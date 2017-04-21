EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Происшествия, Фоторепортаж
  2854  15
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6052) штаб (585) Марьинка (412)

 Боевики обстреляли Марьинку: возле жилого дома обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд 125-мм калибра, - штаб. ФОТО

Противник обстрелял позиции украинских войск в районе населенного пункта Марьинка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"На приморском направлении позиции украинских войск в районе населенного пункта Марьинка противник обстрелял из танка, 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Несколько снарядов попали в жилой район населенного пункта. В частности, по улице Прокофьева разрушены и повреждены здания местных жителей. Рядом со двором одного из домов обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд 125-мм калибра", - сказано в сообщении.

Боевики обстреляли Марьинку: возле жилого дома обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд 125-мм калибра, - штаб 01

В штабе отметили, что по предварительной информации, потерь среди местных жителей нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Донбассе остается напряженной: с начала суток зафиксированы 7 обстрелов со стороны боевиков, - пресс-центр штаба АТО

Боевики обстреляли Марьинку: возле жилого дома обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд 125-мм калибра, - штаб 02Боевики обстреляли Марьинку: возле жилого дома обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд 125-мм калибра, - штаб 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Марьинка частично обесточена в результате обстрелов, - Жебривский
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В Конча-Заспі ,Козині все спокійно,жрден депутат ясно прокурор,суддя не поранений...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот по этому надо из лугандона туда в Кончу-Заспу ,Козин положить проход в километр шириной.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Минский мир в выполнении порученцев Пэдра - Мертветчука и куЧМА.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это не танковый снаряд. А 100 мм 3ОФ15 со 100 мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Просто рэчники даже мат. части не знают. Говорит о том, о чём не имеет ни малейшего представления. Ну так почитай на снаряде, там же все написано - калибр, тип, вид ВВ в снаряжении, шифр завода, номер партии, год изготовления, весовые знаки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Выпущенный снаряд или ракета, которые не взорвались, могут самопроизвольно взорваться?
Т.е. - они опасней, чем те, которые ещё не выстреляны?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Самопроизвольно нет. Но конечно опаснее. Что за вопрос. Взрыватель взвёлся и стоит на боевом взводе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
1. За спрос не бьют в нос.
2. Я имел ввиду, что, если, например, поставить на место предохранитель, если это возможно, то опасней или нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как поставить? Куда?
У вас вопросы старшей ясельной группы - что сильнее - слон или кит.
Если снаряд прошёл канал ствола и не взорвался - только на подрыв. Другого не дано. Категорически запрещено проводить любые операции с боеприпасами, прошедшими канал ствола и не сработавшими штатно. Даже подлежат подрыву окончательно снаряженные взрывателями снаряды, упавшие с высоты более одного метра - мог теоретически взвестись взрыватель.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вызывайте ОБСЕ, фиксируйте и документы отправляйте в Гаагу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
... а сам снаряд назад в РФ, желательно прямо в Кремль, )(уйлу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияБоевики обстреляли Марьинку: возле жилого дома обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд 125-мм калибра, - штаб. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти