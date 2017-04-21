EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Происшествия
  16271  97
Все про:Беларусь (2547) Госпогранслужба (2612) граница (2920) Жуляны (52)

 В аэропорту "Киев" не впустили в страну приверженца сепаратистов, угрожавшего расправой над украинцами. ФОТО

Вчера в аэропорту "Киев" в Жулянах сотрудники Госпогранслужбы не пропустили через границу одного из пассажиров, гражданина Российской Федерации, который направлялся из Беларуси.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины.

"Гражданин России 1985 года рождения прибыл рейсом "Минск-Киев". Во время мероприятий пограничного контроля россиянин не смог подтвердить цель своего визита на территорию Украины. Также выяснилось, что он не имел достаточных денежных средств для пребывания на территории нашей страны", - говорится в сообщении.

В аэропорту Киев не впустили в страну приверженца сепаратистов, угрожавшего расправой над украинцами 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь на Западе никому не нужна, там такого добра хватает, - Лукашенко заверил, что не отворачивается от РФ

В ходе оглашения принятого решения о непропуске в Украину гражданин РФ начал выражать свою приверженность действиям боевиков на временно оккупированных территориях и угрожать "физической расправой над гражданами Украины, которые находятся на территории РФ".

Кроме этого, мужчина не сдерживал себя в использовании нецензурной брани в адрес сотрудников Госпогранслужбы.

Сейчас гражданину России запрещен въезд в Украину сроком на три года, и он отправлен обратным рейсом.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Треба було арештувати як міжнародного терориста і в туберкульозну зону на пару років. Навіщо відпустили? Він же ж поїде в ДНР та ЛНР воювати! Що за маразм! Людина озвучила свою причетність до терористів, відразу арештовуйте і в СІЗО, потім обміняємо на наших полонених!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пэдро,Гнойсман и дэпутаты хреновы,почему в Украину безвизово залазит всякая кацапская нечисть? Чего они тут бегают с оружием воруют убивают теракты устраивают? Кто за это отвечает? Вы долго будете иметь с агрессором "добрососедские отношения"?Или до тех пор пока вас нахер не выгонят из власти?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, мочить надо было этого КОЗЛА в ближайшем сортире!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не поедет... он же не настолько дебил.
сюда он приперся заработать денег или прячется от мусоров расейских...
а в ордло его прихлопнут и денег не заплатят
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якщо він ховається від російських ментів то йому пряма дорога в ЛНР та ДНР, там йому видадуть нові документи та новий автомат. Тому треба було його арештовувати негайно і відправляти в СІЗО як терориста.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эта раSSейская погань, так нагло себя не вела... если бы перед ним, стояли люди из ФСБ!!! Там уже и почки отбили... и зубы и яйца!!! + Задержание + подозрение в терроризме+ суд+ пес дец!!! А тут открыто угрожают расправой и поддержкой террора... и нихххера! Мля...дерьмократия...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Куйня полная . Нужен закон по которому мы сможем подобных уродов брать за жабры и в кутузку , для обменного фонда . Я просто уверен , если бы кто-то из нас послал бы подкуйловцев с угрозой долбить педеростов , то сразу б посадили . В лучшем случае за хулиганку .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, непонятно. Или погранцы - любители кацапов? Тем более, что у него в сумке было 2 гранаты и 50 грамм героина. Мог бы 7-9 лет посидеть на баланде
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты любишь кацапов?!? Или сам замаскированный кацап х.....ый?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
накуй он здесь нужен?? кормить, одевать, лечить 7-9 лет.. за НАШ счет?
кацапы через год сюда миллионами тогда полезут - и всех содержать?
Лучшее наказание для них - возврат в рашку и запрет въезда в Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто сказал, что его надо кормить, одевать, лечить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ще не вистачало витрачатися на баланду цьому виродку та на безкоштовну кришу над головою .
 показать весь комментарий
Ответить
 
