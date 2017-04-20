 Чиновники из ОГА и Госпотребслужбы задержаны за вымогательство взятки 80 тысяч в Одессе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В сообщении отмечается: "В Одесское управление Департамента защиты экономики Нацполиции обратился директор коммерческой структуры с заявлением о вымогательстве неправомерной выгоды.В рамках уголовного производства, открытого военной прокуратурой Южного региона Украины по ч. 3 ст. 368 УК Украины, и проведение оперативных мероприятий правоохранители установили, что к коррупционной схеме замешаны чиновник Одесской областной государственной администрации и Госпродпотребслужбы.83 тысяч гривен должны были заплатить чиновникам государственных учреждений представители сети автозаправочных станций за выдачу разрешительных документов на работу девяти АЗС.Сегодня, 20 апреля, всех участников коррупционной схемы задержали оперативники Управления защиты экономики в Одесской области ДЗЭ Нацполиции совместно с военной прокуратуры Южного региона Украины. Так, начальник одного из отделов Департамента экологии Одесской облгосадминистрации получил 70 тысяч гривен неправомерной выгоды за выдачу разрешений на выброс опасных веществ от деятельности АЗС.И.о. начальника одного из структурных подразделений областного управления Госпродпотребслужбы и инженер отдела городского управления этой же службы получили взятку за выдачу разрешительных документов на работу автозаправочных станций. Руководитель подразделения получил 8 тысяч гривен, а инженер - 5. В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.По месту работы фигурантов проводятся санкционированные обыски".

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