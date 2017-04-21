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Все про:ДТП (5688) Киев (16889) пешеход (124)

 На Крещатике водитель сбил двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. ФОТОрепортаж

Неподалеку от места ДТП находился подземный переход.

В центре Киева на ул. Крещатик вечером 20 апреля водитель Dacia сбил двух пешеходов, которые перебегали дорогу в запрещенном месте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

По словам свидетелей, водитель авто наехал на двух пешеходов-нарушителей, которые перебегали дорогу в запрещенном месте. Отмечается, рядом с местом ДТП находился пешеходный переход.

В результате аварии скорая госпитализировала пострадавших пешеходов.

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На Крещатике водитель сбил двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте 01

На Крещатике водитель сбил двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте 02

На Крещатике водитель сбил двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте 03

На Крещатике водитель сбил двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте 04


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Ремнем и по заднице вместо врача этим дикарям
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и заплатить за ремонт машины
уроды должны платить и учиться на своих ошибках
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Переселенцы из дылыныры наверное перебегали?...
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Корінні кияни дійсно такого не роблять, а ось пАнАЄшавшіЄ, особливо з донолуганди це роблять постійно...
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Запросто. Сам спостерігав як лугандони бігали через проспект де попало, коли їх понавозили в 14-му.
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На Хрещатике переходят улицу в не положенном месте, в самом деле, только приезжие.
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Не читай, какие проблемы? А эта новость для идиотов, которые еще не угодили под колеса
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естественный отбор никто не отменял.Всё по Дарвину. Дибилов только могила исправит.
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Лихорадочно вспоминаю, где же на Крещатике зебра... Нет ее там!
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А ведь всего то пару лишних минут до перехода и не было бы проблем ни у водителя, ни у придурков.
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Неправильный заголовок. Не водитель сбил, а кинулись под машину два придурка.Звучит совсем по другому.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Крещатике водитель сбил двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. ФОТОрепортаж
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