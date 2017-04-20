 ГСЧС получила от Франции оборудование для разминирования на 1,4 млн грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Сегодня передача этого оборудования является конкретным сигналом того, что правительство Франции поддерживает Украину", - сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон, которая приняла участие в мероприятии.
"Это оборудование предназначено для дистанционного разрушения взрывоопасных предметов, в частности взрывных устройств на растяжках и мин-ловушек, замаскированные под предметы быта, а также других опасных боеприпасов требующих уничтожения на месте обнаружения. Полученное от французских партнеров оборудования а также проведеные тренинги повысят уровень безопасности пиротехников, а также расширят возможности по обезвреживанию наиболее опасных взрывчатых предметов при выполнении задач по гуманитарному разминированию", - отметили в ГСЧС.
Общая стоимость полученного оборудования составляет 1 млн 438 тыс. грн.
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А вот как раз америкаци и французи прекрастно знают какому жулью они дают кредиты и все остальное и где они оседают, а точнее обратно к ним возвращаются в их банки нам только проценты остаются.
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Принаймі чому самі не здатні)
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абы токо его в дело пускали,а не шоб на складу пылилось, бо "руками нитрогать ты знаиш скока оно стоит по накладной".
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