 В Черкасской области главу сельсовета подозревают в подделке решения сельсовета и незаконной передаче предпринимателю более 121 гектара земли с прудом, - Нацполиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики Национальной полиции Наталья Калиновская.
По ее словам, по версии следствия, глава сельсовета, используя свое служебное положение, составил и издал заведомо ложное решение сессии сельсовета о передаче предпринимателю в аренду на 49 лет земельного участка площадью более 121 гектаров для рыбохозяйственных нужд и создания фермерского хозяйства.
"При этом в действительности данный вопрос не выносился на сессию сельсовета и данное решение депутатами не принималось. В дальнейшем председатель сельсовета личного дал поддельное решение в Регистрационную службу управления юстиции для его государственной регистрации", - рассказала Калиновская.
Она подчеркнула, что такие действия повлекли за собой незаконное отчуждение водного объекта общегосударственного значения из государственной собственности, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере почти семи миллионов гривен.
В настоящее время главе сельсовета сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК.
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