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Все про:алкоголь (1509) контрабанда (1815) контрафакт (240) Львовщина (1440) Нацполиция (7011)

 Во Львовской области ликвидирован незаконный канал поставок в страну элитного алкоголя, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во Львовской области сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции совместно с военной прокуратурой ликвидировали незаконный канал поступления в Украину ликероводочных изделий иностранного производства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК, было установлено, что через таможенные посты Закарпатской, Волынской и Львовской областей дробленными партиями в страну поступают элитные алкогольные напитки, которые в дальнейшем накапливаются и отгружаются заказчикам из других регионов. В результате таких действий в бюджет не уплачивались значительные суммы таможенных платежей и НДС.

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"В частности во Львове задокументирована деятельность перевалочных баз, на которых накапливались незаконно ввезенные товары и через которые осуществлялась поставка алкоголя в Киев, Харьков, Одессу. Всего в результате проведенных обысков было обнаружено и изъято более 5,3 тысячи бутылок элитных водки, рома, коньяка, виски и других напитков без марок акцизного налога установленного образца. Стоимость изъятого алкоголя составляет более трех миллионов гривен", - рассказала Калиновская.


Во Львовской области ликвидирован незаконный канал поставок в страну элитного алкоголя, - Нацполиция 01

Во Львовской области ликвидирован незаконный канал поставок в страну элитного алкоголя, - Нацполиция 02

Во Львовской области ликвидирован незаконный канал поставок в страну элитного алкоголя, - Нацполиция 03

Во Львовской области ликвидирован незаконный канал поставок в страну элитного алкоголя, - Нацполиция 04

Она также отметила, что в настоящее время проводятся мероприятий по установлению источников поступления алкоголя, других мест его накопления, а также всех причастных к незаконной деятельности лиц.
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молодцы!!!!
защитили народ от буржуйского пойла!
даешь бояру в массы !!
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Это пойло не народу поступало ,а в буфет Верховной зРады.
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Все фальсификат из Польши или Словакии. Там спецы дело знают.
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Ребята наверняка затарились к майским. А в отчете - "три порции шашлыка - выбросила в пропасть". :D
Аж завидно.... Простые смертные такие бутылки и не нюхали.
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В любом приличном заведении можно не только понюхать, но и отведать. Цена за 50 мл вполне подъемная для большинства простых смертных.
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Есть в Словакии в Старой Любовни известный завод " Списка" . Они делают много алкоголя для Словакии во все супермаркеты. НО, есть там и разливочные линии , на которых еще разливают этот " элитный" алкоголь по заказу бизнесменов из Украины( закарпатье.). До границы1-2 часа. Вопрос откуда спирт? Может из рашки.
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уже чего чего, а пищевого спирта Украина производит не знаем где деть, в него перегоняют зерновой неликвид, а его у нас хоть жопой жуй.
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Вот значит из него и мутят элитный алкоголь зарубежом.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВо Львовской области ликвидирован незаконный канал поставок в страну элитного алкоголя, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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