то він "розправлятися" їхав? Чи політичного притулку просити ? ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Приехало ущербное на заработки в Украину без копья в кармане
 показать весь комментарий
Ответить
 
Судя по мутной бороде, он ещё и приверженец игил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может кацапу и повезло, что не впустили... живой домой поехал...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот у меня тоже вопрос))))за угрозы почему не арестовали,только за оскорбление сотрудников минимум штраф и 15 суток впаять)))такие там и сотрудники)))сыкуны
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та все знают Шо из себя предствляет козломордые. Арестовав, кацапсину нужно кормить, поить и пр... А так пнули пинком взад и пусть катится откЕЛЬ приехалО...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поить не проблема... а кормить... ну официальная версия может быть такая - "Объявил голодовку" . Всех проблем - то.
И у следующих прилетевших в Украину "последователей руSSкого фашизма" - аппетит отпал бы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поить, говоришь не проблема?... А знаеш скоКА Ани после селедки пьют? Так на всех цапов ни вАды ни селЁдки не напасешься...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что значит не впустили? Еще и билет назад купили за счет украинских налогоплательщиков.?
Надо было пустить, выследить к кому он приехал, а затем всех при задержании устранить как оказавших вооруженное сопротивление. Он как минимум уже сегодня виновен за разжигание межнациональной вражды, а это УК.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а лучше-скончался от приступа русо-патриотизма во время прохождения таможенного досмотра
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет, обратный билет платит он сам. Или авиакомпания в минусе, если он откажется платить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И это реально так.Ведь ехал без денег, значит база его уже ждала...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Таких гоблинов много, но у них есть объяснения о пребывании на территории Украины и деньги есть. Как с такими быть. И паспортов у них два по одному живут на оккупированной территории, а по другому пользуются всеми благами на подконтрольной территории.
 показать весь комментарий
Ответить
 
НадА было Яму просто дать сельЙОдки и он бы успАкоИлся...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та надо было на 15 суток посадить - пусть поподметал бы улицу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как уже задолбала эта беззубость!А нельхя было его отмудохать,и не обязательно по рылу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
и ещё х..удивлюсь,если печеркий суд обяжет выплатить ему ущерб
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
разве мат не основание для административного протокола и ареста?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мирослав Гай‏ @miroslavgai 18 ч.18 часов назад
Путин подписал указ об прохождении военных сборов офицерами запаса. На 2 месяца. По факту это частичная мобилизация.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А могли арестовать и выменять на Клыха или Сенцова...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше пасите главного спецтехника по будьдозерным агрегатам..чтоб там в лондоне не подменили пэтра.. И не прислало , главное гнездо укрывателей спизженых денег, какого то мухоммора похожего
 показать весь комментарий
Ответить
 
надо было впустить и живым не выпустить, или посадить за угрозу и шантаж пусть бы рукавички на зоне шил
 показать весь комментарий
Ответить
 
це падло потім потягом припхається, або відразу через ростов. В тюрягу рашистську наволоч
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
подсрачник дали этому содомиту на дорожку?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
единственное, что утешает, это то, что могли дать и не упомянуть!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Корми дебіла 15 суток а потім за кошти України відправляй його нахуй в рашу тут просто відправили нахуй буз втрат бюджету.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В плену у рашистов сотни наших заложников.
И что в ответ - тварь не арестовывают, а отправляют домой!
Вот если бы у пархатых правящих укГаинцев кто-то был в плену!
Вот тогда-то они бы вспомнили опыт своей историческкой родины.
А так - отпускают...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И, что? Пограничники не смогли найти нужную статью в Уголовном кодексе???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тварь невменяемая, очевидно шизик с обострением
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Припёрлось и поливает украинцев. Мог бы просто "исчезнуть". Кто бы искал ублюдка? Не впустили....ОПУСТИЛИ! Вот,что с подобным дерьмом делать.Бутылки под рукой не нашлось?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К майским праздникам вот такой пизд дряни будет полно перебрасываться в Украину. СБУ надо быть начеку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А просто завести на подвал и дать песды не пробовали? Или в Жулянах нет обезьянника для буйных кацапов? Сука, кацапы задерживают, пытают, судят украинских журналистов, режиссёров, инженеров... В этом случае милосердие или какие-то правовые нормы не уместны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Журналист: Невиданная паника в «банде» Яценюка: Самолеты в срочном порядке вывозят имущество за границу

