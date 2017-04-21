Ватный интернационал, путешествие в Гаагу, лечение "томагавком". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Передача опыта
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Пора в путь-дорогу
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Ватный интернационал
Мовне питання
Добкин помогает брату выйти из наркотической зависимости
Большое китайское спасибо
Села на любимого конька
Лечение "томагавком"
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Марк Леви, "Те слова, что мы не сказали друг другу".
Не будь у меня чувства юмора, я давно бы покончил с собой.
Махатма Ганди.
Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что.
Данил Рудый.
- Говорят ведь, юмор - он полезный, шутка, мол, жизнь продлевает.
- Не всем. Тем, кто смеется, - продлевает. Тому, кто острит, - укорачивает. Вот так вот.
"Тот самый Мюнхгаузен".
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В 1967 году вышла на экраны веселая кинокомедия "Кавказская пленница", а через год, смеясь и напевая песенки из этого фильма, молодые парни влезли в танки и отправились давить гражданских представителей "братского" народа Чехословакии. В многомиллионной Москве на протест вышло восемь человек.Скорей всего, именно тогда 16-летний паренек из питерской подворотни решил посвятить свою жизнь убийствам и пыткам таких людей.
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