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 Политика Украины
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 "Зейтуллаева доставили в суд. Участвовать в прениях он не будет - не хватает сил", - журналист. ФОТО

Голодовку бросать он пока не намерен - в СИЗО просят прекратить голодание.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу журналиста Антона Наумлюка в Фейсбуке, Руслана Зейтуллаева доставили в суд. Выглядит он изможденным, но держится крепко.

По словам Наумлюка адвокаты уговаривали его бросить голодовку, но Руслан отказался до вынесения приговора. Эмиль Курбединов напомнил о письме Сахарова Мустафе Джемилеву во время голодовки.

"Готов буду бросить, если не смогу читать намаз, если будут обмороки, например. Но я ни одного ещё не пропустил", - ответил Руслан.

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Зейтуллаева доставили в суд. Участвовать в прениях он не будет - не хватает сил, - журналист 01

"В СИЗО его уговаривают бросить голодовку три раза в день, - пишет Наумлюк. - По справке медслужбы СИЗО, "состояние Зейтуллаева удовлетворительное, медицинских противопоказаний для участия в судебном заседании нет, вес составляет 55 килограмм, диагноз - элементарное голодание". Участвовать в прениях, которые начались сегодня, Руслан уже не может, не хватает сил, будет произносить последнее слово. Суд разрешил говорить сидя".
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А как там Гадя прыгала по клетке после НЕДЕЛЬНОГО СУХОГО голодания?
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Ты сравнил, Гадя украинка, Герой, Украины и депутат рады и ПАСЕ
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"...По справке мед-службы СИЗО..." - А есть справка подтверждающая квалификацию работников этой мед-службы? А есть справка подтверждающая полномочия данных работников? А есть справка подтверждающая полномочия данной мед-службы?.... и т.п. вплоть до - а есть справка нотариально подтверждающая подлинность подписи должностного лица подписавшего предыдущую справку? Или у адвокатов явно не хватает "квалификации"?
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Очень нравятся коменты некоторых украинце Надя плохая Саакшвили плохой ,а сами полстраны прокакали вторую половину разокрали и всё хорошо.
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Еще ни одному арестованному голодовка не помогла... Впрочем, в блатном мире это ценится.
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За всю историю, от добровольной голодовки не умер ни один заключенный. То же самое, что себя за горло душить.
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Еще как умирали. К примеру фанатики террористы из ИРА
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Не умирал никто. Голодающий сознание теряет, питательная клизма, и огурец)))
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Откуда такие сведения?Где это собрано и опубликовано?Или лишь бы ляпнуть,клава стерпит.
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Поищи в гугле. Первая смерть голодающего в СССР зафиксирована в 1986 году (Марченко) но он умер не от голода, а от обострившихся заболеваний. В 2009 году умер голодавший Казиев, но он также серьезно болел, в . ч диабетом, при котором голодать нельзя.
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В Англии умерло несколько ирландцев - почитай. Более того, одного из них в Ольстере выбрали в парламент - как в вашу Раду, но его все равно держали в тюрьме, где он и скончался. Бобби Сэндс. Интересно, русскую види ссылку пропустит фильтр? ) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D1%81,_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8
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Хизб ут-Тахрир запрещена практически во всех странах мира. Разрешена в Саудовской Аравии, ехал бы туда, а так лет 10-15 в Сибири.
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"элементарное голодание" - ясправку не читали и не дохтур, до тут скорее алиментарное голодание: алимент по фр.=еда. Надька всем будущим голодающим сослужила плохую услугу.
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Вспомните Савченко.Да,наивные мы люди.И о-очень противно.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Зейтуллаева доставили в суд. Участвовать в прениях он не будет - не хватает сил", - журналист. ФОТО
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