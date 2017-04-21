 В Киеве полиция раскрыла схему по незаконному присвоению дорогостоящей недвижимости, к которой причастны должностные лица государственного предприятия "СЕТАМ". ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 365 - 2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) УК, были установлены должностные лица государственного предприятия, которые на основании поддельных документов осуществляли регистрацию прав собственности на объекты дорогостоящей недвижимости для подконтрольных приобретателей.
"В дальнейшем недвижимость, на основании договоров купли - продажи, отчуждалась в пользу третьих лиц. В настоящее время установлены организаторы незаконной схемы, которые в своей деятельности пользовались услугами соучастников, адвокатов и сотрудников БТИ, которые изготавливали поддельные документы. Также установлен один из выгодоприобретателей указанной схемы", - рассказала Калиновская.
Одному из участников схем ы, а именно 33-х летнему госрегистратору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.
Кроме того, сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции, Киевской городской прокуратурой №7 и следствия Подольского отдела полиции г. Киева провели санкционированные обыска по месту работы и проживания фигурантов. Правоохранители изъяли печати предприятий, финансовую документацию, в том числе о проведении незаконных сделок.
На данный момент установлено, что, используя вышеуказанную схему, незаконно были переданы в собственность подконтрольных лиц 10 объектов недвижимости, которые находятся разных районах столицы. По предварительным подсчетам ее стоимость более 3- миллионов гривен.
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але тема не розкрита, на фоті точно!
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В отличие от инспираторов из НАБУ!
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