В аэропорту "Киев" не впустили в страну приверженца сепаратистов, который угрожал расправой над украинцами - Цензор.НЕТ 5886
Журналист: Невиданная паника в «банде» Яценюка: Самолеты в срочном порядке вывозят имущество за границу

По информации журналиста Виталия Глюдзо, в партии «Народный Фронт» начался невиданный переполох.
Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.
По его словам, «реформаторы» начали вывозить имущество (по всей видимости наличные деньги и драгоценности) за границу.
Вот, что говорит журналист Виталий Глюдзо:
«Задержание Мартыненко стало настоящим сюрпризом для паразитов из Народного Фронта. Они до последнего надеялись, что Петя порешает вопрос. Он всегда решал и решает такие вопросы…Он же Президент как не крути, а Президент в нормальных странах всегда решает вопросы за своих (с иронией отмечает журналист). По всей видимости, Президент порешать не мог, слишком влиятельные люди из-за океана начали душить паразитов.
Нет сомнений, что из США дали команду душить реформаторов, но это не странно. Странно, почему НАБУ и СБУ дают возможность Турчинову, Пашинскому, Яценюку, Авакову и другим паразитам спокойно вывозить наличные и драгоценности за границу!!!??? А по моей информации, только за прошедшую ночь сразу несколько чартеров реформаторов были загружены всяким добром и вылетели в Израиль, Польшу и Францию. Нет, конечно это может быть совпадением, что в сторону аэропорта Жуляны всю ночь прибывали дорогущие автомобили на блатных государственных номерах с сопровождением гос.охраны…
Но дело не в имуществе, Яценюку и банде оно в тюрьме не понадобится, а арест самого толстого «кошелька» партии говорит о том, что места для Яценюка и ко. уже приготовлены… Наблюдаем за развитием ситуации» - пишет журналист Глюдзо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бл#дь что за да#ны в погранцах??? Да найдите у него пару патронов и пусть сидит в тюрьме, за высказывания в потдержку дыныры и лыныры надо арестовывать как пособника террористов!!! пэдрошенко и КОдла сколько уже будете позорить Украину с#ки!!! СБУ, МВД , погранцЫ ВЫ ЧО ТАКИЕ ЗасранцЫ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А шо, копать руду под Желтыми Водами уже не нать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нецензурна лайка в громадському місці, а аеропорт є таким місцем, - це мінімум дрібне хуліганство, за яке передбачено покарання у вигляді 15 діб арешту (ст. 173 Кодексу про адмінпорушення). Чому його не затримали, а відпустили викликає великий подив. Прикордонники грубо порушили законодавство України, оскільки не виконали прямі приписи закону. І це при тому, що він висловив публічну підтримку сепаратистів та погрожував вбивати наших громадян. Ну, звісно, якби на місці цього російського фашиста опинився хтось з наших добровольців, то немає сумніву, що його б запакували по повній.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
odessa-ua 🇺🇦‏ @uanews3 6 ч.6 часов назад
Посмотрите на фото и поймете, почему Украина - ще не вмерла. Закарпатье - люди выращивают в парниках капусту. Не ждут кормильцев из Донбасса

