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 Общество
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Все про:Интерпол (360) Троян (177)

 За полтора года после присоединения к базе Интерпола подключены все пункты пропуска и проверено 3,5 тысячи срабатываний, - Троян. ФОТО+ВИДЕО

Сегодня 20 апреля, состоялся брифинг по результатам сотрудничества Украины и Интерпола в международном аэропорту "Борисполь". В брифинге приняли участие первый заместитель главы МВД Вадим Троян, первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк и начальник Департамента Интерпола и Европола Нацполиции Василий Неволя.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

"Несмотря на войну и агрессию со стороны РФ, в Украине происходят серьезные трансформации и реформы. Наши приоритеты отвечают запросам современного общества: кибербезопасность, борьба с терроризмом и организованной преступностью. Мир видит в нас партнеров в этой совместной работе. Угроза с Востока побуждает нас активнее интегрироваться в международную безопасную систему и усиливать защиту границы", - подчеркнул заместитель главы МВД Вадим Троян.

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По его словам, присоединение Государственной пограничной службы к базе данных Интерпола стало еще одним шагом, который приблизил Украину к единого европейского пространства безопасности.

"Украина подключилась к базам Интерпола в августе 2015 года. И за полтора года нам удалось присоединить все международные пункты пропуска к системе. За это время Госпогранслужба проверила почти 3,5 тысячи срабатываний. Наиболее распространенные преступления - это мошенничество, участие в террористических группировках и незаконный оборот наркотиков", - отметил Вадим Троян.

Сотрудники ГПС активно пользуются базой данных Интерпола во время мероприятий пограничного контроля. Это дает возможность разоблачать сразу на границе правонарушителей, которые находятся в международном розыске за преступления, совершенные как в Украине, так и за ее пределами.

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"В рамках подготовки к введению безвизового режима ЕС для Украины Госпогранслужба выполнила задачу по оборудованию пунктов пропуска средствами биометрического контроля и обеспечила доступ к базам данных Интерпола", - отметил во время брифинга первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк.

Всего с начала года по базе данных Интерпола пограничники реализовали уже более 1 тысячи срабатываний, среди которых преобладают запросы по персонам - 792, и относительно паспортных документов - 145.

Всего же от начала подключение к базе данных Интерпола - с 28 августа 2015 года - фактически реализовано более 3,4 тысячи срабатываний, в частности выявлено 2,6 тысяч человек, 147 похищенных транспортных средств и более 700 похищенных или утерянных паспортных документов.


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За полтора года после присоединения к базе Интерпола подключены все пункты пропуска и проверено 3,5 тысячи срабатываний, - Троян 01

За полтора года после присоединения к базе Интерпола подключены все пункты пропуска и проверено 3,5 тысячи срабатываний, - Троян 02

За полтора года после присоединения к базе Интерпола подключены все пункты пропуска и проверено 3,5 тысячи срабатываний, - Троян 03

За полтора года после присоединения к базе Интерпола подключены все пункты пропуска и проверено 3,5 тысячи срабатываний, - Троян 04

За полтора года после присоединения к базе Интерпола подключены все пункты пропуска и проверено 3,5 тысячи срабатываний, - Троян 05

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Чепушило в новой форме... Ну, бля, корова и седло. Бля, бля, бля! Что, сука, за офицеры?!
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Второе фото:
- Втяните животы, хоть.
- А мы уже втянули....
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Ёжик, тот редкий случай, когда я с тобой согласен.
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Цензор.НЕТФотоОбществоЗа полтора года после присоединения к базе Интерпола подключены все пункты пропуска и проверено 3,5 тысячи срабатываний, - Троян. ФОТО+ВИДЕО
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