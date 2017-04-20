 В храме на Львовщине нарисовали горящего в аду Путина. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
Фреску еще не дорисовали, поэтому на ней могут появиться и другие современники.
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интересно есть там чуркин с прибитым к полу языком?
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Реали́зм - эстетическая позиция, согласно которой задача искусства состоит в как можно более точной и объективной фиксации действительности.
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Без них Путин даже в своих преступлениях - никчемин.
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Наверное любовь.
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Многовато чести, всяким властям (своим тоже) иконы рисовать
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