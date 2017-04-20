 За полтора года после присоединения к базе Интерпола подключены все пункты пропуска и проверено 3,5 тысячи срабатываний, - Троян. ФОТО+ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.
"Несмотря на войну и агрессию со стороны РФ, в Украине происходят серьезные трансформации и реформы. Наши приоритеты отвечают запросам современного общества: кибербезопасность, борьба с терроризмом и организованной преступностью. Мир видит в нас партнеров в этой совместной работе. Угроза с Востока побуждает нас активнее интегрироваться в международную безопасную систему и усиливать защиту границы", - подчеркнул заместитель главы МВД Вадим Троян.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россиянку, разыскиваемую Интерполом за терроризм, задержали в "Борисполе"
По его словам, присоединение Государственной пограничной службы к базе данных Интерпола стало еще одним шагом, который приблизил Украину к единого европейского пространства безопасности.
"Украина подключилась к базам Интерпола в августе 2015 года. И за полтора года нам удалось присоединить все международные пункты пропуска к системе. За это время Госпогранслужба проверила почти 3,5 тысячи срабатываний. Наиболее распространенные преступления - это мошенничество, участие в террористических группировках и незаконный оборот наркотиков", - отметил Вадим Троян.
Сотрудники ГПС активно пользуются базой данных Интерпола во время мероприятий пограничного контроля. Это дает возможность разоблачать сразу на границе правонарушителей, которые находятся в международном розыске за преступления, совершенные как в Украине, так и за ее пределами.
"В рамках подготовки к введению безвизового режима ЕС для Украины Госпогранслужба выполнила задачу по оборудованию пунктов пропуска средствами биометрического контроля и обеспечила доступ к базам данных Интерпола", - отметил во время брифинга первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк.
Всего с начала года по базе данных Интерпола пограничники реализовали уже более 1 тысячи срабатываний, среди которых преобладают запросы по персонам - 792, и относительно паспортных документов - 145.
Всего же от начала подключение к базе данных Интерпола - с 28 августа 2015 года - фактически реализовано более 3,4 тысячи срабатываний, в частности выявлено 2,6 тысяч человек, 147 похищенных транспортных средств и более 700 похищенных или утерянных паспортных документов.
691 3
Аваков поручил Трояну курировать Госпогранслужбу, Нацполицию и взаимодействие с Интерполом(29)
"Оперативник с колоссальным опытом", - замглавы МВД Троян о новом главе Нацполиции Князеве(62)
Кабмин назначил Трояна заместителем министра внутренних дел(18)
20 из 64 претендентов не допущены к конкурсу на должность руководителя Нацполиции, еще у 7 запросили дополнительные данные, - член конкурсной комиссии Захаров(7)
В Україні стрiмко поширюється Android-вiрус(0)
Троян, Крищенко и Бушуев подали заявки на участие в конкурсе на должность главы Нацполиции. Нардепов среди претендентов нет, - член конкурсной комиссии Захаров(4)
Брат поэта Полежаки с 8-месячной дочкой погибли в ДТП с участием пьяного мажора: Луценко и Троян взяли под личный контроль ход расследования. ФОТО(0)
Ответить
- Втяните животы, хоть.
- А мы уже втянули....
Ответить
Ответить