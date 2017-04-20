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 Политика Украины
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 Во львовском храме нарисовали горящего в аду Путина. ФОТОрепортаж

В Храме святого Иосафата УГКЦ в Червонограде при выходе из церкви нарисовали фреску "Страшный суд", на которой отображена советская символика, свастика нацистов и человек, похожий на президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

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Фреску еще не дорисовали, поэтому на ней могут появиться и другие современники.

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Биндеры, как глумяться над всрассейським святым сцарем!!!
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так они оба того, меньшины, один питорок, дргой педофил.
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