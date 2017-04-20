 Памятник Неизвестному офицеру на Днепропетровщине пытались украсть для сдачи в металлолом. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Памятник Неизвестному офицеру является частью мемориального комплекса "Братская могила мирных жителей - жертв фашизма и неизвестного советского воина". Расположен он в лесопарковой зоне вблизи села Кильчень Магдалиновского района Днепропетровской области.
Факт надругательства над мемориалом был зарегистрирован 19 апреля. Благодаря оперативно проведенным мероприятиям, преступников удалось задержать на месте происшествия.
Кражу пытались совершить двое нигде не работающих жителя Днепра. Мужчины успели порезать бронзовую конструкцию на части и уже грузили ее в автомобиль, чтобы вывезти и сдать на металлолом. Рядом с ними работники полиции обнаружили три газовых баллона с системой для газовой резки, газовый ключ, саперную лопату и тросы.
В настоящее время следственным отделением Магдалиновской полиции данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой). За содеянное злоумышленникам грозит штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев, ограничение свободы на срок до 3-х лет, или лишение свободы на тот же срок.
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Шёл голодный и подобрал то, что (по его мнению) плохо лежит - это можно поверить, что голодный. А чуваки с газовым резаком явно не их голодных.
ПыСы. Хорошо бы смотрителя кладбища за яйца взять, чтоб разузнать не с ним ли в сговоре это происходило.
Источник:http://censor.net.ua/p437109
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И лобирование начиная с верхов , продолжение собирание металлолома, у частных лиц и неизвестного происхождения, не являющегося отходами производства, основная задача , по превращению Украины в аграрную , и придаток.
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