В аэропорту "Киев" не впустили в страну приверженца сепаратистов, угрожавшего расправой над украинцами - Цензор.НЕТ 8202
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бойкотувати потрібно всі ці будки хоча б так як кацапські банки, а ще краще палити.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Палыты дома - не хорошо
Там и квартиры сверху
А вот не покупать ничего рошеновского - это да
Я уже давно при выборе сладостей первым делом ориентируюсь на производителя
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ще й люди, бачу, ідуть. Вирахувати всіх і судити як зрадників разом із сім'ями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
меня наша толерантность напрягает...
что надо сделать?
1) разработать статью в уголовный кодекс;
2) рада должна принять соответствующий законопроект;
3) в следующий раз, когда очередной ватник откроет свой хаяльник, погранцы(копы) должны зафиксировать в протоколе факт межнациональной розни и этнических угроз, задержать этого перца, следак должен оформить дело и передать в суд, а суд должен дать этому ватнику один год исправительных работ (в Желтых Водах была колония и есть затопленные рудник, короче есть откуда воду вычерпывать, или очищать от мусора дороги и лесополосы Украины.
4) вот тогда "правовая система" Украины станет эффективной и бытовой ватанизм и сепаратизм станет очень редким явлением.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...угрожать "физической расправой над гражданами Украины" _________ нужно было впустить этого дятла...до Лукьяновского СИЗО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Счас на майские попрёт это украинофобское лайно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Такие новости подрывают боевой дух. Информационная диверсия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
НАДО ТАКИХ ВПУСКАТЬ И НОГАМИ ВПЕРЕД ВЫПУСКАТЬ !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
О бизвизе с парашей - только разговоры. Якобы это усложнит жизнь украинских заробитчан на россии.
Вот почему всегда так? Из-за этих заробитчан, которые фактически являются предателями нашей страны, должны страдать все украинцы?
Также мне непонятна забота о тех жителях Донбасса, которые проживают в Ордло. Им и бесплатную воду, и свет. Это ж наши люди! А здесь, в Украине, что? Не наши люди здесь живут? Почему с них три шкуры дерут?
Все перевернуто с ног на голову. У руля - лицемеры, казнокрады и конченные негодяи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это не выгодно самой россии..в противном случае они бы сами ввели визовый режим с фашистами..ну а наша власть, она в действительности не наша..она на коротком поводке у кремля..и в этом истинная причина всех наших проблем..Будь украинская власть действительно самостоятельной и независимой от моцквы, #уйло бы никогда не залез в Украину..яйца бы оторвали..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Умом Россию не понять, но, может, алгеброй измерить?
В аэропорту "Киев" не впустили в страну приверженца сепаратистов, угрожавшего расправой над украинцами - Цензор.НЕТ 9175

