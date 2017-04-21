 Боевики обстреляли Марьинку: возле жилого дома обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд 125-мм калибра, - штаб. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook."На приморском направлении позиции украинских войск в районе населенного пункта Марьинка противник обстрелял из танка, 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Несколько снарядов попали в жилой район населенного пункта. В частности, по улице Прокофьева разрушены и повреждены здания местных жителей. Рядом со двором одного из домов обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд 125-мм калибра", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что по предварительной информации, потерь среди местных жителей нет.

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