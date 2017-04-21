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 Политика Украины
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Все про:депутат (2871) Княжицкий (148) Мартыненко (291) Народный фронт (1172)

 Депутаты и министры намерены взять Мартыненко на поруки. ФОТО

Николай Княжицкий сообщил журналистам, что Мартыненко собираются брать на поруки.

Как передает Цензор.НЕТ, народные депутаты собирают подписи для того чтобы взять на поруки Николая Мартыненко. Список принес в суд депутат Федор Бендюженко.

На заседании появился Николай Княжицкий. Он подтвердил, что явился на заседание, чтобы взять Мартыненко на поруки и поставил свою подпись за это.

Он сообщил, что в этом списке уже 10 фамилий народных депутатов.

Депутаты и министры намерены взять Мартыненко на поруки 01

Депутаты и министры намерены взять Мартыненко на поруки 02

Заседание по делу Мартыненко планировалось на 15.00, однако его отложили на 1,5 часа, поскольку судья Александр Бобровник был занят другими делами.

Депутаты и министры намерены взять Мартыненко на поруки 03

Также о готовности поставить свою подпись заявили министр спорта Жданов и министр инфраструктуры Омелян.

Список намерены подписать все остальные депутаты от "НФ" и министры, которые были выдвинуты на посты этой политсилой.

В данный момент они они ожидают начала заседания под зданием суда.

Ни адвокатов, ни самого Мартыненко в суде пока нет.

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Тех,кто будет брать на поруки переписать и посадить в одну камеру с Мартышкой.Ох и ублюдки,ни перед кем не стесняются.Геть,твари из Рады и Кабмина! Геть сатанисты! Геть воры! Геть геноцидники народа! В Аду вам место.
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А чего Аваков и Грищенко не в доле? Кролик занят :D
Он по форумам за бугром вещает какие он хорошие реформы в стране провел
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что за дебилизм - "взять на поруки"?
садитесь вместе с мартыненко в сизо и там держите его на руках...))
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"на поруки", аха-ха-ха....
мля, ща отсмеюсь, а то слезы мешают комментировать
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возьмитесь вместе за руки и утопитесь вместе со своими спиногрызами, жёнами, сосалками и челядью в Днепре..
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да какие нах поруки,за..бло,он что,девочку за косичку дернул!!!
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похоже калолиция скоро не только де-факто все, но и де-юре.
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Украл миллионы и на поруки? А может лучше депутаты и министры вернут в бюджет украденное? Желающих тогда поубавится,а то на словах они против воровства а на деле показывают свою гнилую суть.
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І цих теж в клітку туди поручителів ..справедливо булоб і народ підпртимав би
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На які ПОРУКИ??????? Ви ДІГЕНІРАТИ, в штатах за це майже на все життя до в'язниці, а у нас всіх головних ворів на поруки!!!! ВАС МУДАКІВ ВСІХ ТРЕБА ПОСАДИТИ!!!!! СТРАНОЮ ЗАЙМАЙТЕСЯ КОРРУПЦІЩНЕРИ!!! ПОГАНЬ!!!!
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Коли всю маф1ю, що при влад1 пересаджають ?!!!! Без застави та без взяття на поруки?!!!!
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Растрата 17 миллионов денег...и на поруки..??
А что у нас есть закон который говорит что подозреваемого можно взять на поруки..?? Сколько подписей нужно собрать..для этого..?? Это могут быть подписи только министров и депутатов...или обычные люди тоже могут освободить обычного человека из СИЗО взяв его на поруки..??
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Не , вони нехай внесуть кошти для відшкодування збитків, які інкримінуються нуворішам, тоді можна про щось говорити
А так гроші вкрав, а його на поруки, а гроші поверне хто....
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Стаття 47. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки
Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею ії на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

Берите, чо там - доверие коллектива он оправдает, к гадалке не ходи...
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та щиро покаялася,
А для того что бы покаяться...нужно вначале признать свою вину.....
А товаришЧ Мартыненко уже признал..??
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Вообще у него злочин не невеликої або середньої тяжкості , по тем статьям как раз злочин (особенно створення злочинної организации) от 12 лет лишения свободы
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Депутаты и министры намерены взять Мартыненко на поруки....

https://www.youtube.com/watch?v=Xfy84cIW5f4


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А какую ответственность несет поручитель если он свалит ? Вот если они всей толпой за его срок пойдут мотать -тогда можно...
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Так и я о том же..Поручители, мля...
Моральные авторитеты нации - депутаты ВР и министры....
После таких новостей появляется стойкое желание - идти готовить бутылки с жидкостью имени одного покойного политика и министра.....
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Одна банда берет другую на поруки. И так меняются поочередно.
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Ну конечно же, и сразу в феофанию..... с инфарктом и эпилепсией...... клоуны.
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на самих клеймо негде ставить так еще и этого на поруки берут?!!
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может всех за собой потянуть. повязаны. потому и зашелестела шелупонь.
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прибыла на суд банда из Кабмина,
в банде были урки, шулера.
банда занималась тёмными делами,
и за ней следила губчека.

Мартыненко, ты мой Мартыненочек...
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Вот всех вместе и закрывайте в каталажке. Пусть там и берут на поруки.
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Очень правильно-всех поручистов в залог (на нары) и арест имущества,а у этого арестовать родственников и имущество,а невинного отпустить-пусть погуляет на свободе-недельку.
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Український народ гвалтують і навіть не сормляться. Українці дуже терплячі після Майдану. Чи надовго вистачить цього терпіння? Адже шоколадна влада грабує ще більше ніж ригівсько-донгаська.
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эту страну спасут ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ РАССТРЕЛЫ вороватых чиновников...и "депутатов", посмевших "ручаться" за них.
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А мартыненко тоже записан в паролимпийскую правительственно-парламентскую сборную?
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А нащо поруки? є ж можливість 300 млн застави...
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как поручители могут быть уверены в невинности Мартынюка без суда, а никак....
Значит сильно повязаны в схемах.
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Интересуюсь, когда его жена внесет 300 мульёнов залога, и его выпустят, то после этого он сможет возглвить украинскую федерацию по городкам? Ну, или, хотя бы федерацию лапты?
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это как расстрелять вора в законе ,а потом тех кто придет на похороны...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДепутаты и министры намерены взять Мартыненко на поруки. ФОТО
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