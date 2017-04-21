 Волонтеры Евромайдан SOS вывесили в Киеве баннер в память о Герое Украины, горловском депутате Рыбаке. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала координатор Евромайдан SOS Александра Матвийчук.
"Три года назад в эти апрельские дни было найдено тело Владимира Рыбака из Горловки, которого похитили на чистый четверг перед Пасхой. Он стал одной из первых жертв гибридной войны России на Донбассе, счет которой мы отныне ведем ежедневно.
Вместе с ним нашли еще двух убитых: 19-летнего Юрия Поправко студента Киевского политехнического института и 25-летнего Юрия Дяковского из Стрыя", - напомнила она.
"На третью годовщину его трагической гибели волонтеры Евромайдан SOS вывесили памятный баннер на мосту на улице Институтской. Потому что память о погибших оберегает живых", - подчеркнула Матвийчук.
ВДОВА ГОРЛОВСКОГО ДЕПУТАТА ВЛАДИМИРА РЫБАКА ЕЛЕНА: "НА ТРЕТЬЕМ ГОДУ ПОСЛЕ УБИЙСТВА МУЖА МЫ СНОВА РАССЫЛАЕМ ЗАПРОСЫ. ДА УБИЙЦЫ УЖЕ ДАВНО ДОЛЖНЫ БЫЛИ БЫТЬ НАКАЗАНЫ"
Напомним, депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака убили в родном городе весной 2014-го.
Заявление о похищении депутата было зарегистрировано 17 апреля 2014 года следственным отделом городского управления МВД Украины Горловки и внесено в Единый реестр по признакам криминального правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины "незаконное лишение свободы или похищение человека".
По словам свидетеля, подавшего заявление, 17 апреля этого года неизвестные похитили депутата Горловского городского совета около 18:00 на проспекте Победы в Горловке. Очевидец сообщил, что депутата силой усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении четверо мужчин в камуфляжной форме и в масках-балаклавах черного цвета. С момента похищения мобильный телефон депутата был неактивен.
По данным милиции, установлено, что 17 апреля Рыбак принимал активное участие в митинге "За единую Украину" перед зданием Горловского городского совета. По окончании митинга депутат направился в здание городского совета для встречи с мэром города. Войти в здание ему помешали сторонники так называемой Донецкой республики, с которыми "у него возникла словесная перепалка".
В ходе розыскных мероприятий в сети интернет была обнаружена видеозапись событий, которые имели место 17 апреля 2014 года перед зданием Горловского городского совета до момента его похищения. 19 апреля 2014 года его тело со следами пыток было обнаружено в Славянском районе.
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