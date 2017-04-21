 Украла памятник: злоумышленница похитила городскую скульптуру солдата Швейка в Одессе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции Одесской области.Ранее судимая одесситка путем повреждения похитила мини-памятник солдату Швейку, установленный на стене здания по улице Дерибасовской, 31.Задержанная женщина объяснила, что похищенную бронзовую фигуру хотела в дальнейшем продать. Также полицейские установили, что правонарушительница ранее отбывала наказание за совершение имущественных преступлений.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Правонарушительнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.