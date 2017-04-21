 Депутаты и министры намерены взять Мартыненко на поруки. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, народные депутаты собирают подписи для того чтобы взять на поруки Николая Мартыненко. Список принес в суд депутат Федор Бендюженко.
На заседании появился Николай Княжицкий. Он подтвердил, что явился на заседание, чтобы взять Мартыненко на поруки и поставил свою подпись за это.
Он сообщил, что в этом списке уже 10 фамилий народных депутатов.
Список намерены подписать все остальные депутаты от "НФ" и министры, которые были выдвинуты на посты этой политсилой.
В данный момент они они ожидают начала заседания под зданием суда.
Ни адвокатов, ни самого Мартыненко в суде пока нет.
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Он по форумам за бугром вещает какие он хорошие реформы в стране провел
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садитесь вместе с мартыненко в сизо и там держите его на руках...))
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мля, ща отсмеюсь, а то слезы мешают комментировать
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А что у нас есть закон который говорит что подозреваемого можно взять на поруки..?? Сколько подписей нужно собрать..для этого..?? Это могут быть подписи только министров и депутатов...или обычные люди тоже могут освободить обычного человека из СИЗО взяв его на поруки..??
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А так гроші вкрав, а його на поруки, а гроші поверне хто....
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Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею ії на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
Берите, чо там - доверие коллектива он оправдает, к гадалке не ходи...
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А для того что бы покаяться...нужно вначале признать свою вину.....
А товаришЧ Мартыненко уже признал..??
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https://www.youtube.com/watch?v=Xfy84cIW5f4
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Моральные авторитеты нации - депутаты ВР и министры....
После таких новостей появляется стойкое желание - идти готовить бутылки с жидкостью имени одного покойного политика и министра.....
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в банде были урки, шулера.
банда занималась тёмными делами,
и за ней следила губчека.
Мартыненко, ты мой Мартыненочек...
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Значит сильно повязаны в схемах.
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