 Идентифицированы восемь военных преступников из минометной батареи 74-й ОМСБр ВС РФ, воевавшей на Донбассе. ФОТОрепортаж

"Это OSINT-расследование позволит дополнить базы данных фиксации кадровых российских военнослужащих в Украине, новыми неоспоримыми фактами участия минометчиков 74-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 21005, Кемеровская обл, г. Юрга) в боевых действиях на Донбассе. Вместе с этим нам придется признать, что на востоке Украины действительно воюют бывшие шахтеры - но не местные, как заявляет российская пропаганда, а кузбасские горняки из России, вынужденные от безысходности искать лучшей участи в рядах российской армии. Третий год как Россия ведёт необъявленную войну против Украины. Казалось бы, собрано немало свидетельств этого и найти что-то новое в общедоступных источниках уже невозможно. Тем более что российские спецслужбы наловчились зачищать визуальные доказательства участия ВС РФ в этой войне. Но ранний задел и бесценный трехлетний опыт OSINT-расследований международного разведывательного сообщества InformNapalm позволяют нам находить все новые и новые факты. 74-я отдельная мотострелковая бригада из Кемеровской области (в/ч 21005, г. Юрга) Центрального военного округа не раз попадала в поле зрения InformNapalm. Это соединение успело скомпрометировать себя не только в т.н. ростовско-украинских, но и в сирийских "командировках". По нашим данным, батальонно-тактическая группа юргинской бригады принимала участие в боевых действиях на Донбассе летом - осенью 2014 года, что подтверждают несколько наших расследований. Позже отдельные военнослужащие 74-й ОМСБр были замечены в составе незаконных вооруженных формирований "Новороссии". По результатам OSINT-разведки удалось выявить восемь военных преступников из состава 74-й ОМСБр ВС РФ. Содержимое фотоальбомов фигурантов настоящего расследования более чем наглядно отражает "украинскую командировку" минометного подразделения этой бригады в период лета - осени 2014 года", - говорится в материале.
1. Валентин Темнов
Дата рождения 29 сентября 1985 года. Родом из г. Новокузнецка (Кемеровская обл.). В 1992-2002 годах учился в школе №99, впоследствии - в ПТУ №50 г. Новокузнецка. Работал на угледобывающем предприятии "Шахта "Большевик". В 2015 году закончил юридический факультет Новокузнецкого филиал-института Кемеровского государственного университета.
Срочную военную службу проходил в 2005-2006 годах в составе 7-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ ВС РФ (в/ч 61756, г. Новороссийск). С конца мая 2014 года фиксируется в статусе военнослужащего-контрактника 74-й ОМСБр. В настоящее время не является военнослужащим ВС РФ.
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Картина маслом
Хронология и география событий того периода (за некоторыми исключениями) неплохо описана в фотоальбоме фигуранта №1 Темнова. Как уже было сказано, в конце мая - начале июня 2014 года бывший шахтер-кузбассовец, подписавший контракт на службу в ВС РФ, позирует в своем новом облике - правда, в позаимствованной у сослуживца Хасамукдинова форме с сержантскими погонами и бляхой дежурного по роте. Любопытны комментарии к фото: первый - от жены Ксении, о том, что теперь ее муж военный, и второй - от некоего Дениса, дающего Темнову напутствие "гасить бандеровцев".
Следующие фотографии из альбома Темнова периода 20 июня - 5 сентября 2014 года отражают процесс боевой подготовки на одном из местных полигонов юргинского гарнизона: полевые выходы, освоение 120-мм минометов, параллельно - уроки "по системе Станиславского" по преображению из военнослужащего ВС РФ в боевика "Новороссии".
Далее в фотоальбоме Темнова фиксируются фотографии, загруженные 5 сентября 2014 года. Они рассказывают о переброске военного эшелона из Кемеровской области с остановкой на ж/д станции "Михайловский рудник" (станция однопутной линии Аобузово - Орел, в 1 км от города Железногорска Курской области). Еще пара фото от 5 сентября, судя по всему, - с точкой назначения в расположении лесного лагеря в приграничном с Украиной районе Ростовской области.
Наибольший интерес представляют фотографии, загруженные в альбом Темнова в период 11 сентября - 6 октября 2017 года. Это снимки из лесного лагеря и фотографии с полей. Примечательно, что российские военные в этой серии фото позируют то в штатной, т.н. пиксельной форме ВС РФ со всеми идентификационными нашивками, то в разношерстном одеянии военного образца и даже в гражданской одежде, при этом экипированы они "по-боевому" и с белыми нарукавными повязками (идентификационные знаки, используемые российскими военными и незаконными вооруженными формированиями на Донбассе).
