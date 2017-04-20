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 Памятник Неизвестному офицеру на Днепропетровщине пытались украсть для сдачи в металлолом. ФОТОрепортаж

Двое жителей Днепра срезали и пытались вывезти для сдачи в металлолом бронзовый памятник Неизвестному офицеру.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Памятник Неизвестному офицеру является частью мемориального комплекса "Братская могила мирных жителей - жертв фашизма и неизвестного советского воина". Расположен он в лесопарковой зоне вблизи села Кильчень Магдалиновского района Днепропетровской области.

Факт надругательства над мемориалом был зарегистрирован 19 апреля. Благодаря оперативно проведенным мероприятиям, преступников удалось задержать на месте происшествия.

Памятник Неизвестному офицеру на Днепропетровщине пытались украсть для сдачи в металлолом 01

Кражу пытались совершить двое нигде не работающих жителя Днепра. Мужчины успели порезать бронзовую конструкцию на части и уже грузили ее в автомобиль, чтобы вывезти и сдать на металлолом. Рядом с ними работники полиции обнаружили три газовых баллона с системой для газовой резки, газовый ключ, саперную лопату и тросы.

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Памятник Неизвестному офицеру на Днепропетровщине пытались украсть для сдачи в металлолом 02
Памятник Неизвестному офицеру на Днепропетровщине пытались украсть для сдачи в металлолом 03

В настоящее время следственным отделением Магдалиновской полиции данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой). За содеянное злоумышленникам грозит штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев, ограничение свободы на срок до 3-х лет, или лишение свободы на тот же срок.

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И я не верю, что эти два урода доедали последний кусок хлеба. Это обычно довод для сердобольных, кто защищает ущербных тварей. А даже если доедали: 30 и 41 год мужики в расцвете сил... кто им доктор?
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Рядом с ними работники полиции обнаружили три газовых баллона с системой для газовой резки, газовый ключ, саперную лопату и тросы.

Шёл голодный и подобрал то, что (по его мнению) плохо лежит - это можно поверить, что голодный. А чуваки с газовым резаком явно не их голодных.

ПыСы. Хорошо бы смотрителя кладбища за яйца взять, чтоб разузнать не с ним ли в сговоре это происходило.
Источник:http://censor.net.ua/p437109
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Памятник советскому воину хотели на металолом сдать. Расстрелять! Какое кощунство!
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Если можно отменить 9 мая, то почему нельзя ломать памятники советскому воину?
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Давай, только я старенький, но в дележе денег поучаствую.
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одно дело членина сносить другое памятник нормальный
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А кто отменил 9 мая ? Может его просто перенесли на правильную дату - 8 мая , а не тогда когда советские отошли от бодуна .
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2 троля-Толя и их бин обсуждают наши памятники)))смешно!во-первых,9 мая никто не отменял и не отменяет,мы уж никак не меньше вашего,кацапня,чтим погибших воинов,а про все сломаем на хер...это вы на Донбассе и делаете,урки кацапские
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Эмоционально , но по сути верно , но это все равно что об стенку горохом .
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Але кацапи розійшлись І все за якихось нєізвєсних прапорщиків, що спиляли нєізвєсного афіцера...
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В Украине всё сделано для уничтожения , былого развития промышленности, и металлоприёмки один из главных винтиков этого разграбления и уничтожения промышленности. Под этот запрос , порезана и разграблена былая мощь Украинской промышленности, вырезаны под фундамент большая часть промышленных предприятий!
И лобирование начиная с верхов , продолжение собирание металлолома, у частных лиц и неизвестного происхождения, не являющегося отходами производства, основная задача , по превращению Украины в аграрную , и придаток.
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До тех пор пока неизвестные лица,которые хорошо всем известны,будуть крышевать металлоломный бизнес красть будут всё подряд.нужно ужесточить правила приёма и ответственность за скупку краденного.
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За чей счет будет восстановлен памятник? За штраф в 100 необлагаемых минимумов? Арест на имущество и продажа с аукциона для компенсации ущерба.
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"Памятник Неизвестному офицеру на Днепропетровщине пытались украсть для сдачи в металлолом" - всё правильно, это памятник советскому офицеру, и пацаны законно выполняли план декоммунизации, причём за свой счёт, их надо премировать.
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Братская могила мирных жителей - жертв фашизма и неизвестного советского воина Источник: http://censor.net.ua/p437109 , непонятно , мирные жители - жертвы советского воина ?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПамятник Неизвестному офицеру на Днепропетровщине пытались украсть для сдачи в металлолом. ФОТОрепортаж
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