 Боевики обстреляли Марьинку: возле жилого дома обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд 125-мм калибра, - штаб. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"На приморском направлении позиции украинских войск в районе населенного пункта Марьинка противник обстрелял из танка, 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Несколько снарядов попали в жилой район населенного пункта. В частности, по улице Прокофьева разрушены и повреждены здания местных жителей. Рядом со двором одного из домов обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд 125-мм калибра", - сказано в сообщении.
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Т.е. - они опасней, чем те, которые ещё не выстреляны?
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2. Я имел ввиду, что, если, например, поставить на место предохранитель, если это возможно, то опасней или нет?
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У вас вопросы старшей ясельной группы - что сильнее - слон или кит.
Если снаряд прошёл канал ствола и не взорвался - только на подрыв. Другого не дано. Категорически запрещено проводить любые операции с боеприпасами, прошедшими канал ствола и не сработавшими штатно. Даже подлежат подрыву окончательно снаряженные взрывателями снаряды, упавшие с высоты более одного метра - мог теоретически взвестись взрыватель.
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