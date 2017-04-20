 Один и тот же российский танк Т-90А зафиксирован у российских танкистов и у террористов на Донбассе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование международного сообщества InformNapalm.
Так, в октябре 2014 года волонтерами-разведчиками сообщества было идентифицировано подразделение танкистов 136-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Благодаря фото, загруженным на страницу социального профиля российского военнослужащего Виталия Маракасова, удалось установить точное местоположение подразделения 136-й ОМСБр на четырех танках Т-90. Это дорожная развязка в районе населенного пункта Фабричное недалеко от Луганского аэропорта, с указателем: влево - Красный Луч, прямо - Старобельск, вправо - Луганск. Подробнее - в нашем расследовании Российские танки Т-90 136-й мотострелковой бригады в Луганской области: фотофакт.
Давайте еще раз обратим внимание на эти фотографии.
"Перед нами, судя по бронированию ночного прицела, российские танки Т-90А модификации 2006 года (первоначально "объект 188А1") с тепловизором второго поколения "ЭССА". Танки выкрашены в трехцветный камуфляж, отчетливо виден датчик ветра. На одной из фотографий запечатлен короб для зенитного пулемета НСВТ, на котором светло-зеленой краской закрашен бортовой номер танка. Также на одной из фотографий Маракасов позирует в шлемофоне с номером 438 (восьмой танк третьей танковой роты). Теперь давайте посмотрим репортаж телеканала "Звезда", посвященный перевооружению 136-й ОМСБр на новую технику, и прочтем заметку российского военного блогера.
Мы видим все те же Т-90А в трехцветном камуфляже. На одном из танкистов надет шлемофон с номером 412 (второй танк первой танковой роты). Таким образом, совпадения по модификации танка, камуфляжу и первой цифре трехзначной нумерации бортовых номеров танков дает нам право утверждать, что техника, идентифицированная нами под Луганском, принадлежит именно 136-й ОМСБр ВС РФ. На днях интернет-пользователями (наша команда ищет первоисточник) на социальной страничке террориста ЛНР Струтинского Сергея Сергеевича (дата рождения: 01.04.1983, код ДРФО: 3040606016) обнаружена фотография, где он позирует на фоне российского танка Т-90А. Обратите внимание на короб с лентой зенитного пулемета - на место, цвет и форму пятна", - отмечают авторы расследования.
"Как вы понимаете, на фотографиях террориста Струтинского и танкиста 136-й ОМСБр Маракасова - один и тот же танк. Остается лишь один вопрос: он заблудился, в отпуске или уволился?", - заключают расследователи.
Напомним, международное волонтерское сообщество InformNapalm в ходе проведения OSINT-расследований задокументировало уже около 20 уникальных типов вооружения, которое могло быть откомандировано на Донбасс вместе с военными специалистами исключительно с территории Российской Федерации, что является прямым доказательством интервенции. Также волонтеры сообщества задокументировали более 145 инцидентов, в которых зафиксировано участие военнослужащих и/или техники из 72 воинских формирований Российской Федерации (ВС РФ, ГРУ ГШ РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, ГУФСИН РФ). В ходе проведения расследований также часто выявляются новые факты и дополнительные доказательства к уже имеющимся инцидентам.
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Мы и так знаем, что русня ватным абизянам на Донбассе поставляет свою технику. В том числе и самую современную.
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Ну в шахте же нашли! Вот!
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Мразь рашенко все делает,чтобьі угодить кабаевичу
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похоже, что танк у сруцких вообще один на всю их казласранию?
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Вот посмотрите,кто их воспитывает в детских садиках.
Смотреть YouTube
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то из дыры в кацапию,
то из кацапии в дыру.
смена екипажа после 800 на каждого.
таксе ето у их такое.
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Не знаю, что именно наши предъявили в ооновском суде, возможно, и подобный материал, но думаю, готовились.
Какими же тогда должны быть " убедительные доказательства"?
Накладная на отпуск оружия Плотницкому за подписью ху#ла?
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Вы лучше бы помогали нашим танковым заводам ВПК с финансированием .
За 10 лет выпустить только 10 "Оплотов" для ВСУ ?
И хотите с этим воевать танками Т 64 с 30- летнего хранения ...
И сейчас далеко от этого не ушли (см.фото).
Бронетанковый ремонтный завод ,да фото старые -но суть та же .
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І, до речі, а Україна офіційно визнала ДНР-ЛНР терорестичними організаціями? Чи може я щось пропустив?
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делает на р а з российский Т 90 !
Только офшорников много висит на стволе ..
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