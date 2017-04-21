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 На взятке $500 задержан следователь Нацполиции в Одессе, - СБУ. ФОТО

Следователя главного управления Национальной полиции в Одесской области задержала на взятке Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью полиции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "Вымогатель требовал от одессита 500 долларов США за непривлечение его к уголовной ответственности за совершенное ДТП.

Правоохранители задержали следователя в служебном кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия".

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На взятке $500 задержан следователь Нацполиции в Одессе, - СБУ 01

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Да, сегодня - ударный день для налоговиков и СБУ!
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За эту армию полицеских взяточников, аваков должен уже давно быть уволен, а то и посажен.
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Создается впечатление, что все приходили на переаттестацию в полицию со своим детектором лжи.
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Нова поліція набагато гірша від старої міліціі в плані корупції
Це результат "сильних" реформ.І так в усіх сферах все "по новому"
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Ой не нуно... раньш ты б ни фига не слышал о таких вариантах... вааще... как ща о
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Хрюшенки довели до 9-и разового гешефту свої статки,а обкурений війною українець на собачу будку посібників х"ла молиться https://www.youtube.com/watch?v=hVsVxRi6a2U
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половину лісу з Карпат вивезли СБУ нікого не затримало, а тут аж цілий спецпідрозділ нагрянув на піццот баксів
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Крысы умные... не зобижай....
тама опыты... фильма супер! https://my-hit.org/film/17123/
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ФЕЙК !
ЯВНЫЙ ФЕЙК.
НОВАЯ УКРАИНСКАЯ ПОЛЮЦИЯ МЕНЬШЕ ТЫСЯЧИ УБИЕННЫХ ЕНОТОВ НЕ БЕРЁТ.
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А толи мент, а толи бл@дь
Мне в темноте не разобрать..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке $500 задержан следователь Нацполиции в Одессе, - СБУ. ФОТО
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