 В аэропорту "Киев" не впустили в страну приверженца сепаратистов, угрожавшего расправой над украинцами. ФОТО

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины.
"Гражданин России 1985 года рождения прибыл рейсом "Минск-Киев". Во время мероприятий пограничного контроля россиянин не смог подтвердить цель своего визита на территорию Украины. Также выяснилось, что он не имел достаточных денежных средств для пребывания на территории нашей страны", - говорится в сообщении.
В ходе оглашения принятого решения о непропуске в Украину гражданин РФ начал выражать свою приверженность действиям боевиков на временно оккупированных территориях и угрожать "физической расправой над гражданами Украины, которые находятся на территории РФ".
Кроме этого, мужчина не сдерживал себя в использовании нецензурной брани в адрес сотрудников Госпогранслужбы.
Сейчас гражданину России запрещен въезд в Украину сроком на три года, и он отправлен обратным рейсом.
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сюда он приперся заработать денег или прячется от мусоров расейских...
а в ордло его прихлопнут и денег не заплатят
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кацапы через год сюда миллионами тогда полезут - и всех содержать?
Лучшее наказание для них - возврат в рашку и запрет въезда в Украину.
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- накуй - это на северо восток
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И у следующих прилетевших в Украину "последователей руSSкого фашизма" - аппетит отпал бы.
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Надо было пустить, выследить к кому он приехал, а затем всех при задержании устранить как оказавших вооруженное сопротивление. Он как минимум уже сегодня виновен за разжигание межнациональной вражды, а это УК.
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Путин подписал указ об прохождении военных сборов офицерами запаса. На 2 месяца. По факту это частичная мобилизация.
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И что в ответ - тварь не арестовывают, а отправляют домой!
Вот если бы у пархатых правящих укГаинцев кто-то был в плену!
Вот тогда-то они бы вспомнили опыт своей историческкой родины.
А так - отпускают...
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пизддряни будет полно перебрасываться в Украину. СБУ надо быть начеку.
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Журналист: Невиданная паника в «банде» Яценюка: Самолеты в срочном порядке вывозят имущество за границу
По информации журналиста Виталия Глюдзо, в партии «Народный Фронт» начался невиданный переполох.
Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.
По его словам, «реформаторы» начали вывозить имущество (по всей видимости наличные деньги и драгоценности) за границу.
Вот, что говорит журналист Виталий Глюдзо:
«Задержание Мартыненко стало настоящим сюрпризом для паразитов из Народного Фронта. Они до последнего надеялись, что Петя порешает вопрос. Он всегда решал и решает такие вопросы…Он же Президент как не крути, а Президент в нормальных странах всегда решает вопросы за своих (с иронией отмечает журналист). По всей видимости, Президент порешать не мог, слишком влиятельные люди из-за океана начали душить паразитов.
Нет сомнений, что из США дали команду душить реформаторов, но это не странно. Странно, почему НАБУ и СБУ дают возможность Турчинову, Пашинскому, Яценюку, Авакову и другим паразитам спокойно вывозить наличные и драгоценности за границу!!!??? А по моей информации, только за прошедшую ночь сразу несколько чартеров реформаторов были загружены всяким добром и вылетели в Израиль, Польшу и Францию. Нет, конечно это может быть совпадением, что в сторону аэропорта Жуляны всю ночь прибывали дорогущие автомобили на блатных государственных номерах с сопровождением гос.охраны…
Но дело не в имуществе, Яценюку и банде оно в тюрьме не понадобится, а арест самого толстого «кошелька» партии говорит о том, что места для Яценюка и ко. уже приготовлены… Наблюдаем за развитием ситуации» - пишет журналист Глюдзо.
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Посмотрите на фото и поймете, почему Украина - ще не вмерла. Закарпатье - люди выращивают в парниках капусту. Не ждут кормильцев из Донбасса
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Там и квартиры сверху
А вот не покупать ничего рошеновского - это да
Я уже давно при выборе сладостей первым делом ориентируюсь на производителя
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что надо сделать?
1) разработать статью в уголовный кодекс;
2) рада должна принять соответствующий законопроект;
3) в следующий раз, когда очередной ватник откроет свой хаяльник, погранцы(копы) должны зафиксировать в протоколе факт межнациональной розни и этнических угроз, задержать этого перца, следак должен оформить дело и передать в суд, а суд должен дать этому ватнику один год исправительных работ (в Желтых Водах была колония и есть затопленные рудник, короче есть откуда воду вычерпывать, или очищать от мусора дороги и лесополосы Украины.
