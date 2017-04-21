 "Зейтуллаева доставили в суд. Участвовать в прениях он не будет - не хватает сил", - журналист. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу журналиста Антона Наумлюка в Фейсбуке, Руслана Зейтуллаева доставили в суд. Выглядит он изможденным, но держится крепко.
По словам Наумлюка адвокаты уговаривали его бросить голодовку, но Руслан отказался до вынесения приговора. Эмиль Курбединов напомнил о письме Сахарова Мустафе Джемилеву во время голодовки.
"Готов буду бросить, если не смогу читать намаз, если будут обмороки, например. Но я ни одного ещё не пропустил", - ответил Руслан.
2485 22
Материалы по теме: Оккупация Крыма
"Ни один американский президент, включая Дональда Трампа, никогда не признает незаконную аннексию Крыма", - Порошенко(27)
На всенощной службе в Севастополе читали Евангелие на украинском языке(66)
Кернес недоволен решением суда, лишившего российского сенатора Шишкина звания "почетный гражданин Харькова"(112)
РФ превращает Крым в наиболее милитаризованную зону, в том числе в ядерном направлении, - Гройсман(20)
Украина против России: суд ООН вынес первое решение(0)
Трамп считает Россию проблемой, - постпред США в ООН(54)
Литва никогда не признавала и не будет признавать оккупацию Крыма, - премьер Сквярнялис(31)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить