 Дзюдоист Зантарая завоевал для Украины второе "золото" чемпионата Европы. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу НОК Украины в Фейсбук.
"В финальной схватке наш спортсмен, невероятным по красоте иппоном победил словенца Адриана Гомбоча", - говорится в сообщении.
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насиров ГОНДОН.
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Например: Эка Згуладзе - создатель полиции в Украине, Сакварелидзе - был одним из главных, если не главным инициатором поимки с поличным "бриллиантовых" прокуроров, Саакашвили - в Одессе начал наводить порядок, в том числе на таможне, бороться с ореховой мафией, начал сносить парканы для прохода людей к морю, строить дороги...................................
Но, эта мерзкая шобла воровских ублюдков, для нивелирования его работы везде ставила палки в колеса, в том числе, не производила должным образом финансирование.
И сейчас мы не слышим о коррупции на таможне, ореховой мафии и других преступлениях в Одессе.
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