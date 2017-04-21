 Главный таможенник столицы Тупальский рассказал о "тайниках" наркоторговцев. ФОТО

О необычных "тайниках" для наркотиков и психотропных веществ рассказал на своей странице Фейсбук и.о. начальника Киевской городской таможни Сергей Тупальский.
По его словам, за 2016 - первую половину 2017 года таможенники пресекли 533 попытки перевезти через границу наркотики.
"Фантазия контрабандистов, которые пытаются провести через границу наркотики, впечатляет. Прячут пакеты в конфеты, косметику, детские игрушки, декоративные доски и конструкторы. За полтора года киевская таможня не дала провезти через границу 24 килограмма наркотиков в порошке, почти 30 тысяч таблеток и 77 листов А4, пропитанных кокаином", - заявил Тупальский.
Он также добавил, что в денежном эквиваленте за это время таможенники нашли наркотиков более чем на 2 миллиона долларов.
"Если измерить это в денежном эквиваленте, который могли бы выручить продавцы на черном рынке - это 299 тысяч долларов за таблетки и 1,65 миллиона долларов за порошковый наркотик. Сегодня таможня работает слаженно и находит наркотики даже в самых "надежных" тайниках. Благодаря нашим сотрудникам мы перекрыли 17 каналов контрабанды", - отметил Тупальский.
Так, по данным таможенника, иногда наркотики пытаются скрыть в баночках с косметикой. Недавно из Украины в Россию гражданин отправлял 6 баночек с кремами. В итоге оказалось, что кроме крема каждая содержала сверток с психотропным веществом метамфетамином. В общем - 355 граммов.
Еще одно необычное место - конфеты. В банке с конфетами таможенники обнаружили 84 таблетки с клоназепамом. Эти сладости поступили в посылке из Дубая (ОАЭ). Тупальский отмечает, что на их памяти это первый случай пересылки наркотиков из Дубая.
Найти наркотики таможенникам также удавалось в колоде карт, 3 килограмма марихуаны - в декоративных коробках. А внутри игрушечного мишки таможенники обнаружили 35 ампул с сильнодействующим веществом. Такой "подарок" направлялся из Украины в Польшу.
Наркотики в игрушках - не единичные случаи, добавляет Тупальский. Таможенникам удалось найти кокаин и психотропное вещество МДМА в пластиковых деталях конструктора, прилетевшего из Нидерландов.
Тупальский добавляет, что чаще всего из-за границы пытаются провести каннабис и его искусственные производные, героин и кокаин. С 2016 года было изъято 70 различных видов наркотических соединений.
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