"Отметим и военную технику на этих фотографиях: камуфлированные автомобили "УАЗ" с гвардейскими знаками на дверях (вероятно, машины 22-й гвардейской бригады спецназа ГРУ); бронетранспортеры БТР-80 без бортовых номеров и опознавательных знаков; грузовые автомобили КамАЗ и "Урал" (машины расчетов миномётной батареи) без номерных знаков, но с белыми идентификационными кругами на кабинах (подобную маркировку на машинах российских интервентов мы неоднократно видели и раньше). Среди всего этого, на одной из фотографии, где наш фигурант Темнов позирует на борту бронетранспортера, видна табличка с надписью "Донецк - Снежное" (скорее всего, снятая с маршрутного транспорта)", - отмечают авторы материала.
Судя по хронологии и содержимому фотоальбома Темнова, с него хватило одной "украинской командировки". Подзаработав на тройном окладе с боевыми выплатами, по прибытии в Кемеровскую область он досрочно расторг контракт и вернулся к гражданской жизни. Спустя два года после боевой командировки у Темнова обострилась ностальгия: 8 сентября 2016 года он загрузил в сеть ранее не публиковавшиеся фотографии одной серии, сделанные в зоне боевых действий на Донбассе, - на фоне уничтоженной техники (танков Т-64 и БМП).
Идентификация местности и уничтоженной бронетехники
Для определения геолокации и времени съемки была использована база данных ресурса lostarmour.info. В результате поиска и анализа фотографий установлено, что снимки этот военнослужащий 74-й ОМСБр сделал в районе населенного пункта Новокатериновка. По данным этого ресурса, на фото запечатлена уничтоженная 29 августа 2014 года колонна, в том числе танки Т-64 и БМП-2 17-й танковой бригады Вооруженных сил Украины.
"Информация о Темнове и "украинской командировке" 74-й ОМСБр ВС РФ добыта расследователями InformNapalm независимо, по результатам собственного OSINT. Но для объективности заметим, что фотография Темнова на фоне уничтоженной техники была загружена в качестве комментария на одном из ресурсов "Диванных войск" еще в сентябре 2015 года (результат поиска с использованием функции images.google). Беда в том, что сторонники этой гильдии привыкли вариться в собственном соку, ограничиваясь экспресс-комментариями, и не вынесли эту важную информацию за пределы ресурса, открыв ее широкому кругу читателей", - отмечают волонтеры InformNapalm.
Банда
"Разобравшись с Темновым, мы идентифицировали и его сослуживцев - участников "украинской командировки - 2014", - отмечают авторы.
2. Марк Шарифуллин
Дата рождения 5 февраля 1992 года. Родом из г. Новокузнецка (Кемеровская обл.). В 2009 году закончил школу №64 в Новокузнецке. В 2014 году закончил механико-машиностроительный факультет Кузбасского государственного технического университета.
Срочную военную службу проходил в 2010-2011 годах в составе 59-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 44980, Приморский край, Пограничный р-н, с. Сергеевка) ВВО. С 2013 года и включая лето - осень 2014 года был военнослужащим-контрактником 74-й ОМСБр. Возможно, в 2015 году дослуживал свой 3-летний контракт в 24-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ (в/ч 55433, Новосибирск) ЦВО. В настоящее время уволен из ВС РФ.
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Хронология и география событий в альбоме Шарифуллина отражена не хуже, чем у его сослуживца. Прослеживается тот же "боевой путь", что и у фигуранта №1 Темнова. Но с одним дополнением: примерно известна дата его возвращения из "украинской командировки" - 20 октября 2014 года (по фотографиям на перроне ж/д вокзала г.Самары). В альбоме фигуранта №2 есть ряд групповых снимков, замеченных и в альбоме Темнова, совместные фото обоих военнослужащих, в том числе снимок, сделанный по пути в Украину на ж/д станции "Михайловский рудник", и снимок из лесного лагеря российских оккупантов.
Одна из последних фотографий Шарифуллина, загруженная в альбом 23 февраля 2017 года, относится к периоду его боевой "командировки" 2014 года. На фото виден КамАЗ с белым идентификационным кругом, у самого же фигуранта - белая нарукавная повязка оккупационных войск.
3. Евгений Иванов
Дата рождения 14 ноября. Местом жительства указан г. Сочи. Предположительно родом из пос. Шира (Хакасия).
Срочную военную службу проходил в ВДВ ВС РФ. По состоянию на период весна - осень 2014 года военнослужащий-контрактник 74-й ОМСБр. Предположительно действующий военнослужащий ВС РФ.
