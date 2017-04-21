 Мартыненко прибыл в Соломенский суд. ФОТО

По информации источника "Цензор.НЕТ", он сидит в машине НАБУ во внутреннем дворе суда.
В то же время сотрудники суда уточнили, что Мартыненко привезли больше часа назад.
По состоянию на 16:00 заседание суда по делу экс-нардепа так и не началось.
Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.
Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.
Ранее его пресс-служба прогнозировала, что дело будет рассматривать судья Александр Бобровник, которого она называет подконтрольным НАБУ.
В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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-По какому коридору?
-По нашему коридору. Щирлиц едёт по нашему коридору.
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-В какой суд?
-В Соломенский. Мартыненко прибыл в Соломенский суд.
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Мартыненко убыл из Соломенского суда в неизвестном направлении. ФОТО
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Авось минеться...
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