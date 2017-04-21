 При невыясненных обстоятельствах умер "свободовец" Николай Кренджеляк, основной свидетель по делу организатора "русской весны" в Торецке, - журналист. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала журналист "Громадське ТБ Донбасу" Татьяна Заровная.
"Сегодня при невыясненных обстоятельствах в Торецке умер Николай Кренджеляк. Основной свидетель по делу организатора "русской весны" мэра Слепцова, активный борец с сепаратизмом.Человек, который с оружием в руках освобождал Торецк в 2014г", - написала она.
"Николай только на днях прошел медкомисссию, подписал контракт в АТО. Вопросов очень много, горожане в шоке. Ситуация в городе накаляется. Напомню, что расследование поджога волонтерской машины Владимира Ельца саботируется. Сам Елец, по моему мнению, находится в опасности", - подчеркнула Заровная.
Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил, что Николай Кренджеляк родился 29 июля 1982 года в селе Озерная Здолбуновского района Ривненской области. Жил в Торецке на Донбассе, работал с 2001 года шахтером. В 2011 году вступил в ряды и впоследствии возглавил "Свободу" в Торецке. В июле 2014 года стал добровольцем батальона "Сич". У Николая остался сын и две дочери.
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Ветерани війни за Незалежність нашої держави звертаються до всіх патріотичні сили України підтримати їхні вимоги щодо зміни ситуації в державі та очищення правоохоронних органів від державних зрадників.
Зокрема, вони вимагають від президента, прем'єр-міністра та керівництва Верховної ради:
- звільнити з посад В'ячеслава Аброськіна, Юрія Голубана та відкрити щодо них кримінальні справи.
- провести перевірку усього особового складу Донецької поліції;
- негайно розглянути закон про окуповані території.
Також ветерани наголошують на необхідності кадрового очищення лав МВС, Нацполіції, ГПУ та СБУ.
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телевидение в руках олигархов...
радио - вчерашний день...
вопрос стоит так...
или они нас , или мы их...
но пока счет в их пользу...увы...
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вкрай невдале висловлювання,
тому що це кримінальне етнічне організоване злочинне угруповання ( озу )
яке знищує в першу чергу етнічних Українців,
а також Громадян України будь-який національності
які прагнуть Свободи, Незалежності та територіальної цілісності України
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__Юга Луценко гавкнул про это и Пэця ему рот заклеил.........Юга=все !!-трус !
И я за этого барыгу голосовал !!!!!
При "плохом" Ющенко такое даже представить невозможно было бы..
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Пусть покоится с миром.......
Родным и близким соболезнования.
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