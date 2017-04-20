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 Полицейский группы быстрого реагирования задержан на Черкасщине при получении 3 тыс. грн взятки. ФОТОрепортаж

Полицейского группы быстрого реагирования задержали на взятке в Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Вымогатель требовал 3 тысячи гривен от местного жителя за непривлечение его к административной ответственности за якобы нарушение правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

Полицейский группы быстрого реагирования задержан на Черкасщине при получении 3 тыс. грн взятки 01

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Полицейский группы быстрого реагирования задержан на Черкасщине при получении 3 тыс. грн взятки 02
Полицейский группы быстрого реагирования задержан на Черкасщине при получении 3 тыс. грн взятки 03

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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