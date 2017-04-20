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Все про:взятка (3769) Кропивницкий (Кировоград) (393) СБУ (14012) киберполиция (43)

 Майор киберполиции задержан в Кропивницком за вымогательство 4 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержала на взятке оперуполномоченного Кировоградского подразделения департамента киберполиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Вымогатель требовал от местного ИТ-специалиста 4 тысячи долларов за непривлечение к уголовной ответственности за якобы несанкционированное вмешательство в работу одного из местных интернет-провайдеров. Чтобы избежать разоблачения, "оборотень в погонах" создал электронный кошелек российской электронной платежной системы, на который жертве необходимо было перечислить деньги", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали взяточника во время получения квитанции о подтверждении перечисления части неправомерной выгоды в размере 20 тысяч гривен.

Майор киберполиции задержан в Кропивницком за вымогательство 4 тыс. долл. взятки, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Оперативник угрозыска задержан в Харькове при получении 50 тыс. грн взятки. ФОТО

Майор киберполиции задержан в Кропивницком за вымогательство 4 тыс. долл. взятки, - СБУ 02

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении.

Смотрите: Оперативник полиции задержан на Виннитчине при получении 12 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж
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Тобто всі шильдики на мусорах (кібер-,антикорупція- ,тощо)-просто вивіска.Як було воно бидлом ,що за гроші матір продасть,так і лишилося.
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да, из хорошего только то что гаи убрали и патрульная полиция.
а все остальные только переименовали
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Мафія фактично провалила реформу поліції і набрала туди корупціонерів та бандитів. За це Аваков має бути звільнений і відданий під суд.
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Бывшие сотрудники харьковского спецподразделения "Беркут" Андрей Хандрикин и Владимир Рияко, дела по которым направлены в суд по обвинению в совершении преступлений против активистов и журналистов во время "Революции достоинства", прошли аттестацию и продолжают службу в батальоне полиции особого назначения. Об этом заявил старший специалист отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области Алексей Свиридов, сообщает "Интерфакс-Украина".
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Азазазазааз ору))) Освоююйте проксі, Українці, нам ще 3-й майдан мутити.
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Майор кіберполіції Мотоко Кусанагі азазазазазазаааааа)))))))) Ліл.
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конечно мало их выявляют. много осталось старого. но шо проробыш.?
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Вас настолько удивляет коррупция в нашей стране?
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чувствую мне ппц настаёт за то что взял четыреста баксов кредита на credit.webmoney.ru
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ну не дибил? а еще майор киберполиции.
даже взятку не умеет взять.
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Еще народ не знает, что такое "киберполиция", а эта киберполиция уже взятки берет. У нас в государстве, как в анекдоте про автомат Калашникова, как не называют, все равно дерьмо получается.
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А они откуда вышли? Даже новых патрульных хоть и единично, но ловят на взятках. А этот клоун же явно из старой гвардии.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМайор киберполиции задержан в Кропивницком за вымогательство 4 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО
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