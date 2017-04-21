 На улице в Черновцах взорвали гранату, повреждено здание. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции пишет "Молодой буковинец".
По предварительной информации полиции, на улице Мазепы, 15-Б произошло повреждение здания в результате взрыва гранаты РГД-5.
На месте происшествия пиротехники нашли осколки гранаты.
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