Автор: SVAT
Століттями ненависть руССо-піпла до інших народів прикривалася міфом про незбагненну культуру, явлену світу елітою імперії. Її представники паразити і зараз обтинають духовність поневолених народів, намагаючись запхати в прокрустове ложе «русского мира».
І до тепер ллється отруйний єлей в наші вуха, щоб стерти історичну пам'ять українців: «Мы правильные русские и несем в свой народ любовь к младшим братьям малороссам. Мы вас любим, укрАинцы, смиритесь: мы вместе навеки!».
Статистичне дослідження ролі «правильних» російських діячів культури у знищенні українськості було представлено раніше. Нагадаємо, що йшлося про те, що кількісно виміряна у всьому масиві російської письмовій творчості величина ненависті до українців, корелює з історичними фактами гноблення української мови та культури. При цьому впродовж двох століть примусу до братання ненависть з боку росіян має зростаючу тенденцію.
Чим більший наш спротив, тим більш замаскованими та збоченими стають методи рашистів всіх ґатунків.
Ось і сьогодні українцям під соусом «ми проти путіна» підносять чергову страву з ольгінської кухні - «Дом свободной России». Цей витвір або не про свободу, або не про Росію. Хоча задумка дійсно дещо хитріша за попередні: нещодавні переспіви «старих пісень про головне» по вокзалах, тотальні диктанти, визволителька заручників Гадя, Еміграша тощо. В черговий раз рашизм буде чухати потилицю: чому путлоноїди та путлоборці для українців - однояйцеві близнюки.
Відкинувши емоційні нашарування, спробуємо сформулювати версію щодо наукового пояснення цього цікавого феномену української нації, який ніяк не збагне «старший брат».
Тема наукових досліджень «незрозумілої української поведінки» сьогодні досить модна. Так Браян Резнік (Brian Resnick, Vox.com) нещодавно написав про сім наукових теорій, які, на нашу думку, можуть претендувати на висунення відповідних пояснень. Проте, це психологічні теорії, ми ж спробуємо нагадати ідеї однієї суто математичної теорії.
Теорія ця була висунута математиком В. Лєфєвром у 80-х роках 20 століття. На сьогодні її висновки перевірені статистичними тестами. За деякими даними, рішення адміністрації Р. Рейгана про необхідність тиску на СРСР було, в тому числі, підкріплене саме теорією Лєфєвра.
Науковець побудував «Алгебру совісті» абстрактної людини, яка вибирає «добро» чи «зло» на підставі своєї внутрішньої етичної системи. Виявилося, що на формальному математичному рівні можна стверджувати про існування двох полярних етичних систем.
Основна відмінність між ними в тому, що для першої етичної системи наслідком поєднання зла і добра є зло. Кажучи метафорично, навіть діжка меду не в змозі перебити ложку дьогтю. Проте для другої системи композиція добра і зла сприймається як добро. Іншими словами, «ціль виправдовує засоби її досягнення».
Для першої етики характерне уникання конфліктів, пошук варіантів вибору, вигідних обом сторонам одночасно. Друга етична система вважає таку поведінку неприйнятною, для неї компроміс - це програш. На відміну від першої системи, тут контекст є важливішим, ніж існуючі правила.
Скажімо, на запитання: «Чи готові ви збрехати в суді заради невинного?» представники двох етик відповідають геть по-різному зі статистичною значущістю менше 1%: готовий брехати - відповідь тих, хто гузном «відчуває» контекст (чи то «голосує серцем», як закликає його в агітках бабця Юля), тобто представників другої системи етики.
Що ж із цим у руССомирних? Нещодавно на кулуарне запитання: «Чи дійсно Ви вірите в те, що проголошуєте?» - письменник-людожер Проханов відповів: «Тєбє, дєтачка, нужна правда, а мнє - пабєда!».
Зрозуміло, що перемога замість правди конче потрібна тій руССо-еліті, що підгодовується владою з метою ватної обробки мозку у населення імперії.
То, може, російська наукова еліта не гуманітарного-політично-культурного профілю інакша? До першого Майдану вважав, що в її представників достатньо інтелекту для вирішення примітивної задачки: припустимо, країна А напала на країну В, всупереч всім міжнародним договорам між ними, і захопила територію В. Хто агресор? Правильна відповідь: країна А.
Очевидно, що така відповідь має залишатися істиною незалежно від назв країн. Ні, виявляється, для представників другої етичної системи це не так, якщо А - це Росія. Тут етична система бере гору над будь-яким рівнем професіоналізму.
