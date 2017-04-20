 Киевские чиновники прописали условия тендера на закупку лодок для школ под конкретную фирму: ничего, кроме коррупции, я в этом не вижу, - глава Федерации академической гребли Евминов. ДОКУМЕНТ

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ пишет журналистка Виолетта Киртока.
"Когда меня избрали президентом Федерации академической гребли Украины, я в своей вступительной речи пообещал наладить в Украине производство лодок, и свое слово сдержал, - говорит Вячеслав Евминов. - У нас всегда был дефицит лодок, на которых могли бы тренироваться дети и выступать спортсмены. Их закупали в Латвии, Германии. Лучшими производителями всегда считались Швейцария, Германия и Италия. И стоят эти лодки, как современные машины - десятки тысяч долларов. Понятно, что покупать их - непозволительная роскошь для спортсменов детских юношеских спортивных школ. Но я как думал? В Николаеве и Херсоне есть кораблестроительные заводы. Почему бы там не делать и гоночные лодки? Но все руководители, с которыми я встречался, отказались от этой затеи. Объемы небольшие, поэтому им это оказалось не интересно. Но я же дал слово! А для меня это не пустой звук. Поэтому я с зятем и напарником по бизнесу арендовали еще один цех рядом с тем, где делаем профилакторы, и начали создавать лодки сами. Для этого отправили технолога в Латвию учиться на местном производстве".
В 2007 году предприятие Вячеслава Евминова начало производство лодок под собственной торговой маркой. На сегодняшний день лодки для академической гребли производства спортивного клуба "ЮКА" соответствуют мировым стандартам качества. Команда, которая работает над ними, разрабатывает новые конструкции с учетом самых современных технологий.
"Первыми покупателями наших лодок стали ветераны гребного спорта, которые четыре-пять раз в год устраивают соревнования, - отметил Евминов. - Благодаря отменным техническим характеристикам, на наших лодках, которые в три раза дешевле зарубежных, регулярно выигрывают, показывают хорошее время. Но мы все равно постоянно их совершенствуем. Сейчас они легче швейцарских. Это очень важно, каждый спортсмен это знает. Наши лодки уже приобрели спортсмены и детские спортивные школы из Литвы, Запорожья, Николаева, Херсона, Харькова, Днепра и Одессы, но только почему-то не Киева".
"В этом году мы узнали, что объявлен тендер на закупку лодок для детских школ столицы. На это было выделено два с половинной миллиона гривен. Мы подали пакет документов. Готовы были выполнить заказ на 36 процентов, или 896 тысяч гривен, дешевле победителя. В таком случае все деньги остались бы в Украине. И пошли бы на зарплаты, налоги и другие отчисления в бюджет города Киева. Есть и второй вариант: на выделенные городом деньги можно было бы изготовить те же 15 лодок на 22 посадочных места и дополнительно еще 24 лодки, включая учебные на 54 посадочных места. То есть, одновременно могли бы тренироваться почти в три раза больше детей. Но когда мы открыли условия тендера, обалдели! Все технические условия были прописаны под конкретную белорусскую фирму, а срок изготовления - 30 дней. Поэтому мы просто не смогли выполнить эти требования. Те, кто готовил условия тендера, а это директор ДЮСШ "Регата" и водной станции "Буревестник", он же дилер белорусского производителя Антон Продан и руководство Департамента физической культуры и спорта города Киева знали, что в Киеве давно налажено производство спортивных лодок, но… В прошлом году был проведен аналогичный тендер на сумму 1 миллион 850 тысяч гривен. Приобретая лодки отечественного производителя, можно было сэкономить более пятисот тысяч гривен. Ничего, кроме коррупции, я в этом не вижу", - заявил Евминов.
"Политики и чиновники публично говорят о том, что каждый должен относиться к стране по-хозяйски. Я так и делаю. Но вижу, что Украину продолжают разворовывать везде, где только можно. Я буду пытаться все же навести порядок и остановить этот процесс хотя бы в спорте, пока у меня есть на это силы", - резюмировал Евминов.
Также он написал официальные письма со своими выводами на имя мэра столицы.
987 6
Кличко: Чиновники, которые игнорируют обращения киевлян, будут уволены(13)
"За две последние недели в Киеве демонтировали 236 незаконно установленных газовых заправок", - Кличко(36)
В Киеве появятся указатели адресов с латинской транслитерацией. Мы тестируем новый вид табличек, - Кличко. ВИДЕО(87)
Мэр Киева и министр транспорта Германии осмотрели Подольско-Воскресенский мостовой переход(15)
Їх розділяли барикади. Зараз Кличко обіймається з Шуфричем. ВІДЕО(0)
Киевсовет выделит 100 млн грн на ремонт дворов, - Кличко(37)
Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве начнется в этом году, - Кличко(64)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить