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 Дзюдоист Зантарая завоевал для Украины второе "золото" чемпионата Европы. ФОТО

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая (66 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в Варшаве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу НОК Украины в Фейсбук.

"В финальной схватке наш спортсмен, невероятным по красоте иппоном победил словенца Адриана Гомбоча", - говорится в сообщении.

Дзюдоист Зантарая завоевал для Украины второе золото чемпионата Европы 01

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И все это благодаря Насралову! А вы его садить собрались...
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Зантарая Георгий Малхазович - единственный украинский дзюдоист, выигравший титул чемпиона мира по дзюдо (за всю историю, как независимой Украины, так и союзной республики СССР). И произошло это в 2009 году в Роттердаме +. Так что - две звизды Герою Насирову!
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Цікаво, а що б сказав з цього приводу Аваков, Саакашвілі він назвав гастролером, а Зантарія тоді хто? Або поки золоті медалі добувають, вони українці, а варто лише, щось з владою не поділити, як тут же в гастролери записують.
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Грузинов уважаю.Очень добрый и гостеприимный народ.Спасибо за медаль для Украины
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Вообще, для Украины, грузины сделали намного больше, чем все это воровское шобло оффшорного барыги вместе взятое.

Например: Эка Згуладзе - создатель полиции в Украине, Сакварелидзе - был одним из главных, если не главным инициатором поимки с поличным "бриллиантовых" прокуроров, Саакашвили - в Одессе начал наводить порядок, в том числе на таможне, бороться с ореховой мафией, начал сносить парканы для прохода людей к морю, строить дороги...................................

Но, эта мерзкая шобла воровских ублюдков, для нивелирования его работы везде ставила палки в колеса, в том числе, не производила должным образом финансирование.

И сейчас мы не слышим о коррупции на таможне, ореховой мафии и других преступлениях в Одессе.
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Герою слава! Как я понимаю мацкаля он замял, не мог сдатся по идеологическим соображениям. Уважаю труд спортсменов прославляющих Украину и сражающихся за Украину за рубежём. Они делают иногда больше МИДа.
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Цензор.НЕТФотоСпортДзюдоист Зантарая завоевал для Украины второе "золото" чемпионата Европы. ФОТО
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