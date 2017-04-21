 Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.
Для ведения незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели права ряда транзитных и фиктивных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. После этого деньги переводились на карточные счета организаторов незаконной схемы, снимались наличными и вместе с поддельными первичными документами передавались выгодополучателям за вычетом 11-13%, которые служили вознаграждением за оказание незаконных услуг.
Общий оборот конвертационного центра составил более 90 миллионов гривен.
В результате проведенных в Киеве и Киевской области обысков были обнаружены и изъяты 230,5 тысяч гривен наличными, компьютерная техника, банковские карты, чековые книжки, первичные бухгалтерские документы фиктивных компаний, черновые записи, а также печати 11 компаний, имеющих признаки фиктивности.
Также наложен арест на счета фиктивных предприятий, на которых заблокировано более 945 тысяч гривен.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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