4) вот тогда "правовая система" Украины станет эффективной и бытовой ватанизм и сепаратизм станет очень редким явлением.
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Вот почему всегда так? Из-за этих заробитчан, которые фактически являются предателями нашей страны, должны страдать все украинцы?
Также мне непонятна забота о тех жителях Донбасса, которые проживают в Ордло. Им и бесплатную воду, и свет. Это ж наши люди! А здесь, в Украине, что? Не наши люди здесь живут? Почему с них три шкуры дерут?
Все перевернуто с ног на голову. У руля - лицемеры, казнокрады и конченные негодяи.
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Автор: SVAT
Століттями ненависть руССо-піпла до інших народів прикривалася міфом про незбагненну культуру, явлену світу елітою імперії. Її представники паразити і зараз обтинають духовність поневолених народів, намагаючись запхати в прокрустове ложе «русского мира».
І до тепер ллється отруйний єлей в наші вуха, щоб стерти історичну пам'ять українців: «Мы правильные русские и несем в свой народ любовь к младшим братьям малороссам. Мы вас любим, укрАинцы, смиритесь: мы вместе навеки!».
Статистичне дослідження ролі «правильних» російських діячів культури у знищенні українськості було представлено раніше. Нагадаємо, що йшлося про те, що кількісно виміряна у всьому масиві російської письмовій творчості величина ненависті до українців, корелює з історичними фактами гноблення української мови та культури. При цьому впродовж двох століть примусу до братання ненависть з боку росіян має зростаючу тенденцію.
Чим більший наш спротив, тим більш замаскованими та збоченими стають методи рашистів всіх ґатунків.
Ось і сьогодні українцям під соусом «ми проти путіна» підносять чергову страву з ольгінської кухні - «Дом свободной России». Цей витвір або не про свободу, або не про Росію. Хоча задумка дійсно дещо хитріша за попередні: нещодавні переспіви «старих пісень про головне» по вокзалах, тотальні диктанти, визволителька заручників Гадя, Еміграша тощо. В черговий раз рашизм буде чухати потилицю: чому путлоноїди та путлоборці для українців - однояйцеві близнюки.
Відкинувши емоційні нашарування, спробуємо сформулювати версію щодо наукового пояснення цього цікавого феномену української нації, який ніяк не збагне «старший брат».
Тема наукових досліджень «незрозумілої української поведінки» сьогодні досить модна. Так Браян Резнік (Brian Resnick, Vox.com) нещодавно написав про сім наукових теорій, які, на нашу думку, можуть претендувати на висунення відповідних пояснень. Проте, це психологічні теорії, ми ж спробуємо нагадати ідеї однієї суто математичної теорії.
Теорія ця була висунута математиком В. Лєфєвром у 80-х роках 20 століття. На сьогодні її висновки перевірені статистичними тестами. За деякими даними, рішення адміністрації Р. Рейгана про необхідність тиску на СРСР було, в тому числі, підкріплене саме теорією Лєфєвра.
Науковець побудував «Алгебру совісті» абстрактної людини, яка вибирає «добро» чи «зло» на підставі своєї внутрішньої етичної системи. Виявилося, що на формальному математичному рівні можна стверджувати про існування двох полярних етичних систем.
Основна відмінність між ними в тому, що для першої етичної системи наслідком поєднання зла і добра є зло. Кажучи метафорично, навіть діжка меду не в змозі перебити ложку дьогтю. Проте для другої системи композиція добра і зла сприймається як добро. Іншими словами, «ціль виправдовує засоби її досягнення».
Для першої етики характерне уникання конфліктів, пошук варіантів вибору, вигідних обом сторонам одночасно. Друга етична система вважає таку поведінку неприйнятною, для неї компроміс - це програш. На відміну від першої системи, тут контекст є важливішим, ніж існуючі правила.
Скажімо, на запитання: «Чи готові ви збрехати в суді заради невинного?» представники двох етик відповідають геть по-різному зі статистичною значущістю менше 1%: готовий брехати - відповідь тих, хто гузном «відчуває» контекст (чи то «голосує серцем», як закликає його в агітках бабця Юля), тобто представників другої системи етики.
Що ж із цим у руССомирних? Нещодавно на кулуарне запитання: «Чи дійсно Ви вірите в те, що проголошуєте?» - письменник-людожер Проханов відповів: «Тєбє, дєтачка, нужна правда, а мнє - пабєда!».
Зрозуміло, що перемога замість правди конче потрібна тій руССо-еліті, що підгодовується владою з метою ватної обробки мозку у населення імперії.
