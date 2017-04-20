EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Происшествия
  6628  14
Все про:Днепр_город (2580) Нацполиция (6995) убийство (4852)

 Кровавая расправа в Днепре: мужчина убил, а потом пытался сжечь продавщицу торгового киоска. ФОТО

Злоумышленника задержали, ему грозит заключение от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества

В Днепре мужчина разбил кирпичом голову продавщице торгового киоска и пытался сжечь ее тело, чтобы скрыть следы преступления, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, трагедия произошла 18 апреля в торговом киоске по ул. Николая Руденко. К правоохранителям поступила информация о пожаре, выехав на место происшествия, они обнаружили в киоске тело женщины.

Позднее было установлено, что погибшая скончалась от ударов по голове.

"Ее голова была почти раздроблена", - отметили в полиции.

По информации правоохранителей, к смерти женщины причастен 33-летний мужчина.

"Подозреваемый был задержан полицейскими. Им оказался житель Днепропетровской области, ранее судимый за кражу", - отметили в полиции.

Кровавая расправа в Днепре: мужчина убил, а потом пытался сжечь продавщицу торгового киоска 01
Читайте также: В Киеве руководитель госпредприятия задержан на взятке в 30 тысяч гривен, - полиция. ФОТОрепортаж

Кровавая расправа в Днепре: мужчина убил, а потом пытался сжечь продавщицу торгового киоска 02

На данный момент злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что женщина, которую он убил, была его знакомой. По его словам, в день убийства он пришел к ней погреться и принес с собой бутылку коньяка. Они выпили, после чего женщина предложила ему остаться у нее в киоске переночевать. Мужчина согласился, однако через некоторое время они начали ссориться. Мужчина очень разозлился, взял кирпич, который находился возле двери киоска, и бросил ее в лицо женщины.

От удара женщина упала, а нападавший еще раз ударил ее кирпичом по голове, после чего забрал телефон своей жертвы и деньги из кассы в сумме 150 грн. Затем с целью скрыть преступление взял с витрины киоска емкость с бензином для зажигалок, вылил ее на бесчувственную женщину и поджег. Далее мужчина вышел из киоска и поехал к своему отцу. Телефон сдал в ломбард.

При этом добавляется, что мужчина показал полицейским, где именно он спрятал кирпич, которым была убита женщина. Телефон правоохранители изъяли в одном из ломбардов города.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Мужчине избрана мера пресечения - содержание под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
та не. слыхал про "Платон" на россии?
так вот "Эра Глонасс" то же самое только для легковушек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Забурлили шекспировские страсти. То застрелил, то кирпичом убил... Весна. Гормоны. Начали ссориться... Между ними совсем не наблюдается гармония. И проблесков разума.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это они по обуглившейся тряпке сделали вывод, что он ее прямо в ларьке сжечь пытался? Разве что вместе с ларьком...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Читать не пробовал: "К правоохранителям поступила информация о пожаре, выехав на место происшествия, они обнаружили в киоске тело женщины.Источник:http://censor.net.ua/p437092" .

Осмелюсь сделать вывод: ларек горел, но быстро потушили, в киоске нашли труп. Ты можешь предложить другую версию, чтобы объединяла пожар ларька и труп в ларьке, а также признание подозреваемого?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты видишь этот киоск снаружи?
Очень похоже, что он горел так, шоб прямо кто-то кого-то вызывал (причем не пожарных, а почему-то ментов)?
 показать весь комментарий
Ответить
 
злоумышленник....интересное определение для убийцы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а если бы это бала продавщица супермаркета! он бы её съел
 показать весь комментарий
Ответить
 
,, Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.,,-А за что конфискация?Источник: http://censor.net.ua/p437092
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияКровавая расправа в Днепре: мужчина убил, а потом пытался сжечь продавщицу торгового киоска. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти