 На Крещатике водитель сбил двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. ФОТОрепортаж

В центре Киева на ул. Крещатик вечером 20 апреля водитель Dacia сбил двух пешеходов, которые перебегали дорогу в запрещенном месте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.
По словам свидетелей, водитель авто наехал на двух пешеходов-нарушителей, которые перебегали дорогу в запрещенном месте. Отмечается, рядом с местом ДТП находился пешеходный переход.
В результате аварии скорая госпитализировала пострадавших пешеходов.
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