 Депутаты и министры намерены взять Мартыненко на поруки. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , народные депутаты собирают подписи для того чтобы взять на поруки Николая Мартыненко. Список принес в суд депутат Федор Бендюженко.На заседании появился Николай Княжицкий. Он подтвердил, что явился на заседание, чтобы взять Мартыненко на поруки и поставил свою подпись за это.Он сообщил, что в этом списке уже 10 фамилий народных депутатов.

Заседание по делу Мартыненко планировалось на 15.00, однако его отложили на 1,5 часа, поскольку судья Александр Бобровник был занят другими делами.

Также о готовности поставить свою подпись заявили министр спорта Жданов и министр инфраструктуры Омелян.Список намерены подписать все остальные депутаты от "НФ" и министры, которые были выдвинуты на посты этой политсилой.В данный момент они они ожидают начала заседания под зданием суда.Ни адвокатов, ни самого Мартыненко в суде пока нет.