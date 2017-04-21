 Спасенного с затонувшего в Черном море сухогруза моряка доставили в Украину: родственникам погибших членов экипажа придется ехать на опознание в Россию. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, передает Цензор.НЕТ.
"19 апреля с.г. в акватории Черного моря вблизи Керченского пролива в результате неблагоприятных погодных условий получило повреждения корпуса и затонуло судно "Герои Арсенала". На борту судна находились 12 членов экипажа, девять из которых - граждане Украины. По состоянию на 20 апреля в ходе поисково-спасательной операции спасен только один член экипажа - гражданин Украины Черненко Константин Игоревич, который подвергся серьезному психологическому стрессу и переохлаждению. Благодаря содействию консула Украины в РФ Трегуба Владимира Николаевича, спасенный моряк был доставлен на территорию Украины и сейчас находится в Луганском пограничном отряде, откуда работниками Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ) будет доставлен домой в г. Херсон. Искренняя благодарность руководству Луганского пограничного отряда ГПС Украины, руководителю ГСБТ Михаилу Ноняку и лично главе Луганской ВЦА Юрию Гарбузу за оказанную помощь и содействие! А пока спасенного моряка пограничники угощают вкусной украинской колбаской, а мы ему желаем как можно быстрее оправиться от пережитого", - рассказал Лавренюк.
Ранее стало известно, что спасатели также обнаружили тела троих погибших моряков с "Героев Арсенала". Двое из них - граждане Украины.
"Опознание тел погибших граждан Украины пройдет на территории России. Родственники погибших, а также членов экипажа, которые до сих пор не найдены, предупреждены об этом. Людям будет оказана помощь в транспортировке с территории Украины в Россию", - рассказал генеральный консул Украины в российском Ростове-на-Дону Виталий Москаленко, пишет "ТАСС".
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судно - турецкое (продано Украиной турецкому судовладельцу в 2013 году)
флаг - панама
порт приписки - Херсон
все моряки, которые не работают на украинских судах, работают на иностранных судовладельцев и никому в мире не приходит в голову называть их гастарбайтерами.
на какого оккупанта они работали? какие гастарбайтеры? чо вы чушь несете?
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Пляшку под стол заныкали.
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І мало руху. Це не показник якісного життя і харчування.
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а справа - спасатель?
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А хлопець врятований зазирнув смерті в очі.
Вертається додому в чужому вбранні. Сидить і думає - як тепер без грошей відновляти всі втрачені дипломи і сертифікати...
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