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Все про:Свобода (3015) сепаратизм (12721) смерть (4794) Торецк (18)

 При невыясненных обстоятельствах умер "свободовец" Николай Кренджеляк, основной свидетель по делу организатора "русской весны" в Торецке, - журналист. ФОТО

В Торецке преждевременно скончался глава местной организации ВО "Свобода" с, который был основным свидетелем по делу организатора "русской весны" мэра Слепцова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала журналист "Громадське ТБ Донбасу" Татьяна Заровная.

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"Сегодня при невыясненных обстоятельствах в Торецке умер Николай Кренджеляк. Основной свидетель по делу организатора "русской весны" мэра Слепцова, активный борец с сепаратизмом.Человек, который с оружием в руках освобождал Торецк в 2014г", - написала она.

"Николай только на днях прошел медкомисссию, подписал контракт в АТО. Вопросов очень много, горожане в шоке. Ситуация в городе накаляется. Напомню, что расследование поджога волонтерской машины Владимира Ельца саботируется. Сам Елец, по моему мнению, находится в опасности", - подчеркнула Заровная.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Машина для сепаров была, что бельмо на глазу": В Торецке сожгли автомобиль волонтера Ельца. ФОТО

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил, что Николай Кренджеляк родился 29 июля 1982 года в селе Озерная Здолбуновского района Ривненской области. Жил в Торецке на Донбассе, работал с 2001 года шахтером. В 2011 году вступил в ряды и впоследствии возглавил "Свободу" в Торецке. В июле 2014 года стал добровольцем батальона "Сич". У Николая остался сын и две дочери.

При невыясненных обстоятельствах умер свободовец Николай Кренджеляк, основной свидетель по делу организатора русской весны в Торецке, - журналист 01

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Спасибо Пеце... за поддержку сепаров!
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( видео ) ЗВЕРНЕННЯ ТРУСКАВЕЦЬКИХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Ветерани війни за Незалежність нашої держави звертаються до всіх патріотичні сили України підтримати їхні вимоги щодо зміни ситуації в державі та очищення правоохоронних органів від державних зрадників.
Зокрема, вони вимагають від президента, прем'єр-міністра та керівництва Верховної ради:
- звільнити з посад В'ячеслава Аброськіна, Юрія Голубана та відкрити щодо них кримінальні справи.
- провести перевірку усього особового складу Донецької поліції;
- негайно розглянути закон про окуповані території.
Також ветерани наголошують на необхідності кадрового очищення лав МВС, Нацполіції, ГПУ та СБУ.
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Вчора, 19 квітня, у Києваі відбулася епохальна подія: масштабні збори по організації загальноукраїнського референдуму по забороні продажу землі. Ігор Швайка в цей час у 18.10 буде виступати по радіо Свобода по результатам оцінки колосальної цінності нашої землі, котру банда хоче відібрати в Україні. Радіо Свобода, прямий етер : http://holos.fm/page/vseukrayinskij-referendum-pro-zaboronu-prodazhu-zemli-chomu-hto-jak-koli
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никто об этом не знает...
телевидение в руках олигархов...
радио - вчерашний день...
вопрос стоит так...
или они нас , или мы их...
но пока счет в их пользу...увы...
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ню-ню...разводите "дерьмократию" и дальше в стране...а пиночет грохнул всего лишь десять сотен человек и живут сейчас беззаботно и счастливо...
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Це не Піночет, це сталінокаганович. А Піночетенко потрібен негайно.
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Демократия это власть народа. Народа, а не грязи которая ненавидит этот народ. Она не хочет входить в народ, она инародна, а значит это не демократия, это тоталиторизм этой грязи. И пока это так. Надеюсь что пока.
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Как украинская власть сможет контролировать в случае возвращения ту территорию, которая сейчас под сепаратистами и российскими войсками, если она даже сейчас не может навести порядок на той территории что ей подконтрольна.
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Так у этой власти и нет цели навести тут порядок!!БАРЫГИ!!Это совсем другая сфера управления,интересов!!Цель одна хапнуть а после нас хоть -сами знаете!!
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вираз "влада" по відношенню до парашенку гойцманда та кабмінов 2014-2017гг
вкрай невдале висловлювання,
тому що це кримінальне етнічне організоване злочинне угруповання ( озу )
яке знищує в першу чергу етнічних Українців,
а також Громадян України будь-який національності
які прагнуть Свободи, Незалежності та територіальної цілісності України
.
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Походу сепары при поддержке *нашей* власти начали реванш *рузгой весны*
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А,вы, где? Поднимайтесь против реванша.Глушите сепаров,защищайте Украину.
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Дела плохи - Торецк явно желает стать обратно Дзержинском и воссоединится с Горловкой.
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Спасибо Пэце за поддержку сепаров и рыгов.....За выпуск Клюева за 50 лямов, выпуск убийц пацанов Майдана Садовника и других беркутов, за дружка Пашинского порезавшено АК и винтовки беркутни и утопившего их а Озере
__Юга Луценко гавкнул про это и Пэця ему рот заклеил.........Юга=все !!-трус !
И я за этого барыгу голосовал !!!!!
При "плохом" Ющенко такое даже представить невозможно было бы..
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звиздец.......

Пусть покоится с миром.......
Родным и близким соболезнования.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПри невыясненных обстоятельствах умер "свободовец" Николай Кренджеляк, основной свидетель по делу организатора "русской весны" в Торецке, - журналист. ФОТО
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