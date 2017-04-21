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Все про:взятка (3777) Николаев (1227) военкомат (143)

 На взятке $1,5 тыс. задержан начальник одного из отделов Николаевского областного военкомата. ФОТОрепортаж

В Николаевской области сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции совместно с военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона задержали на взятке в размере 1500 долларов США начальника одного из отделов Николаевского областного военного комиссариата.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики Наталья Калиновская.

"Задержанный требовал и получил от местного жителя 1500 долларов США за решение вопроса об уклонении последнего от призыва на срочную военную службу", - рассказала Калиновская.

Она также отметила, что начальник отдела военкомата был задержан в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

В настоящее время проводятся следственные действия.

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На взятке $1,5 тыс. задержан начальник одного из отделов Николаевского областного военкомата 01

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цензор не перестает переможивать борьбой со корупцией.... в 50 долларов...когда однотуровая кодла транши пилит...
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нужных людей убирают...без таких больше половины даже на цензоре повесятся)
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Так боряться з корупцією,шо Україна вийшла на перше місце в Европі
Ще трохи правління соєвих,і ми будемо перші в світі
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Короче весь народ взяточники , и только депутаты и власть паиньки . И ничего что у них мильоны в декларациях, а ответить где взяли народу не могут.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке $1,5 тыс. задержан начальник одного из отделов Николаевского областного военкомата. ФОТОрепортаж
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