EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Происшествия
  1193  6
Материалы по теме:
Все про:АЗС (244) взятка (3773) Одесса (5490) Нацполиция (7002) Госпродпотребслужба (46)

 Чиновники из ОГА и Госпотребслужбы задержаны за вымогательство взятки 80 тысяч в Одессе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Свыше 80 тысяч гривен чиновники получили от представителя сети АЗС. Задержали их сотрудники Управления защиты экономики в Одесской области Нацполиции и военной прокуратуры Южного региона Украины.


В сообщении отмечается: "В Одесское управление Департамента защиты экономики Нацполиции обратился директор коммерческой структуры с заявлением о вымогательстве неправомерной выгоды.

В рамках уголовного производства, открытого военной прокуратурой Южного региона Украины по ч. 3 ст. 368 УК Украины, и проведение оперативных мероприятий правоохранители установили, что к коррупционной схеме замешаны чиновник Одесской областной государственной администрации и Госпродпотребслужбы.

83 тысяч гривен должны были заплатить чиновникам государственных учреждений представители сети автозаправочных станций за выдачу разрешительных документов на работу девяти АЗС.

Сегодня, 20 апреля, всех участников коррупционной схемы задержали оперативники Управления защиты экономики в Одесской области ДЗЭ Нацполиции совместно с военной прокуратуры Южного региона Украины. Так, начальник одного из отделов Департамента экологии Одесской облгосадминистрации получил 70 тысяч гривен неправомерной выгоды за выдачу разрешений на выброс опасных веществ от деятельности АЗС.

И.о. начальника одного из структурных подразделений областного управления Госпродпотребслужбы и инженер отдела городского управления этой же службы получили взятку за выдачу разрешительных документов на работу автозаправочных станций. Руководитель подразделения получил 8 тысяч гривен, а инженер - 5. В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По месту работы фигурантов проводятся санкционированные обыски".

Смотрите также: Следователя полиции на Одесчине поймали на взятке $500, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чиновники из ОГА и Госпотребслужбы задержаны за вымогательство взятки 80 тысяч в Одессе, - Нацполиция 01

Чиновники из ОГА и Госпотребслужбы задержаны за вымогательство взятки 80 тысяч в Одессе, - Нацполиция 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сотрудница налоговой инспекции задержана на взятке в Одессе. ФОТО

Чиновники из ОГА и Госпотребслужбы задержаны за вымогательство взятки 80 тысяч в Одессе, - Нацполиция 03

Чиновники из ОГА и Госпотребслужбы задержаны за вымогательство взятки 80 тысяч в Одессе, - Нацполиция 04

Смотрите также: Лейтенант полиции задержан в Одессе при получении 10 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чиновники из ОГА и Госпотребслужбы задержаны за вымогательство взятки 80 тысяч в Одессе, - Нацполиция 05

Чиновники из ОГА и Госпотребслужбы задержаны за вымогательство взятки 80 тысяч в Одессе, - Нацполиция 06

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На взятке $600 задержан заместитель начальника одесской таможни, - прокуратура. ФОТО

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хватит стесняться !
Пора уже организовывать правящую партию «За Коррупцию!»Скромняги...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Послы стран "Большой семерки" написали президенту Петру Порошенко письмо, в котором предупредили об опасных законодательных инициативах, которые могут подорвать все предыдущие усилия страны в борьбе с коррупцией, в частности по ослаблению системы электронного декларирования.Об этом пишет Европейская Правда со ссылкой на письмо послов стран "Большой семерки" и главы представительства ЕС в Украине Хюга Мингарелли от 25 октября на адрес Порошенко.В письме послы отметили важность деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины и запуск системы электронного декларирования."Мы наблюдаем, что в течение последних недель несколько законодательных инициатив несут угрозу этой важной антикоррупционной системе (электронных деклараций - Ред.) и реформам на повестке дня", - говорится в сообщении."В частности, некоторые законопроекты, если будут приняты, смогут ослабить систему электронных деклараций и свернуть правомочность НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в исследовании и ведении дел о коррупции высокого уровня", - говорится в письме.Также послы выразили свою обеспокоенность по поводу технических сбоев в системе электронных деклараций и призвали сделать все необходимые шаги, чтобы исправить это
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На востоке Украины идёт полномасштабная война,гибнут люди,вся инфраструктура разрушена.Поэтому с коррупционерами нужно поступать по законам военного времени:судить быстро,но справедливо-или конфискация имущества,или в штрафбат на передовую(на выбор).В Европу с таким запредельным уровнем коррупции нас не возьмут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
интересно глянуть на сертификаты сейфов военной прокуратуры Одесской области.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Безрукавка "Департамент захисту економіки" стала одним из самых стильных и популярных видов одежды. Интересно, какие новые фасоны одежды нам еще предстоит увидеть.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновники из ОГА и Госпотребслужбы задержаны за вымогательство взятки 80 тысяч в Одессе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти