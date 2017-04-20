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 Украинская дзюдоистка Билодид завоевала "золото" чемпионата Европы. ФОТО

Шестнадцатилетняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид (весовая категория +48 кг) завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в Польше.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Федерации дзюдо Украины Роман Насиров, передает Цензор.НЕТ.

Украинская дзюдоистка Билодид завоевала золото чемпионата Европы 01

Наша спортсменка победила россиянку Ирину Долгову в дополнительное время финальной схватки.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Болевший на суде Насиров избран главой Федерации дзюдо Украины. ФОТО

"Золото! Впервые за всю историю дзюдо в независимой Украине!", - отметил Насиров.
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Радовать будут когда вернуться живыми а пока сплошные нервы
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Так украинские военные его как раз негативом и заряжают.
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Молодчинка!

Да ещё и представительницу Дзюдохерии победтила - вдвойне МОЛОДЧИНКА!
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Поздравляю , я так понимаю это дочка Гены Белодеда , чемпиона Европы 2001 года .
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русские снова соснули в любимом спорте педофила эпштейна-шаломова))))))))))
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все время вспоминаю тот ролик
где ето чухно плешивое хоккейный шлем задом наперед
на своии ботоксные щеки напяливало
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интересно, он и на унитаз задом наперед садится?
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Да я вообще не знаю, как он от шлаков избавляется? Там же напрочь всё зализано!
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А какая там разница как на дырку в полу пристраиваться .
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ха ха ха..
точно, а можно и в галифе - песок отстирает
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ця перемогла відбулася завдяки підтримці романа насралова і партії "бпп"
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Ого , уже два золота , Украинец Зантарая выиграл чемпионат Европы по дзюдо , Насиров разбушевался .
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Я представляю, как он бушует перед телевизором - он же на даный момент невыездной.))
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Надеюсь оно там ещё не успело поднасралить,будут ещё победы
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинская дзюдоистка Билодид завоевала "золото" чемпионата Европы. ФОТО
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