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 Спасенного с затонувшего в Черном море сухогруза моряка доставили в Украину: родственникам погибших членов экипажа придется ехать на опознание в Россию. ФОТО

Спасенного в Черном море моряка доставили в Украину. Его передали украинским пограничникам. Вместе с тем, родственникам погибших моряков придется ехать на опознание в Россию.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, передает Цензор.НЕТ.

"19 апреля с.г. в акватории Черного моря вблизи Керченского пролива в результате неблагоприятных погодных условий получило повреждения корпуса и затонуло судно "Герои Арсенала". На борту судна находились 12 членов экипажа, девять из которых - граждане Украины. По состоянию на 20 апреля в ходе поисково-спасательной операции спасен только один член экипажа - гражданин Украины Черненко Константин Игоревич, который подвергся серьезному психологическому стрессу и переохлаждению. Благодаря содействию консула Украины в РФ Трегуба Владимира Николаевича, спасенный моряк был доставлен на территорию Украины и сейчас находится в Луганском пограничном отряде, откуда работниками Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ) будет доставлен домой в г. Херсон. Искренняя благодарность руководству Луганского пограничного отряда ГПС Украины, руководителю ГСБТ Михаилу Ноняку и лично главе Луганской ВЦА Юрию Гарбузу за оказанную помощь и содействие! А пока спасенного моряка пограничники угощают вкусной украинской колбаской, а мы ему желаем как можно быстрее оправиться от пережитого", - рассказал Лавренюк.

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Спасенного с затонувшего в Черном море сухогруза моряка доставили в Украину: родственникам погибших членов экипажа придется ехать на опознание в Россию 01


Ранее стало известно, что спасатели также обнаружили тела троих погибших моряков с "Героев Арсенала". Двое из них - граждане Украины.

"Опознание тел погибших граждан Украины пройдет на территории России. Родственники погибших, а также членов экипажа, которые до сих пор не найдены, предупреждены об этом. Людям будет оказана помощь в транспортировке с территории Украины в Россию", - рассказал генеральный консул Украины в российском Ростове-на-Дону Виталий Москаленко, пишет "ТАСС".

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кто как, я , за этим , гастарбайтером, плакать не буду
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Сто раз писала,не работайте у врага,всех денег не заработаешь -весь мир перед вами,а вы едите работать именно на врага- полный дебилизм и аморальность,это никогда хорошим не заканчивается.РФ -проклятая страна -нельзя туда ездить и там жить,миллионы людей ее прокляли. 8 украинцев погибло- ужас.
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колхоз дело добровольное.мордой в борщ ни кто не тычет.
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Головой надо думать,прежде чем решаться работать у сатаны в сатанинской стране.
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Прикордонник наш, звичайно, вгодований. Але як йому не шкодить і добре йде - то на здоров*я.
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Така вгодованість обов'язково десь та зашкодить,бо не є фізіологічною нормою.
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для альтернативных

судно - турецкое (продано Украиной турецкому судовладельцу в 2013 году)
флаг - панама
порт приписки - Херсон

все моряки, которые не работают на украинских судах, работают на иностранных судовладельцев и никому в мире не приходит в голову называть их гастарбайтерами.

на какого оккупанта они работали? какие гастарбайтеры? чо вы чушь несете?
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продано одним подставным паном другому (а на деле одному и тому же бенефициару, чтоб от налогов уйти)!
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А пограничники (смотрю я) не голодают, а говорят плохо в и трудно в Украине живется (видать далеко не всем, ПАНЫ и ПАЛКАНЫ всегда накормлены)!
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Вгодований - це тому що в їжі багато цукру, жирів, вуглеводородів.
І мало руху. Це не показник якісного життя і харчування.
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Так провизию еще на въезде отбирают. Лопнет вот вот
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Че к спасателю прицепились,,..такая комплекция нужна,чтобы спасательные желеты не одевать
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Співчуття родинам загиблих.
А хлопець врятований зазирнув смерті в очі.
Вертається додому в чужому вбранні. Сидить і думає - як тепер без грошей відновляти всі втрачені дипломи і сертифікати...
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18-я новость и ни в одной не сказано в каком именно регионе Украины они жили? Это че специально?
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Что-то не испытываешь к команде этого "парохода" никакого сожаления... То они ходят по морям под флагом Панамы, то Сьерра-Леоне, то принадлежат Турции, то указывают наш Херсон, то кацапский Азов... Да и название "герои арсенала"... Это его назвали в "честь" тех "героев", которые предатели Украину, подняв в январе 1918 года в Киеве в арсенале "бучу", с целью помочь кацапским бандам муравьева захватить Киев, расстрелять там массу людей и уничтожить Независимую Украину?! Ну то тогда, как говорят, Бог не теля! Есть в этой катастрофе на море что-то "такое", - "Божий промысел" возможно? Ну а всем хАхлам наука, - думайте головой, а не Жопой, на кого работать и где!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСпасенного с затонувшего в Черном море сухогруза моряка доставили в Украину: родственникам погибших членов экипажа придется ехать на опознание в Россию. ФОТО
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