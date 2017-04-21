 "Зейтуллаева доставили в суд. Участвовать в прениях он не будет - не хватает сил", - журналист. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу журналиста Антона Наумлюка в Фейсбуке , Руслана Зейтуллаева доставили в суд. Выглядит он изможденным, но держится крепко.По словам Наумлюка адвокаты уговаривали его бросить голодовку, но Руслан отказался до вынесения приговора. Эмиль Курбединов напомнил о письме Сахарова Мустафе Джемилеву во время голодовки."Готов буду бросить, если не смогу читать намаз, если будут обмороки, например. Но я ни одного ещё не пропустил", - ответил Руслан.

"В СИЗО его уговаривают бросить голодовку три раза в день, - пишет Наумлюк. - По справке медслужбы СИЗО, "состояние Зейтуллаева удовлетворительное, медицинских противопоказаний для участия в судебном заседании нет, вес составляет 55 килограмм, диагноз - элементарное голодание". Участвовать в прениях, которые начались сегодня, Руслан уже не может, не хватает сил, будет произносить последнее слово. Суд разрешил говорить сидя".