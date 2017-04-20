 Во львовском храме нарисовали горящего в аду Путина. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
Фреску еще не дорисовали, поэтому на ней могут появиться и другие современники.
707 7
У Путина назвали наивной информацию об интеграции "Л/ДНР" в Россию: У нас есть только один план(78)
"Путь Путина в Гаагу начался", - Ирина Геращенко о решении Международного суда ООН(122)
"Дорожную карту" влияния на выборы в США попросил составить лично Путин, - Reuters(79)
Защитник мирового зла, король пиара, основной закон России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(21)
Никого Путин не перехитрил и не переиграл(0)
Transparency International просит Путина проверить конфликт интересов Медведева. ИНФОГРАФИКА(21)
В Кремле решили бороться с Навальным, "как с Гитлером", - "Дождь"(59)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить