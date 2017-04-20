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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 ГСЧС получила от Франции оборудование для разминирования на 1,4 млн грн. ФОТО

Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям получили 3 системы дистанционного разрушения взрывоопасных предметов CTS Lance, закупленных в рамках бюджетной программы Министерства иностранных дел Франции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Сегодня передача этого оборудования является конкретным сигналом того, что правительство Франции поддерживает Украину", - сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон, которая приняла участие в мероприятии.

ГСЧС получила от Франции оборудование для разминирования на 1,4 млн грн 01

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"Это оборудование предназначено для дистанционного разрушения взрывоопасных предметов, в частности взрывных устройств на растяжках и мин-ловушек, замаскированные под предметы быта, а также других опасных боеприпасов требующих уничтожения на месте обнаружения. Полученное от французских партнеров оборудования а также проведеные тренинги повысят уровень безопасности пиротехников, а также расширят возможности по обезвреживанию наиболее опасных взрывчатых предметов при выполнении задач по гуманитарному разминированию", - отметили в ГСЧС.

ГСЧС получила от Франции оборудование для разминирования на 1,4 млн грн 02

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Общая стоимость полученного оборудования составляет 1 млн 438 тыс. грн.
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пойдет туда же где и американский госпиталь за 7 лимонов.
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потом американцы и французы будут винувати. шо мало дали.
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неа, потом хранцузы и американци нас виноватыми (таких как мы с тобой) сделают потому что не тех выбирали..., а то что они не тем давали так то не в счет...
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у меня другое мнение насчет американцев и французов. а вот мы таки не тех выбираем. и ничего не делаем. что бы другие появились.
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Сомневаюсь что мы вообще когото выбираем! Их выбирают те кто считают.
А вот как раз америкаци и французи прекрастно знают какому жулью они дают кредиты и все остальное и где они оседают, а точнее обратно к ним возвращаются в их банки нам только проценты остаются.
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то что нам дают. это как раз столько дают цыганам в европе. что бы те не воровали.это не кредиты а подачки для поддержания штанов. никому не хочется чтоб ы в стране с 40 милионами началась настоящая разруха и междуусобица. а дают тому кто еще как то может удерживать власть. нет другой политической силы. которая могла бы сменить эту. по настоящему . ну кого поддерживать цивилизованным странам . кого? рабиновича? юлю? может тетерука? тот даже костюм купил новый и дорогой.? ну кому? корчинскому?. может киве?.
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не... подавят як кацапы сухое молоко 21 тонну
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барыги авакяна найдут им правильное применение
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Израильские ученые придумали уникальный аппарат для поиска мин на любой глубине.
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Подякуєм і зрозумієм.
Принаймі чому самі не здатні)
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и хорошо это спасет чью-то жизнь.
абы токо его в дело пускали,а не шоб на складу пылилось, бо "руками нитрогать ты знаиш скока оно стоит по накладной".
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГСЧС получила от Франции оборудование для разминирования на 1,4 млн грн. ФОТО
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