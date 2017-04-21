 Украла памятник: злоумышленница похитила городскую скульптуру солдата Швейка в Одессе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции Одесской области.
Ранее судимая одесситка путем повреждения похитила мини-памятник солдату Швейку, установленный на стене здания по улице Дерибасовской, 31.
Задержанная женщина объяснила, что похищенную бронзовую фигуру хотела в дальнейшем продать. Также полицейские установили, что правонарушительница ранее отбывала наказание за совершение имущественных преступлений.
По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Правонарушительнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
767 3
Памятник Неизвестному офицеру на Днепропетровщине пытались украсть для сдачи в металлолом. ФОТОрепортаж(168)
"Обязан ему тем, что живу в независимой Украине", - 90-летний житель Черкасщины за свои деньги установил памятник Шевченко. ВИДЕО(43)
Вандал, разбивший мемориальные доски героям АТО в Полтаве, был подготовлен и имел спецоборудование, - полиция. ФОТО(140)
Вандалы разбили мемориальные доски бойцам АТО и Петлюре в Полтаве, - полиция(71)
Неизвестные уничтожили часть деревьев, высаженных одесситами на Французском бульваре. ФОТО(0)
Вандалы, повредившие фото погибших участников АТО в Харькове, сами явились в полицию(63)
Вандалы повредили флаг Венгрии вблизи Берегово: делаем все, чтобы найти виновных, - Климкин(47)
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, "История одного города"
Ответить
Ответить
Ответить