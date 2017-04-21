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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1511) Киевская область (1480) налоговая (765) ГФС (2743)

 Налоговики на Киевщине ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, изъято товаров более чем на 3,3 миллиона. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции г.Киева совместно с налоговой милицией Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированных алкогольных напитков.


Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

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В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч.3 ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в одном из райцентров Киевской области в арендованных помещениях, находящихся в коммунальной собственности, 39-летний злоумышленник организовал незаконное производство ликероводочных изделий путем смешивания, с использованием специализированного оборудования, спирта с водой и пищевыми добавками.

В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято почти 10 тысяч литров спирта, более 4,5 тысячи литров фальсифицированного алкоголя, а также оборудование и два автомобиля, которые использовались в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более 3,3 миллиона гривен.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Налоговики на Киевщине ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, изъято товаров более чем на 3,3 миллиона 01

Налоговики на Киевщине ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, изъято товаров более чем на 3,3 миллиона 02

Налоговики на Киевщине ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, изъято товаров более чем на 3,3 миллиона 03

Налоговики на Киевщине ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, изъято товаров более чем на 3,3 миллиона 04

Налоговики на Киевщине ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, изъято товаров более чем на 3,3 миллиона 05

Налоговики на Киевщине ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, изъято товаров более чем на 3,3 миллиона 06

Налоговики на Киевщине ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, изъято товаров более чем на 3,3 миллиона 07

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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Киевщине ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, изъято товаров более чем на 3,3 миллиона. ФОТОрепортаж
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