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В фотоальбоме фигуранта №3 Иванова также обнаружены снимки периода "украинской командировки - 2014", в том числе групповая фотография из той же серии, что у фигуранта №1 Темнова (снимки 207 и 224) и снимок на фоне уже знакомого нам "Урала" минометной батареи с белым идентификационным кругом и тактическим знаком, характерным для НВФ "Новороссии", - в виде ромба. Иванов также опознан на фотографии (снимок 247) в альбоме фигуранта №2 Шарифуллина.
4. Александр Пыжьянов
Дата рождения 9 мая 1993 года. Родом из г. Северска (Томская обл.).
Срочную военную службу проходил в 2013-2014 годах в 74-й ОМСБр, с 2014 года - военнослужащий-контрактник этой же бригады.
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В фотоальбоме фигуранта №4 Пыжьянова нет явных фото "украинской командировки - 2014", намекает на нее разве что групповой снимок на фоне военного эшелона, загруженный 15 августа 2014 года (эта же фотография есть и в альбоме фигуранта №1 Темнова). Кроме этого, Пыжьянов опознан на ряде фотографий в альбоме фигуранта №2 Шарифуллина (снимки 243, 239) и фигуранта №1 Темнова (снимки 214, 216, 228).
5. Алексей Голев
С 2007 года и предположительно по сей день военнослужащий-контрактник 74-й ОМСБр.
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В фотоальбоме фигуранта №5 Голева нет фото "украинской командировки - 2014", хотя его самого удалось опознать на ряде фотографий в альбоме фигуранта №2 Шарифуллина (снимки 234, 237, 242).
6. Максим Кузмин
Дата рождения 7 декабря 1984 года. Родом из г. Кемерово.
По состоянию на 2014 год военнослужащий-контрактник 74-й ОМСБр.
В социальных сетях: VK (профиль неактивен с октября 2012 года).
Несмотря на то что страничка фигуранта №6 Кузмина неактивна уже пятый год, нам удалось опознать его на фотографиях "боевых товарищей", сделанных в 2014 году, - в альбоме фигуранта №2 Шарифуллина (снимок 237) и фигуранта №1 Темнова (снимок 214 и 172).
7. Данил Коблик
Дата рождения 20 июня 1993 года. Родом из г. Юрга (Кемеровская обл.).
По состоянию на 2014 год военнослужащий 74-й ОМСБр.
В социальных сетях: VK (профиль неактивен с августа 2014 года), OK (архивы профиля, альбома, контактов).
Несмотря на то что страничка фигуранта №7 Коблика неактивна с 2014 года, в его фотоальбоме есть ряд снимков из "украинской командировки - 2014", в том числе фото, загруженное 4 августа, с комментарием "На Украине". Также он опознан на фотографиях фигуранта №1 Темнова (снимок 228) и фигуранта №2 Шарифуллина (снимок 235, 237).
8. Жакс Искаков
По состоянию на 2014 год и предположительно по сей день военнослужащий-контрактник 74-й ОМСБр.
В социальных сетях: VK (архивы профиля, альбома, контактов).
В фотоальбоме фигуранта №8 Искакова обнаружены несколько фотографий периода "украинской командировки - 2014", загруженных в сентябре 2014 года, в том числе общие снимки с фигурантом №2 Шарифуллиным.
Напоминаем, что 74-я ОМСБр не раз попадала в поле зрения InformNapalm как в контексте "ростовско-украинских командировок" в составе тактических групп, так и с индивидуальными командировками отдельных ее военнослужащих. Более того, подразделения 74-й бригады мы фиксировали и в Сирии:
- Российские войска вновь концентрируются на границе с Донбассом 06.11.2014
- 74-я ОМСБР в боях на Донбассе?! 07.11.2014
- Очередная графическая подделка в копилку ГШ ВС РФ: российская колонна в районе Старобешево 12.12.2014
- Министр обороны России Шойгу отправил в Сирию своих земляков 02.11.2015
- Контрактники 74-й ОМСБр РФ воюют на Донбассе под прикрытием батальона "ЛНР" "Хулиганы" 09.10.2015
- Опознана группа танкистов из 74-й бригады ВС РФ, воевавших на Донбассе 13.10.2016
- Рацион 74-й ОМСБр ВС РФ на время пребывания в "ростовско-украинских" командировках 08.02.2017
Базы данных по кадровым российским военнослужащим и доказательствам их участия в боевых действиях в Украине на стороне объединенных российско-террористических сил доступны по постоянной ссылке: https://informnapalm.org/database.
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Они как крысы научились приспосабливаться к внешнему воздействию! И как мне кажется,способность кацапни к выживанию напрямую зависит от количества трупов, оставленых русскими за собою!
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Да за то, что незаконно въехал в Крым, а там объявил во всеуслышанье: "С Крымом теперь вся Россия прикрыта".
Гнида престарелая.
А я уважал раньше его - общался с ним неоднократно. Мы ж земляки: он тоже из Запорожской области.
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