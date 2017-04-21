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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 НАБУ не подготовило ни одного процессуального документа по Мартыненко, - защитник. ФОТО

По состоянию на 3 часа ночи 21 апреля ни один процессуальный документ по делу экс-нардепа Николая Мартыненко в Национальном антикоррупционном бюро Украины не готов.

Об этом пишет на своей странице в Фейсбук адвокат Игорь Черезов, приводя в подтверждение фото разбросанных в беспорядке по полу помещения НАБУ бумаг, передает Цензор.НЕТ.

"Складывается впечатление, что за полтора года расследования в НАБУ не нашли оснований для подозрения Николаю Мартыненко и делают его прямо сейчас, традиционно "высасывая из пальца", - пишет адвокат.

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"На снимке представление об избрании меры пресечения Николаю Мартыненко. Сейчас. На полу. Ждём", - иронизирует адвокат Игорь Черезов.

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НАБУ не подготовило ни одного процессуального документа по Мартыненко, - защитник 01

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу НАБУ, 21 апреля Соломенский райсуд г. Киева выберет меру пресечения Николаю Мартыненко. В свою очередь его защита прогнозирует, что дело будет рассматривать скандальный судья Александр Бобровник, которого она называет подконтрольным НАБУ.
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Все плачут! Вор должен сидеть, а бабло вернуть в бюджет. Полная конфискация у всех из Инародного фронта и Блока Патриотов Панамы! За 3 года наворовали......бля
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БПП как мы видим, никто не трогает, это в очередной раз доказывает избирательность НАБУ в ведении и выборе дел.
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Это такой способ поддавить НФ , видать ночью на Банковой не смогли договориться......
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А зачем документы, главное шума побольше!!! Видимость борьбы!!!!!
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да прекращайте этот цирк....надоело...отпускайте уже...
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защитнички мля....
свою маму пенсионерку защищаете от ворья ?
или может папу который всю жизнь пропахал,чтобы вы могли получать образование. а теперь вы пытаетесь защищать тех,кто защищает схемы по окоторым ваши родители не смогли стать счастливыми гражданами самодостаточной страны.
и начинаются сопли о праве каждого на защиту....
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НАБУ ЭТО НАциональная асоциация баскетболистов Украины ? а адвокат может даже не аппелировать к общественному мнению. даже если мартын и кристально честный человек. он из когорты. и их у нас не любят.. так что не5 будет пикетов в защиту.
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ДА чего не будет пикетов? По 500 за 6 часов придложать и старые клячи побегут!
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да фсе будет ок!!!
суддя проверенный насировым!
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Все ворюги сразу становятся политически преследуемыми......Парадокс Украины.
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Подозрение такому подонку перед вручением должно лежать только на полу. Желательно в туалете
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Объективности ради, а где в этом кабинетике площадью не более 12 кв.м можно разложить документы кроме как не на полу? Судя по фото условия работы у следователей НАБУ хуже чем у офисного планктона торгашеской фирмы среднего пошиба.
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Скоко наработало в бюджет НАБУ? - зряплаты.....
НАБУ, НАБУ.... ТАЯЯБУ(новое название).
Тута и собаки не рылись.... http://www.radiosvoboda.org/a/28442604.html
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носки по 500 гривен. И финансирование на этот год увеличено......процентов на 30.
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носки спецназу. Детективам носки не закупали.
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Не надо тут травить, НАБУ не тот орган который будет так бокопорить в применении упк
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а кто сказал что они бокопорят, адвокат? А за сколько у.е. в час он это сказал?
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Иностранцев не допускаем.... патамушта они не любі друзі!
Дайош внешнее управление!
Тем паче, путлер ТВ уже "наговорилось" на эту тему.
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ну подозрение то готово...только видать идут торги...отстегни дядя долю...и мы состряпаем второе подозрение,с каким и пойдем в суд...и это второе подозрение будет состряпано так-что любой судья пошлет НАБУ лесом...НАБУ поорет про продажный суд-и все в шоколаде....
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Логично порохатые делают. Задерживают своих - Насирова, Мартыненка...Потом, ни фигас не предъявляя, отпускают, вызывая гнев народа. Доколе! А потом когда точка кипения будет достигнута, зажопят кого-нибудь из оппозиции к ним (ну кроме партнеров-рыгов, естественно). А может закроют, как они всегда делали, саму Йульку. Тут уж и процэсуальни документы вам будут, и закрытие без залога, и суд по телевизору. Вот тогда можно будет одобрительно кивать гривами - какой молодец Пйетя. Настоящий борец с коррупцией!
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И что? Какое ему дело готово, не готово? Есть сроки. Не вручат, радуйся, вручат борись. Что меняет его мега новость? У нас все "независимые" процессуальные фигуры следак/детектив, прокурор, ждут команды с верху. Потому и делают/переделывают все в последний момент. От этого защитнику только польза, ибо в спешке, обязательно натупят!
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Мало кто спокойно может сдать мандат, не устраивать сцен, не бежать, хотя есть возможность и вести себя достойно. https://www.facebook.com/drttionov/posts/1421355541260562?pnref=story
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНАБУ не подготовило ни одного процессуального документа по Мартыненко, - защитник. ФОТО
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