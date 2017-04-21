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Все про:наркотики (1435) таможня (1346)

 Главный таможенник столицы Тупальский рассказал о "тайниках" наркоторговцев. ФОТО

Контрабандисты пытаются провести через границу наркотики в конфетах, косметике, детских игрушках и картинах.

О необычных "тайниках" для наркотиков и психотропных веществ рассказал на своей странице Фейсбук и.о. начальника Киевской городской таможни Сергей Тупальский.

По его словам, за 2016 - первую половину 2017 года таможенники пресекли 533 попытки перевезти через границу наркотики.

"Фантазия контрабандистов, которые пытаются провести через границу наркотики, впечатляет. Прячут пакеты в конфеты, косметику, детские игрушки, декоративные доски и конструкторы. За полтора года киевская таможня не дала провезти через границу 24 килограмма наркотиков в порошке, почти 30 тысяч таблеток и 77 листов А4, пропитанных кокаином", - заявил Тупальский.

Он также добавил, что в денежном эквиваленте за это время таможенники нашли наркотиков более чем на 2 миллиона долларов.

"Если измерить это в денежном эквиваленте, который могли бы выручить продавцы на черном рынке - это 299 тысяч долларов за таблетки и 1,65 миллиона долларов за порошковый наркотик. Сегодня таможня работает слаженно и находит наркотики даже в самых "надежных" тайниках. Благодаря нашим сотрудникам мы перекрыли 17 каналов контрабанды", - отметил Тупальский.

Так, по данным таможенника, иногда наркотики пытаются скрыть в баночках с косметикой. Недавно из Украины в Россию гражданин отправлял 6 баночек с кремами. В итоге оказалось, что кроме крема каждая содержала сверток с психотропным веществом метамфетамином. В общем - 355 граммов.

Еще одно необычное место - конфеты. В банке с конфетами таможенники обнаружили 84 таблетки с клоназепамом. Эти сладости поступили в посылке из Дубая (ОАЭ). Тупальский отмечает, что на их памяти это первый случай пересылки наркотиков из Дубая.

Найти наркотики таможенникам также удавалось в колоде карт, 3 килограмма марихуаны - в декоративных коробках. А внутри игрушечного мишки таможенники обнаружили 35 ампул с сильнодействующим веществом. Такой "подарок" направлялся из Украины в Польшу.

Наркотики в игрушках - не единичные случаи, добавляет Тупальский. Таможенникам удалось найти кокаин и психотропное вещество МДМА в пластиковых деталях конструктора, прилетевшего из Нидерландов.

Тупальский добавляет, что чаще всего из-за границы пытаются провести каннабис и его искусственные производные, героин и кокаин. С 2016 года было изъято 70 различных видов наркотических соединений.

Главный таможенник столицы Тупальский рассказал о тайниках наркоторговцев 01

Главный таможенник столицы Тупальский рассказал о тайниках наркоторговцев 02

Главный таможенник столицы Тупальский рассказал о тайниках наркоторговцев 03

Главный таможенник столицы Тупальский рассказал о тайниках наркоторговцев 04

Главный таможенник столицы Тупальский рассказал о тайниках наркоторговцев 05


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вот это часто повторяемое "в денежном эквиваленте" - должно заставить задуматься.
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в украинскую академию таможенной службы конкурс на одно место 27 человек.Вы догадались отчего на такую низкооплачиваемую работу госслужащего такой конкурс?
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А налоговики вот такие игры на деньги в интернете крышуют и ломятся в налоговую как сумасшедшие тоже не от хороших зарплат.
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сажать начнут их по полной программе и все, ажиотаж закончится. а что там украдешь? украсть нечего и делать там нечего.
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весь трафик наркоты находится под покровительством спец. служб. у тех есть ресурсы и агентура.
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Ну... если героин и кокаин -- искусственные производные каннабиса, тогда я не знаю...
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Цензор.НЕТФотоОбществоГлавный таможенник столицы Тупальский рассказал о "тайниках" наркоторговцев. ФОТО
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