 В Вишневом отдали офшорной компании под застройку жилыми домами 10 га, предназначенных для школы и парка, - активисты. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили местные активисты Вишневого.Еще в 2007 году (29.05.2007) Вишневым городским советом утвержден проект землеустройства и передаче ООО "Евро 2000" в долгосрочную аренду земельный участок площадью 10,25 га для жилой и общественной застройки.21.06.2007 между Вишневым горсоветом в лице Гошко А.А. и ООО "Евро 2000" заключен договор аренды земельного участка, площадью 10,25 га, кадастровый номер 3222410600: 01:00900, который находится по ул. Святошинской, для жилой и общественной застройки.Данный договор противоречит генеральному плану города Вишневого и градостроительной документации, поскольку на спорном земельном участке предусмотрено строительство общеобразовательной средней школы и парка.

"История происхождения данного решения Вишневого городского совета и договора аренды имеет сомнительный характер, поскольку у Вишневого городского совета и ООО "Евро 2000" отсутствуют их оригиналы, об их существовании общине города Вишневого стало известно лишь в апреле 2017 в связи с начатым строительством жилого квартала", - заявляет адвокат Виталий Жадобин, которым сейчас готовятся судебные иски в интересах вишневчан.Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, учредителем ООО "ЕВРО 2000" является КОМПАНИЯ "ТИНЕКАСЛ ЛИМИТЕД", которая находится в Белизе (страна в центральной Америке)."Фактическая легализация соответствующего решения Вишневого городского совета и договора аренды земельного участка произошла путем получения заинтересованными лицами решения Киево-Святошинского районного суда от 18.01.2017 года по делу № 369/9677 / 16- ц по иску физического лица к Вишневому городскому совету о признании незаконным решения и признании недействительным договора аренды. Так, соответствующим судебным решением фактически была подтверждена законность решения Вишневого городского совета от 29.05.2007 года и договора аренды указанного земельного участка даже несмотря на отсутствие каких-либо оригиналов необходимых документов", - комментирует адвокат Жадобин ситуацию с отчуждением земельного участка."В целях содействия разрешения спора в пользу ООО "ЕВРО 2000" в суд юристом Вишневого городского совета не были предоставлены документы и не сообщены обстоятельства, свидетельствующие о невозможности строительства многоквартирного жилого квартала на данном земельном участке, в том числе ООО "ЕВРО 2000". Решение принято на основании ксерокопий договора аренды и решения Вишневого городского совета, при этом представитель Вишневого городского совета не требовал предоставления в суд оригиналов соответствующих документов", - говорит адвокат.Интересный факт, что данный земельный участок в 2008 году был передан Вишневым городским советом ООО "Технопарк Вишневе" для строительства Аквапарка.Киево-Святошинским районным судом 10.06.2011 по делу № 2-35/11 по иску прокуратуры Киево-Святошинского района отменено решение Вишневого городского совета от 02.12.2008 "О согласовании местарасположения и предоставлении разрешения на составление проекта землеустройства относительно отвода земельного участка в аренду ООО "Технопарк Вишневе" под размещение бизнес-центра с торгово-развлекательными, спортивными, выставочными помещениями и апартаментами."Государственным регистратором Евко В.В Киево-Святошинского районного управления юстиции 02.04.2015 в 19 час. 57 мин. с грубым нарушением законодательства зарегистрирован договор аренды от 21.06.2007 заключенный между Вишневым городским советом и ООО "ЕВРО 2000" об аренде земельного участка площадью 10,25 га, кадастровый номер 3222410600: 01: 009: 0007. Решение государственного регистратора является незаконным поскольку ООО "Евро 2000" не был предоставлен и не мог быть предоставлен оригинал договора и в договоре аренды не указано две последние цифры кадастрового номера земельного участка, которые определяют место расположения земельного участка. Выводы, о фальсификации договора аренды, основанные на определении следственного судьи Киево-Святошинского районного суда Хрипун С.В. от 03.11.2015 по делу № 369/11958/15-к о предоставлении разрешения на временный доступ к уголовному делу № 1-89 / 2010 от 24.12.2010 об обвинении заместителя мэра Стужук В.И., согласно которому договор аренды с ООО "ЕВРО 2000" не заключался, проекта землеустройства не разрабатывался и не согласовывался", - отмечает юрист.Депутат Вишневого городского совета предыдущего созыва Вадим Люлька обвиняет мэра города Вишневое Илью Дикова, секретаря совета Сергея Пышного в бездействии и лоббировании интересов ООО "ЕВРО 2000", поскольку государственная регистрация договора аренды и рассмотрение судебных дел состоялось именно при их каденции."Мэр города не мог не знать о незаконной регистрации договора аренды ООО "ЕВРО 2000" и негативных последствиях принятия Киево-Святошинским районным судом решения по делу № 369/9677/16-с. Вследствие бездействия мэра община города Вишневого потеряла последний земельный участок, где может быть построена школа", - отмечает Люлька.