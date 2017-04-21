 НАБУ не подготовило ни одного процессуального документа по Мартыненко, - защитник. ФОТО

Об этом пишет на своей странице в Фейсбук адвокат Игорь Черезов, приводя в подтверждение фото разбросанных в беспорядке по полу помещения НАБУ бумаг, передает Цензор.НЕТ.
"Складывается впечатление, что за полтора года расследования в НАБУ не нашли оснований для подозрения Николаю Мартыненко и делают его прямо сейчас, традиционно "высасывая из пальца", - пишет адвокат.
"На снимке представление об избрании меры пресечения Николаю Мартыненко. Сейчас. На полу. Ждём", - иронизирует адвокат Игорь Черезов.
Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу НАБУ, 21 апреля Соломенский райсуд г. Киева выберет меру пресечения Николаю Мартыненко. В свою очередь его защита прогнозирует, что дело будет рассматривать скандальный судья Александр Бобровник, которого она называет подконтрольным НАБУ.
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свою маму пенсионерку защищаете от ворья ?
или может папу который всю жизнь пропахал,чтобы вы могли получать образование. а теперь вы пытаетесь защищать тех,кто защищает схемы по окоторым ваши родители не смогли стать счастливыми гражданами самодостаточной страны.
и начинаются сопли о праве каждого на защиту....
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суддя проверенный насировым!
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НАБУ, НАБУ.... ТАЯЯБУ(новое название).
Тута и собаки не рылись.... http://www.radiosvoboda.org/a/28442604.html
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Дайош внешнее управление!
Тем паче, путлер ТВ уже "наговорилось" на эту тему.
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