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 Фоторепортаж
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 Ватный интернационал, путешествие в Гаагу, лечение "томагавком". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Ватный интернационал, путешествие в Гаагу, лечение томагавком. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01
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Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ хочет арест Мартыненко или 300 млн грн залога, - адвока

Ватный интернационал, путешествие в Гаагу, лечение томагавком. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02
Пора в путь-дорогу

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путь Путина в Гаагу начался", - Ирина Геращенко о решении Международного суда ООН

Ватный интернационал, путешествие в Гаагу, лечение томагавком. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03
Ватный интернационал

Ватный интернационал, путешествие в Гаагу, лечение томагавком. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04
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Ватный интернационал, путешествие в Гаагу, лечение томагавком. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05
Добкин помогает брату выйти из наркотической зависимости

Ватный интернационал, путешествие в Гаагу, лечение томагавком. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06
Большое китайское спасибо

Ватный интернационал, путешествие в Гаагу, лечение томагавком. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07
Села на любимого конька

Ватный интернационал, путешествие в Гаагу, лечение томагавком. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08
Лечение "томагавком"


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Юмор - замечательный способ сладить с действительностью, когда она обрушивается вам на голову.
Марк Леви, "Те слова, что мы не сказали друг другу".
Не будь у меня чувства юмора, я давно бы покончил с собой.
Махатма Ганди.
Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что.
Данил Рудый.
- Говорят ведь, юмор - он полезный, шутка, мол, жизнь продлевает.
- Не всем. Тем, кто смеется, - продлевает. Тому, кто острит, - укорачивает. Вот так вот.
"Тот самый Мюнхгаузен".
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Тем кто тоскует о СССР.
В 1967 году вышла на экраны веселая кинокомедия "Кавказская пленница", а через год, смеясь и напевая песенки из этого фильма, молодые парни влезли в танки и отправились давить гражданских представителей "братского" народа Чехословакии. В многомиллионной Москве на протест вышло восемь человек.Скорей всего, именно тогда 16-летний паренек из питерской подворотни решил посвятить свою жизнь убийствам и пыткам таких людей.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВатный интернационал, путешествие в Гаагу, лечение "томагавком". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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