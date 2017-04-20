 Кровавая расправа в Днепре: мужчина убил, а потом пытался сжечь продавщицу торгового киоска. ФОТО

В Днепре мужчина разбил кирпичом голову продавщице торгового киоска и пытался сжечь ее тело, чтобы скрыть следы преступления, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Согласно сообщению, трагедия произошла 18 апреля в торговом киоске по ул. Николая Руденко. К правоохранителям поступила информация о пожаре, выехав на место происшествия, они обнаружили в киоске тело женщины.
Позднее было установлено, что погибшая скончалась от ударов по голове.
"Ее голова была почти раздроблена", - отметили в полиции.
По информации правоохранителей, к смерти женщины причастен 33-летний мужчина.
"Подозреваемый был задержан полицейскими. Им оказался житель Днепропетровской области, ранее судимый за кражу", - отметили в полиции.
На данный момент злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что женщина, которую он убил, была его знакомой. По его словам, в день убийства он пришел к ней погреться и принес с собой бутылку коньяка. Они выпили, после чего женщина предложила ему остаться у нее в киоске переночевать. Мужчина согласился, однако через некоторое время они начали ссориться. Мужчина очень разозлился, взял кирпич, который находился возле двери киоска, и бросил ее в лицо женщины.
От удара женщина упала, а нападавший еще раз ударил ее кирпичом по голове, после чего забрал телефон своей жертвы и деньги из кассы в сумме 150 грн. Затем с целью скрыть преступление взял с витрины киоска емкость с бензином для зажигалок, вылил ее на бесчувственную женщину и поджег. Далее мужчина вышел из киоска и поехал к своему отцу. Телефон сдал в ломбард.
При этом добавляется, что мужчина показал полицейским, где именно он спрятал кирпич, которым была убита женщина. Телефон правоохранители изъяли в одном из ломбардов города.
По данному факту открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Мужчине избрана мера пресечения - содержание под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
6628 14
Мужчина в Киеве застрелил гражданскую жену, а потом себя, - полиция. ВИДЕО(39)
На Яворовском полигоне военнослужащий в ходе ссоры убил женщину-медика(70)
Киевлянка, накормившая 9-месячную дочь алкогольной смесью, предстанет перед судом(47)
Майора СБУ, избившего до смерти торговца наркотиками в зоне АТО, пытался взять на поруки народный депутат(181)
Монархии в России не будет. А будет объявлен паханат(0)
Сегодня годовщина гибели Героя Украины, горловского депутата Рыбака(67)
Женщина родила ребенка на улице в Одессе и бросила его умирать. ВИДЕО(97)
Ответить
так вот "Эра Глонасс" то же самое только для легковушек.
Ответить
Ответить
Ответить
Осмелюсь сделать вывод: ларек горел, но быстро потушили, в киоске нашли труп. Ты можешь предложить другую версию, чтобы объединяла пожар ларька и труп в ларьке, а также признание подозреваемого?
Ответить
Очень похоже, что он горел так, шоб прямо кто-то кого-то вызывал (причем не пожарных, а почему-то ментов)?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить