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 Политика Украины
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Все про:Путин (23658) УГКЦ (176) церковь (963)

 В храме на Львовщине нарисовали горящего в аду Путина. ФОТОрепортаж

В Храме святого Иосафата УГКЦ в Червонограде при выходе из церкви нарисовали фреску "Страшный суд", на которой отображена советская символика, свастика нацистов и человек, похожий на президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

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Фреску еще не дорисовали, поэтому на ней могут появиться и другие современники.

В храме на Львовщине нарисовали горящего в аду Путина 05

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Нас погрузили, перевезли на перешеек и сказали, что бандеровцы со Львова едут резать русских", - кубанский казак об участии "казачества" в аннексии Крыма и оккупации Донбасса. ВИДЕО

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Биндеры, как глумяться над всрассейським святым сцарем!!!
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У нас в Червонограде - одни бандеровцы . Хотя зарас ватники оккупували міську раду (депутати ,керуючий освітою) і збираються повністью знищити освіту ,студії, гуртки. а приміщення здати у аренду !Бабло важливіше для них і вони не чим не відрізняються від сепаров з лугандона . І прокуратура міста Червонограда покриває їх оборутки.
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Так иди в свой мацковский храм, и молись на хуиню путлера, что ты забыл в Украине.
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Ти не розібрався в ситуації Я радий, що мацковскій також і не твій...
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так они оба того, меньшины, один питорок, дргой педофил.
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ну почему? изображение отношения народа к правителю соседнего государства, имеют право.
интересно есть там чуркин с прибитым к полу языком?
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а это уже настоящее время - портрет вживую, и подельники учтены:
Во львовском храме нарисовали горящего в аду Путина - Цензор.НЕТ 5386
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Да. Это искусство. Живопись. Течение - Реализм.
Реали́зм - эстетическая позиция, согласно которой задача искусства состоит в как можно более точной и объективной фиксации действительности.
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А тот, с рогами, видимо моторылла хозяина встречает.
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я не зрозумів. в храмі міста червоноград!!!!!! при чім тут львівський храм???
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Сильно!!! Это плевок в рожу Хуйла, и его КГБшного попа Гундяя...
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Тут вся кремлевская преступная вертикаль власть должна быть представлена, включая его украинских государственных сотрудников.
Без них Путин даже в своих преступлениях - никчемин.
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Что-то на него как-то странно смотрит черт.
Наверное любовь.
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Охорону довкола храму виставили? Хоча б камери стеження.
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омг....богохульство это...свет божий там не от порошенко льется?
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Осталось эту гниду предать анафеме, вместе с лавриком и гундяевым - служителем мамоны.
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А почему у священника на фото палец во рту?
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Извините конечно,но по моему это идиотизм в святом месте это убожество вешать
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Может еще иконы будут рисовать со своим кумиром???

Многовато чести, всяким властям (своим тоже) иконы рисовать
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ храме на Львовщине нарисовали горящего в аду Путина. ФОТОрепортаж
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