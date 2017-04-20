 Британский батальон НАТО приступил к службе на территории Эстонии. ФОТОрепортаж

800 британских и 200 французских военнослужащих размещены в Тапа в рамках укрепления "российского" фланга НАТО. Это один из четырёх батальонов союзников, размещённых в странах Балтии и Польше, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
В речах на церемонии и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, и министры обороны Эстонии и Британии Маргус Цахкна и Майкл Фэллон говорили, что появление британского и других батальонов на территории восточноевропейских членов НАТО послужит укреплению чувства единства внутри альянса и его безопасности.
"Это самое большое за многие годы британское подразделение, размещённое в Восточной Европе, и его отправка демонстрирует, что мы верны НАТО - мы возглавляем подразделение здесь, в Эстонии, - сказал Майкл Фэллон. - А кроме того, это показывает, что, хоть мы и выходим из Евросоюза, мы продолжаем заботиться о безопасности на европейском континенте".
Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна заявил на пресс-конференции после церемонии и парада, что решение о размещении четырёх батальонов на восточном фланге альянс принял "в результате агрессивных действий России в Украине".
По замыслу руководства НАТО и стран Балтии, четыре батальона в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, не представляя из себя большой военной силы, тем не менее должны защитить, например, от вооружённых конфликтов с участием военных без знаков отличия, как это было в ходе аннексии Крыма.
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И еще более интересная новость - Раша отправляет к границам северной Кореи технику и военных, судя по фото техники на эшелонах , опознавательных знаков нет. Скорее всего параша будет снабжать корейцев оружием( не напоминает ассада ?)
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И еще больше должно быть..
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немного бальзама на душу...
Руководству ФИФА предлагают найти альтернативу расеи на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Письмо главе организации Джанни Инфантино написал американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Он пишет, что другие страны, желавшие принять у себя футбольное первенство, также Федерация футбола США могут помочь международной Федерации футбола в этом вопросе. Блюменталь считает, что действие российского руководства противоречит гуманитарным ценностям ФИФА. В первую очередь сенатор критикует Россию за поддержку сирийского правительства.
http://echo.msk.ru/news/1966458-echo.html
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Если у вас по Хабаровскому, Приморскому, Камчатскому, Забайкальскому краям будут топать вооружённые «вежливые люди», «братья» из другой страны, а вдоль всей границы РФ, с другой стороны, будут проходить учения войск НАТО, с пробными пусками ядерных ракет, то обнимите братьев. Можете почистить им обувь, приветствуется! Все имеют право на тупость. Просто некоторые очень злоупотребляют.
Всё самое прискорбное случается, когда идиоты начинают
наводить порядок…. Руцкий порядок…
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