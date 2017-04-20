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 В Киеве руководитель госпредприятия задержан на взятке в 30 тысяч гривен, - полиция. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники управления защиты экономики в Киевской области Национальной полиции совместно с военной прокуратурой Киевского гарнизона и спецподразделением КОРД задержали на взятке в 30 тысяч гривен директора государственного предприятия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики Наталья Калиновская.

"Задержанный, который требовал и получил 30 тысяч гривен за передачу в аренду государственного имущества, был задержан на горячем. В настоящее время по месту работы злоумышленника проводится обыск", - рассказала Калиновская.

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В Киеве руководитель госпредприятия задержан на взятке в 30 тысяч гривен, - полиция 01

В Киеве руководитель госпредприятия задержан на взятке в 30 тысяч гривен, - полиция 02

В Киеве руководитель госпредприятия задержан на взятке в 30 тысяч гривен, - полиция 03

Она также отметила, что задержание проводилось в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
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