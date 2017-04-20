 Майор киберполиции задержан в Кропивницком за вымогательство 4 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Вымогатель требовал от местного ИТ-специалиста 4 тысячи долларов за непривлечение к уголовной ответственности за якобы несанкционированное вмешательство в работу одного из местных интернет-провайдеров. Чтобы избежать разоблачения, "оборотень в погонах" создал электронный кошелек российской электронной платежной системы, на который жертве необходимо было перечислить деньги", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали взяточника во время получения квитанции о подтверждении перечисления части неправомерной выгоды в размере 20 тысяч гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении.
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а все остальные только переименовали
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даже взятку не умеет взять.
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