 Рейсовый автобус перевернулся на Одесчине, пятеро пострадавших, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"На 16 км автодороги Болград - Одесса рейсовый автобус сообщением "Болград - Жовтневое", перевозивший пассажиров, перевернулся в кювет. В результате ДТП пятеро пассажиров госпитализированы в медицинское учреждение, четверо из которых - с черепно-мозговыми травмами. Другие пассажиры в медицинской помощи не нуждаются", - говорится в сообщении.
Предварительная причина ДТП - водитель не справился с управлением в связи со сложными погодными условиями.
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