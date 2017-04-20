 Украинская дзюдоистка Билодид завоевала "золото" чемпионата Европы. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Федерации дзюдо Украины Роман Насиров, передает Цензор.НЕТ.
Наша спортсменка победила россиянку Ирину Долгову в дополнительное время финальной схватки.
"Золото! Впервые за всю историю дзюдо в независимой Украине!", - отметил Насиров.
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Да ещё и представительницу Дзюдохерии победтила - вдвойне МОЛОДЧИНКА!
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где ето чухно плешивое хоккейный шлем задом наперед
на своии ботоксные щеки напяливало
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точно, а можно и в галифе - песок отстирает
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