Наведемо спеціально підібраний приклад. Представляємо доктора фізико-математичних ватних наук О. Савватєєва.
Савватєєв - не тільки математик як і В. Лєфєвр, він спеціалізується на теоретико-ігровому моделюванні. Тобто в нього не тільки з формальною логікою все має бути в нормі, а й з теоріями математичного моделювання конфлікту. Як людина наш герой, нібито, також непоганий: має 4 дітей, дійсно талановито викладає математику іншим дітям.
Проте для Савватєєва задачка про А та В вирішується так. Спочатку він, користуючись залізною логікою, доводить, що рашаTV - бреше. Припустимо, на цьому міркування Савватєєва закінчилися. Можна виснувати, що перед нами торжество чистого математичного розуму над ідеологічним контекстом другої етичної системи. Чому? Тому, що послуговуючись тією ж логікою, ми можемо додати ще ланку до цього ланцюжка: бреше рашаTV - бреше кремль. Тоді виходить іхтамнєти в Україні є, тобто раша - агресор. Задача про А та В вирішена.
То що ж, наш персонаж - представник першої етики, який дивом зберігся в джунглях скрепності, як вимираючий вид? Ні, вже на наступному етапі міркувань Савватєєв раптом згадує про миротворчу місію Росії, тому підтримує дії путла та кримнашів, зелених іхтамнетів, що стріляють за спинами жінок та дітей, Савватєєв відібрав би Донбас, як Крим, якби зміг, бла-бла-бла…
Не вдаючись в деталі, зауважимо, що так само на українському питанні зламалися безліч путіноборців росії: проф. Зубов на Голодоморі («не помітив» заградзагонів НКВС саме в Україні), Макаревич («не помітив» українського державного кордону, який незаконно перетнула Самойлова), Шендерович та Ахіджакова («не помітили» вивезених доктором-облізою українських сиріт, доля яких невідома досі), на Ходорковському, Навальному та інших відомих опозиціонерів взагалі «ніде тавро ставити»…
Традиційно Захід відносять до першої етичної системи, а Росію - до другої, тому що більшість людей демонструють відповідну поведінку. Це визнається навіть рашискими науковцями (іноді не без гордості). Слід зазначити, що двом етичним системам притаманні свої переваги та недоліки в їх граничних проявах.
Напевно, здається, що цей пост є черговою спробою довести, ніби українці вже зробили вибір на користь «першої етики». Проте, на нашу думку, дійсність складніша й цікавіша.
Висунемо припущення про те, що Україна є сучасним феноменом одночасного прояву одразу двох амбівалентних етичних систем, приблизно однакової сили.
Це, з одного боку, обумовлює внутрішню конфліктність: порохоботи, зрадофіли, вишивата, толерасти тощо. З іншого боку така роздвоєність робить нас іншопланетянами в очах як рафінованих західників, так і скрєпних рашистів.
Західника відлякує явна присутність агресивних елементів «другої етики». Німецький посол переконує нас провести вибори в ОРДЛО під прицілом іхтамнєтів, неявно визнаючи що це регулярна окупаційна армія, а ми, чомусь, нерозумні, пручаємося.
Рашист не розуміє, чому його шахрайські фокуси «на довірі», як правило, провалюються в Україні. Йому здається: ось ще трішки інфолайна підкинути - і буде щастя, аж гульк: а ці недолугі хохли вже наступного дня п'ють під плакатами «Розп'ятий снігур у самих трусиках», їдять в ресторанах кремових російських немовлят і лише підсміюються над пропагандонами.
Подумайте, можливо, західник та рашист бачать в українцях тільки одну з двох етичних систем. Може, усвідомивши рушійні сили існуючого етичного розламу між нами і Заходом, між нами і ордою, ми станемо сильнішими?
Як там в народі кажуть: «Моя хата скраю,… - першим ворога стрічаю»…
Автор: SVAT
 показать весь комментарий
Ответить
 
всего та?..получаеться будучи гражданином рф можно приехать в киев послать всех на три буквы угрожать насилием и максимум что тебя ждет, это запрет на въезд..финал..я бы ему голову оторвал..как минимум арест на 15 суток..ну а там дело техники неделя и можно списывать в утиль как суицидника..повелся на своих шнурках..бывает..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ведь эта тварь вылезти в Украину с другои стороны если захочет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Визы через консульство для параши ,со всеми справками и от психиатора тоже, а так же гарантийными письмами с территории Украины
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ аэропорту "Киев" не впустили в страну приверженца сепаратистов, угрожавшего расправой над украинцами. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти