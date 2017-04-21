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 Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (16881) недвижимость (716) Нацполиция (7007)

 В Киеве полиция раскрыла схему по незаконному присвоению дорогостоящей недвижимости, к которой причастны должностные лица государственного предприятия "СЕТАМ". ФОТО

В Киеве сотрудники Департамента защиты экономики совместно с Киевской городской прокуратурой №7 раскрыли схему присвоения столичной недвижимости.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 365 - 2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) УК, были установлены должностные лица государственного предприятия, которые на основании поддельных документов осуществляли регистрацию прав собственности на объекты дорогостоящей недвижимости для подконтрольных приобретателей.

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"В дальнейшем недвижимость, на основании договоров купли - продажи, отчуждалась в пользу третьих лиц. В настоящее время установлены организаторы незаконной схемы, которые в своей деятельности пользовались услугами соучастников, адвокатов и сотрудников БТИ, которые изготавливали поддельные документы. Также установлен один из выгодоприобретателей указанной схемы", - рассказала Калиновская.

Одному из участников схем ы, а именно 33-х летнему госрегистратору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Кроме того, сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции, Киевской городской прокуратурой №7 и следствия Подольского отдела полиции г. Киева провели санкционированные обыска по месту работы и проживания фигурантов. Правоохранители изъяли печати предприятий, финансовую документацию, в том числе о проведении незаконных сделок.

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В Киеве полиция раскрыла схему по незаконному присвоению дорогостоящей недвижимости, к которой причастны должностные лица государственного предприятия СЕТАМ 01

На данный момент установлено, что, используя вышеуказанную схему, незаконно были переданы в собственность подконтрольных лиц 10 объектов недвижимости, которые находятся разных районах столицы. По предварительным подсчетам ее стоимость более 3- миллионов гривен.



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фото порадувало!
але тема не розкрита, на фоті точно!
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Наша компания арендует помещения у киевского дядечки, который, пользуясь "хорошими отношениями" с исполнительной службой и пресловутым СЕТАМ, задешево скупает (как физическое лицо) на миллионы гривень имущество, офисную мебель, оргтехнику, транспорт у банков, юрлиц-банкротов, арестованные за долги по решениям честных-пречестных судов. Благодаря связям с чиновниками узнает о лакомых кусках раньше, чем они появляются на сайте. Общество морально разложилось, а продажная, ублюдошная потешная "власть" не посадила НИ ОДНОГО чиновника-барыгу, НЕ КОНФИСКОВАЛО даже украденное у государства, не то, что за незаконное обогащение.
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Пидорасня, уверовавшая в собственную безнаказанность и безграничную, вседозволенную, власть.
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Видно, что прокуратура работает!
В отличие от инспираторов из НАБУ!
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того и гляди скоро перестанут красть это будет в скором времени прерогативой только высших чинов власти
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиВ Киеве полиция раскрыла схему по незаконному присвоению дорогостоящей недвижимости, к которой причастны должностные лица государственного предприятия "СЕТАМ". ФОТО
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