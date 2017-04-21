Налоговики на Киевщине ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, изъято товаров более чем на 3,3 миллиона. ФОТОрепортаж
Сотрудники налоговой милиции г.Киева совместно с налоговой милицией Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированных алкогольных напитков.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч.3 ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в одном из райцентров Киевской области в арендованных помещениях, находящихся в коммунальной собственности, 39-летний злоумышленник организовал незаконное производство ликероводочных изделий путем смешивания, с использованием специализированного оборудования, спирта с водой и пищевыми добавками.
В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято почти 10 тысяч литров спирта, более 4,5 тысячи литров фальсифицированного алкоголя, а также оборудование и два автомобиля, которые использовались в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более 3,3 миллиона гривен.
В настоящее время следственные действия продолжаются.