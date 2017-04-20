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 Происшествия, Фоторепортаж, Авто
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Все про:ДТП (5684) Одесская область (1461) Нацполиция (6999) снегопад (638)

 Рейсовый автобус перевернулся на Одесчине, пятеро пострадавших, - Нацполиция. ФОТО

В Одесской области из-за сложных погодный условий перевернулся рейсовый автобус сообщением "Болград - Жовтневое".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"На 16 км автодороги Болград - Одесса рейсовый автобус сообщением "Болград - Жовтневое", перевозивший пассажиров, перевернулся в кювет. В результате ДТП пятеро пассажиров госпитализированы в медицинское учреждение, четверо из которых - с черепно-мозговыми травмами. Другие пассажиры в медицинской помощи не нуждаются", - говорится в сообщении.

Рейсовый автобус перевернулся на Одесчине, пятеро пострадавших, - Нацполиция 01

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Рейсовый автобус перевернулся на Одесчине, пятеро пострадавших, - Нацполиция 02

Предварительная причина ДТП - водитель не справился с управлением в связи со сложными погодными условиями.

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Одеса-Рені не йде через Болград, а за такий стан маршруток треба спитати з міністра Омеляна, який дозволяє металобрухту виходити на лінію!
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Можно у Вас уточнить, а за своевременную замену масла в двигателе маршруток тоже министр отвечает?
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Кому надоели дебилы, что не умеют регулировать фары в машине - подписывайте петивицию к президенту - Петиция против кустарного ксенона
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРейсовый автобус перевернулся на Одесчине, пятеро пострадавших, - Нацполиция. ФОТО
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