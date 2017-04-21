 На взятке $500 задержан следователь Нацполиции в Одессе, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.
В сообщении отмечается: "Вымогатель требовал от одессита 500 долларов США за непривлечение его к уголовной ответственности за совершенное ДТП.
Правоохранители задержали следователя в служебном кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия".
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Це результат "сильних" реформ.І так в усіх сферах все "по новому"
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Оттак нуно работать... и даж фото не нуно... а тута прям фотосессия бесплатная...
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тама опыты... фильма супер! https://my-hit.org/film/17123/
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ЯВНЫЙ ФЕЙК.
НОВАЯ УКРАИНСКАЯ ПОЛЮЦИЯ МЕНЬШЕ ТЫСЯЧИ УБИЕННЫХ ЕНОТОВ НЕ БЕРЁТ.
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Мне в темноте не разобрать..
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