 Во Львовской области ликвидирован незаконный канал поставок в страну элитного алкоголя, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК, было установлено, что через таможенные посты Закарпатской, Волынской и Львовской областей дробленными партиями в страну поступают элитные алкогольные напитки, которые в дальнейшем накапливаются и отгружаются заказчикам из других регионов. В результате таких действий в бюджет не уплачивались значительные суммы таможенных платежей и НДС.
"В частности во Львове задокументирована деятельность перевалочных баз, на которых накапливались незаконно ввезенные товары и через которые осуществлялась поставка алкоголя в Киев, Харьков, Одессу. Всего в результате проведенных обысков было обнаружено и изъято более 5,3 тысячи бутылок элитных водки, рома, коньяка, виски и других напитков без марок акцизного налога установленного образца. Стоимость изъятого алкоголя составляет более трех миллионов гривен", - рассказала Калиновская.
Она также отметила, что в настоящее время проводятся мероприятий по установлению источников поступления алкоголя, других мест его накопления, а также всех причастных к незаконной деятельности лиц.
1739 16
В течение минувших суток полиция выявила рекордное количество нетрезвых водителей(10)
Гражданка Украины пыталась провезти из оккупированного Крыма на материк лук со стрелами, - погранслужба(102)
"Фантом" в Донецкой области не пропустил на оккупированную территорию партию брендовых часов. ФОТОрепортаж(19)
Киевские налоговики раскрыли схему по уклонение от уплаты налогов почти на 24,5 млн грн(2)
Голова Волинської митниці Кривіцький "закриває очі" на контрабанду зброї(0)
ФСБ РФ заявила о перекрытии крупного канала поставки оружия из Украины и ЕС. ВИДЕО(75)
Полиция задержала на Львовщине партию спирта на 1,6 миллиона гривен, который планировалось использовать для производства фальсифицированного алкоголя(5)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
защитили народ от буржуйского пойла!
даешь бояру в массы !!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Аж завидно.... Простые смертные такие бутылки и не нюхали.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить