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 Политика Украины
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 Мартыненко прибыл в Соломенский суд. ФОТО

Бывший народный депутат Николай Мартыненко доставлен в Соломенский районный суд г. Киева.

По информации источника "Цензор.НЕТ", он сидит в машине НАБУ во внутреннем дворе суда.

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В то же время сотрудники суда уточнили, что Мартыненко привезли больше часа назад.

Мартыненко прибыл в Соломенский суд 01

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура анонсировала, что 21 апреля в 15:00 Соломенский районный суд г. Киева рассмотрит ходатайство прокуроров САП об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Украины Мартыненко Н.В., который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 УК Украины. Заседание состоится по адресу: Вознесенский спуск, 10 (ул. Смирнова-Ласточкина, 10).

По состоянию на 16:00 заседание суда по делу экс-нардепа так и не началось.

Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.

Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.

Ранее его пресс-служба прогнозировала, что дело будет рассматривать судья Александр Бобровник, которого она называет подконтрольным НАБУ.

В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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-Щирлиц идёт по коридуру.
-По какому коридору?
-По нашему коридору. Щирлиц едёт по нашему коридору.
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-Мартыненко прибыл в суд.
-В какой суд?
-В Соломенский. Мартыненко прибыл в Соломенский суд.
Мартыненко прибыл в Соломенский суд - Цензор.НЕТ 5014
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унылый понимает, что его тогда тоже повесят в числе первых?
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Мартыненко прибыл в Соломенский суд. ФОТО

Мартыненко убыл из Соломенского суда в неизвестном направлении. ФОТО
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Сперва прочёл "сомалийский суд". Интересно: это знак?
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Проблема Украины в том, что воруют все, кто пробирается к кормушке. Поэтому в этой стране никто никого никогда не посадит. Потому что понимает, что тем самым дал повод другим посадить себя. Мартыненко, Насиров - это лишь пшики, для того, чтобы отвлечь народ от реального разграбления страны.
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Нічо мартин, не ссци, твої шавки вже тявкають за тебе...
Авось минеться...
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По их барыжным понятиям, взяли этого кристально чистого, - не по понятиям. У них свои договорняки, которые кто-то нарушил. Отсюда и вся вонь. А народ, как всегда, безмолствует. НАБУ, отлавливайте их всех скопом, начиная с головы, пока народ не запрессовал их всех, таких честных, что уже и клейма негде ставить, по их же маеткам.
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А що фокус раптового інфаркту вже не працює?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМартыненко прибыл в Соломенский суд. ФОТО
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