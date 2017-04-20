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 Фоторепортаж
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 Один и тот же российский танк Т-90А зафиксирован у российских танкистов и у террористов на Донбассе. ФОТОрепортаж

Найдено очередное доказательство поставки из РФ российских вооружений боевикам на оккупированный Донбасс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование международного сообщества InformNapalm.

Так, в октябре 2014 года волонтерами-разведчиками сообщества было идентифицировано подразделение танкистов 136-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Благодаря фото, загруженным на страницу социального профиля российского военнослужащего Виталия Маракасова, удалось установить точное местоположение подразделения 136-й ОМСБр на четырех танках Т-90. Это дорожная развязка в районе населенного пункта Фабричное недалеко от Луганского аэропорта, с указателем: влево - Красный Луч, прямо - Старобельск, вправо - Луганск. Подробнее - в нашем расследовании Российские танки Т-90 136-й мотострелковой бригады в Луганской области: фотофакт.

Давайте еще раз обратим внимание на эти фотографии.

Один и тот же российский танк Т-90А зафиксирован у российских танкистов и у террористов на Донбассе 01

Смотрите также: Для Гааги: российское командование поставляет боевикам на оккупированный Донбасс армейские комплексы БПЛА. ФОТОрепортаж+ДОКУМЕНТ

Один и тот же российский танк Т-90А зафиксирован у российских танкистов и у террористов на Донбассе 02Один и тот же российский танк Т-90А зафиксирован у российских танкистов и у террористов на Донбассе 03

"Перед нами, судя по бронированию ночного прицела, российские танки Т-90А модификации 2006 года (первоначально "объект 188А1") с тепловизором второго поколения "ЭССА". Танки выкрашены в трехцветный камуфляж, отчетливо виден датчик ветра. На одной из фотографий запечатлен короб для зенитного пулемета НСВТ, на котором светло-зеленой краской закрашен бортовой номер танка. Также на одной из фотографий Маракасов позирует в шлемофоне с номером 438 (восьмой танк третьей танковой роты). Теперь давайте посмотрим репортаж телеканала "Звезда", посвященный перевооружению 136-й ОМСБр на новую технику, и прочтем заметку российского военного блогера.

Один и тот же российский танк Т-90А зафиксирован у российских танкистов и у террористов на Донбассе 04

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне. Войска РФ способны вторгнуться в Украину в течение 2-3 часов, - Турчинов. ВИДЕО+ ФОТО

Один и тот же российский танк Т-90А зафиксирован у российских танкистов и у террористов на Донбассе 05

Один и тот же российский танк Т-90А зафиксирован у российских танкистов и у террористов на Донбассе 06

Мы видим все те же Т-90А в трехцветном камуфляже. На одном из танкистов надет шлемофон с номером 412 (второй танк первой танковой роты). Таким образом, совпадения по модификации танка, камуфляжу и первой цифре трехзначной нумерации бортовых номеров танков дает нам право утверждать, что техника, идентифицированная нами под Луганском, принадлежит именно 136-й ОМСБр ВС РФ. На днях интернет-пользователями (наша команда ищет первоисточник) на социальной страничке террориста ЛНР Струтинского Сергея Сергеевича (дата рождения: 01.04.1983, код ДРФО: 3040606016) обнаружена фотография, где он позирует на фоне российского танка Т-90А. Обратите внимание на короб с лентой зенитного пулемета - на место, цвет и форму пятна", - отмечают авторы расследования.

Один и тот же российский танк Т-90А зафиксирован у российских танкистов и у террористов на Донбассе 07


