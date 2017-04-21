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 Украла памятник: злоумышленница похитила городскую скульптуру солдата Швейка в Одессе. ФОТО

Женщина украла бронзовый мини-памятник солдату Швейку с улицы Дерибасовской.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции Одесской области.

Ранее судимая одесситка путем повреждения похитила мини-памятник солдату Швейку, установленный на стене здания по улице Дерибасовской, 31.

Задержанная женщина объяснила, что похищенную бронзовую фигуру хотела в дальнейшем продать. Также полицейские установили, что правонарушительница ранее отбывала наказание за совершение имущественных преступлений.

Украла памятник: злоумышленница похитила городскую скульптуру солдата Швейка в Одессе 01

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По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Правонарушительнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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Для того, чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, "История одного города"

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Просто нужно надклепать подобных сувениров , и продавать тут же по доступным ценам . И денежек заработают , и желающих клептоманов успокоят . ))
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до 5 лет, ха, дура, вот если бы он украла 5 мильйонов таких памятников или хотя бы 50 лимонов, вот тогда бы и должность получила бы, и депутатскую неприкосновенность и в телевизор бы приглашали и в приличной больнице бы лечили... да все...
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