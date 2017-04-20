 На столичном стадионе "Олимпийский" открылся мультимедийный проект "Переможці-2". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Александр Бабченко, разведчик 92-й бригады, участник проекта, потерявший ногу, уже уехал в Харьков, где ему изготовят спортивный протез
Несмотря на огромное число известных исполнителей и популярных телеведущих, пришедших на открытие проекта, фотографировались не с ними, а с главными героями мероприятия - бойцами, получившими тяжелые ранения, но сумевшими найти силы вернуться не только к активной жизни, но и заняться спортом. Были в зале и участники первого проекта. "Когда я пришел к месту выставки, организаторы внезапно ошарашили меня: тебя ждет сюрприз, подойди в зал", - улыбается спецназовец Вадим Довгорук, приехавший на один вечер в столицу из родного Кропивницкого.-- Там меня ждал Святослав Вакарчук, лидер группы Океан Эльзы. Приятно было снова пообщаться с музыкантом".
Святослав впервые увидел Вадима в Днепровской "мечке" в феврале 2015 года, сразу после того, как бойца привезли из Донецка. Его, с оторванной рукой, пролежавшего четверо суток на морозе, подобрали сепаратисты. И, к счастью, быстро отдали украинским переговорщикам. Врачи пытались спасти обмороженные ноги Вадима, но... Святослав, узнав историю Вадима и находясь в Днепре, пришел его проведать. Это знакомство помогло музыканту закончить песню "Мить", которую он и посвятил Вадиму.
Святослав Вакарчук и Вадим Довгорук
С тех пор время от времени видится со спецназавцем. "Святослав приглашал меня на свой концерт в Харькове, где я как раз находился на лечении, прислал билеты. Но я не смог пойти, хотя мне очень хотелось. Прооперировали мои культи, я не мог двигаться, чтобы не разошлись швы", - рассказывает Вадим.
Несмотря на ампутацию, отсутствие левой руки, долгое лечение, Вадим был настроен оптимистично: не смотри на меня такими грустными глазами, я через пару месяцев буду ходить! Так и произошло. И еще в реанимации Вадим дал добро на съемку для первого проекта "Переможці". Перед объективом известного киевского фотографа Александра Мордерера он как заправский спортсмен... набивал футбольный мяч.
Во втором проекте участвует сосед Вадима по реанимационной палате. Его тезка - 44-летний Вадим Свириденко. Судьба страшным и удивительным образом свела этих совершенно разных людей, но оказавшихся практически в одинаковых обстоятельствах. Киевлянин Вадим Свириденко служил фельдшером в 128-й бригаде. И был ранен во время Дебальцевского котла. Его в числе других бойцов отправили в госпиталь, но машина подорвалась на мине. И все 12 человек ночью замерзли, не дождавшись помощи. Выжил только Вадим. Его, полуживого, как и Свириденко, обнаружили сепаратисты... Из-за обморожения Вадим лишился стоп ног и костей рук... Во время реабилитации в Америке он получил специальные беговые протезы. И осенью принял участие в марафоне морских пехотинцев в Вашингтоне, доказав и себе, и окружающим, что он победил - себя, обстоятельства, боль, инвалидность.
Уже после марафона Вадима Свириденко пригласили сняться в новом проекте. Такое же предложение сделали и Вадиму Мазниченко, который тоже участвовал в марафоне. 30-летний боец 14-го батальона потерял левую руку и правую ногу.
Вадим Мазниченко потерял на войне левую руку и правую ногу
"Это, пожалуй, единственный человек, который активно пользуется "умной" рукой, - говорит директор протезно-ортопедической мастерской "Ортотех-Сервис" Александр Стеценко. - Такой протез очень тяжелый и не всегда удобный. Раньше, до войны, мы их не изготавливали. Именно ситуация в нашей стране заставила нас учиться и получать сертификаты, позволяющие нам делать протезы разной сложности в Украине. Согласно данным, уже более четырехсот раненых бойцов получили протезы. В большинстве случаев все же приходится ставить раненых на протезы ног. Ведь мины рассчитаны на поражение именно нижних конечностей".
Протезист Александр Стеценко с участником первого проекта "Переможці" десантником Владиславом Кузнецовым. Он спас экипаж БТРа, выбросив залетевшую внутрь гранату. Но при этом потерял кисть правой руки
Разведчик Алексей Забава, получивший ранения в августе прошлого года, о чем подробно рассказывал Цензор.НЕТ, до сих пор ходит на костылях. Но надеется, что в ближайшее время с его ноги снимут скрепляющую кости систему, и он приступит к реабилитации. Кроме Алексея, в зале было много других раненых ребят из столичного госпиталя.
Во время презентации проекта в зале было много музыкантов, телеведущих, фотографов, дизайнеров. Организаторы пригласили и волонтеров, которые все три года активно помогают армии. На этом снимке - представители одной из самых мощных организаций "Народный тыл". Слева направо: Анна Гвоздяр, которая не только занимается волонтерством, но и является активным участником проекта "Переможці" и "Переможці-2", Ирина Гук, Иван Бордун, Алексей Сихарулидзе, Юлия Гончарова, которая возгавляет "Юридическую сотню" "Народного тыла", боец 90-го батальона, "киборг" Анатолий Свирид, позывной Спартанец, и Роман Синицын
Евгений Терехов, служивший в 20-м мотопехотном батальоне, и получивший тяжелейшие ранения головы, приехал на открытие проекта вместе со своей супругой - певицей Наталкой Карпой. Перед тем, как гости увидели новые фотографии Александр Мордерера, гимн Украины исполнила Светлана Тарабарова.
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