То, може, російська наукова еліта не гуманітарного-політично-культурного профілю інакша? До першого Майдану вважав, що в її представників достатньо інтелекту для вирішення примітивної задачки: припустимо, країна А напала на країну В, всупереч всім міжнародним договорам між ними, і захопила територію В. Хто агресор? Правильна відповідь: країна А.
Очевидно, що така відповідь має залишатися істиною незалежно від назв країн. Ні, виявляється, для представників другої етичної системи це не так, якщо А - це Росія. Тут етична система бере гору над будь-яким рівнем професіоналізму.
Наведемо спеціально підібраний приклад. Представляємо доктора фізико-математичних ватних наук О. Савватєєва.
Савватєєв - не тільки математик як і В. Лєфєвр, він спеціалізується на теоретико-ігровому моделюванні. Тобто в нього не тільки з формальною логікою все має бути в нормі, а й з теоріями математичного моделювання конфлікту. Як людина наш герой, нібито, також непоганий: має 4 дітей, дійсно талановито викладає математику іншим дітям.
Проте для Савватєєва задачка про А та В вирішується так. Спочатку він, користуючись залізною логікою, доводить, що рашаTV - бреше. Припустимо, на цьому міркування Савватєєва закінчилися. Можна виснувати, що перед нами торжество чистого математичного розуму над ідеологічним контекстом другої етичної системи. Чому? Тому, що послуговуючись тією ж логікою, ми можемо додати ще ланку до цього ланцюжка: бреше рашаTV - бреше кремль. Тоді виходить іхтамнєти в Україні є, тобто раша - агресор. Задача про А та В вирішена.
То що ж, наш персонаж - представник першої етики, який дивом зберігся в джунглях скрепності, як вимираючий вид? Ні, вже на наступному етапі міркувань Савватєєв раптом згадує про миротворчу місію Росії, тому підтримує дії путла та кримнашів, зелених іхтамнетів, що стріляють за спинами жінок та дітей, Савватєєв відібрав би Донбас, як Крим, якби зміг, бла-бла-бла…
Не вдаючись в деталі, зауважимо, що так само на українському питанні зламалися безліч путіноборців росії: проф. Зубов на Голодоморі («не помітив» заградзагонів НКВС саме в Україні), Макаревич («не помітив» українського державного кордону, який незаконно перетнула Самойлова), Шендерович та Ахіджакова («не помітили» вивезених доктором-облізою українських сиріт, доля яких невідома досі), на Ходорковському, Навальному та інших відомих опозиціонерів взагалі «ніде тавро ставити»…
Традиційно Захід відносять до першої етичної системи, а Росію - до другої, тому що більшість людей демонструють відповідну поведінку. Це визнається навіть рашискими науковцями (іноді не без гордості). Слід зазначити, що двом етичним системам притаманні свої переваги та недоліки в їх граничних проявах.
Напевно, здається, що цей пост є черговою спробою довести, ніби українці вже зробили вибір на користь «першої етики». Проте, на нашу думку, дійсність складніша й цікавіша.
Висунемо припущення про те, що Україна є сучасним феноменом одночасного прояву одразу двох амбівалентних етичних систем, приблизно однакової сили.
Це, з одного боку, обумовлює внутрішню конфліктність: порохоботи, зрадофіли, вишивата, толерасти тощо. З іншого боку така роздвоєність робить нас іншопланетянами в очах як рафінованих західників, так і скрєпних рашистів.
Західника відлякує явна присутність агресивних елементів «другої етики». Німецький посол переконує нас провести вибори в ОРДЛО під прицілом іхтамнєтів, неявно визнаючи що це регулярна окупаційна армія, а ми, чомусь, нерозумні, пручаємося.
Рашист не розуміє, чому його шахрайські фокуси «на довірі», як правило, провалюються в Україні. Йому здається: ось ще трішки інфолайна підкинути - і буде щастя, аж гульк: а ці недолугі хохли вже наступного дня п'ють під плакатами «Розп'ятий снігур у самих трусиках», їдять в ресторанах кремових російських немовлят і лише підсміюються над пропагандонами.
Подумайте, можливо, західник та рашист бачать в українцях тільки одну з двох етичних систем. Може, усвідомивши рушійні сили існуючого етичного розламу між нами і Заходом, між нами і ордою, ми станемо сильнішими?
Як там в народі кажуть: «Моя хата скраю,… - першим ворога стрічаю»…
Автор: SVAT
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