 В Киеве чиновнику одной РГА и директорам двух компаний сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт в подъездах и учебных заведениях. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики Национальной полиции Наталья Калиновская.
"По версии следствия, указанные лица, вступив в преступный сговор, по результатам конкурсных торгов на проведение ремонтных работ в подъездах жилых домов, на объектах коммунальной собственности и в учебных заведениях на общую сумму более пяти миллионов гривен, подписали заведомо ложные акты выполненных работ с завышением их объемов и стоимости, а избыток бюджетных средств в сумме 1,3 миллиона гривен перечислили на счета фиктивных компаний для их присвоения", - рассказала Калиновская.
В настоящее время чиновнику и директорам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 и ч 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.
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