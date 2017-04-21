 На взятке $1,5 тыс. задержан начальник одного из отделов Николаевского областного военкомата. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики Наталья Калиновская.
"Задержанный требовал и получил от местного жителя 1500 долларов США за решение вопроса об уклонении последнего от призыва на срочную военную службу", - рассказала Калиновская.
Она также отметила, что начальник отдела военкомата был задержан в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
В настоящее время проводятся следственные действия.
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