"Как вы понимаете, на фотографиях террориста Струтинского и танкиста 136-й ОМСБр Маракасова - один и тот же танк. Остается лишь один вопрос: он заблудился, в отпуске или уволился?", - заключают расследователи.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: РФ перебросила снятые с вооружения танки Т-72Б и Т-80БВ на границу с Украиной для возможной дальнейшей отправки боевикам на Донбасс, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Напомним, международное волонтерское сообщество InformNapalm в ходе проведения OSINT-расследований задокументировало уже около 20 уникальных типов вооружения, которое могло быть откомандировано на Донбасс вместе с военными специалистами исключительно с территории Российской Федерации, что является прямым доказательством интервенции. Также волонтеры сообщества задокументировали более 145 инцидентов, в которых зафиксировано участие военнослужащих и/или техники из 72 воинских формирований Российской Федерации (ВС РФ, ГРУ ГШ РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, ГУФСИН РФ). В ходе проведения расследований также часто выявляются новые факты и дополнительные доказательства к уже имеющимся инцидентам.
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Лучше в ООНовском суде это рассказывали, а не нам.
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Та да.
Мы и так знаем, что русня ватным абизянам на Донбассе поставляет свою технику. В том числе и самую современную.
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Ну так, а где эти доказательство были представлены в суде? Да мы знаем, а почему наши представители не представили, думай сам
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ООНовским ссыкунам рассказывать? Кацапы представителей ООН скоро на уйх прямо на заседаниях посылать будут, а в перерывах в сортирах мочить . Все они в этом "Очевидно, Однако Невероятно" знают, только слепоглухонемыми прикидываются
Один и тот же российский танк Т-90А зафиксирован у российских танкистов и у террористов на Донбассе - Цензор.НЕТ 777
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Стоп, ты охуно не прав, а что наши представители предоставили в виде доказательств? Скажем так, ни ху. я. Или ты думаешь, что говорят тебе по СМИ нашим? А на суде не чего по существу из доказательств было рассматривать, вот ежедневно нам фото и видео цензор присутствия иностранных войск на статейки подкидывают, а этого материала не было. А что там было, под большим большим секретом
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Сколько на оккупированном педеоашкой оружейнных заводов? Сколько фабрик по пошиву обмундирования, сколько фармкомбинатов? А ни одного. Так откуда дровишки для войнушки. Да и не наш ты, Андрюша, так ватан крымский. Тебе бы на Рамблер, там твои соплеменники тебя заждались
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Слышь пи.д.ар, я хочу с тобой выяснить отношение, назначь время и час встречи, кто выживет тот прав.
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Печальная лошадь скажет, что дали кацапы покататься сепарам.
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Люди вы прикольные, Ваш сарказм до жопы
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Вот непонятливые волонтеры это марсиане Захару межголоктический 3д принтер подогнали , который копии чего хочешь делает по фото.
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Кому это интересно ? Европе плевать , США плевать , всему миру плевать .
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тане это чисто совпдение ... , этот танк из ШАХТ выкопали ... :D

Один и тот же российский танк Т-90А зафиксирован у российских танкистов и у террористов на Донбассе - Цензор.НЕТ 7049
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Конечно,сепаратизм можна и танками пострелять,а нашим ребятам нельзя даже автоматами
Мразь рашенко все делает,чтобьі угодить кабаевичу
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Писдеж..это шакаладный танк, в честь 8 марта..у нас нет войны..у нас самый сладкий прэзидент, самая умная рада..и жить нам стало веселее
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Их ватных дегенератов такими делает система!
Вот посмотрите,кто их воспитывает в детских садиках.


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Все это пожалуйста Гаагу подавайте, а не нам показываете в виде оправдания. О да, вы же не подавали этих доказательств, а что вы подавали, да ни хуя по моему
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так, похоже, они на нем за бухлом гоняют.
то из дыры в кацапию,
то из кацапии в дыру.
смена екипажа после 800 на каждого.
таксе ето у их такое.
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ИнформНапалму-респект за кропотливый поиск, никто, кроме них, этого бы не сделал.
Не знаю, что именно наши предъявили в ооновском суде, возможно, и подобный материал, но думаю, готовились.
Какими же тогда должны быть " убедительные доказательства"?
Накладная на отпуск оружия Плотницкому за подписью ху#ла?
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Пусть эти железяки на суде в Гааге показуют. А нам они и нахрен не надо.
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ФСБ заявила про встановлення замовника теракту в Петербурзі,це хтось с Туречини...я смотрю что турки с московской Ордой начали обмениваться на дружественной основе терактами,имея с этого обоюдную выгоду.
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Фиксаторы !
Вы лучше бы помогали нашим танковым заводам ВПК с финансированием .
За 10 лет выпустить только 10 "Оплотов" для ВСУ ?

И хотите с этим воевать танками Т 64 с 30- летнего хранения ...
И сейчас далеко от этого не ушли (см.фото).
Бронетанковый ремонтный завод ,да фото старые -но суть та же .

Один и тот же российский танк Т-90А зафиксирован у российских танкистов и у террористов на Донбассе - Цензор.НЕТ 4014
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Ідіотизм якийсь, блін. Тут, на Цензорі, щоб посвистіти? А в Гаазі чому ж ці докази не представили? А якщо представили, то чому суд їх не прийняв?

І, до речі, а Україна офіційно визнала ДНР-ЛНР терорестичними організаціями? Чи може я щось пропустив?
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Украинский " Оплот" -
делает на р а з российский Т 90 !
Только офшорников много висит на стволе ..

Один и тот же российский танк Т-90А зафиксирован у российских танкистов и у террористов на Донбассе - Цензор.НЕТ 1157
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Это как с Боингом : " неустановленные лица вывезли с территории РФ а потом вернули назад ... не хотели причинить вред ..."
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажОдин и тот же российский танк Т-90А зафиксирован у российских танкистов и у террористов на Донбассе. ФОТОрепортаж
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