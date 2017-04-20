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 В Киеве чиновнику одной РГА и директорам двух компаний сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт в подъездах и учебных заведениях. ФОТО

В Киеве главному специалисту управления строительства и архитектуры одной из районных государственных администраций, а также директорам двух компаний сообщено о подозрении в присвоении 1,3 миллиона гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики Национальной полиции Наталья Калиновская.

"По версии следствия, указанные лица, вступив в преступный сговор, по результатам конкурсных торгов на проведение ремонтных работ в подъездах жилых домов, на объектах коммунальной собственности и в учебных заведениях на общую сумму более пяти миллионов гривен, подписали заведомо ложные акты выполненных работ с завышением их объемов и стоимости, а избыток бюджетных средств в сумме 1,3 миллиона гривен перечислили на счета фиктивных компаний для их присвоения", - рассказала Калиновская.

В настоящее время чиновнику и директорам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 и ч 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

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В Киеве чиновнику одной РГА и директорам двух компаний сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт в подъездах и учебных заведениях 01

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В Киеве чиновнику одной РГА и директорам двух компаний сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт в подъездах и учебных заведениях 02

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Какие вышки? Не было никаких вышек. Юра Бойко тоже уже практически попутчик Революции.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве чиновнику одной РГА и директорам двух компаний сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт в подъездах и учебных заведениях. ФОТО
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