 В Чернигове раскрыта схема присвоения бюджетных средств при строительстве детского сада, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, было установлено, что по результатам проведения тендерных торгов между одним из управлений горсовета в лице его начальника с руководителем компании был заключен договор на строительство детского сада - яслей на общую сумму 31 миллион гривен.
"Согласно условиям договора, на счет компании было получено более 1,8 миллиона гривен за выполненную работу согласно поданным актам, хотя фактически работы выполнены не были. Таким образом чиновники горсовета и должностные лица компании внесли недостоверные сведения в акты выполненных работ", - рассказала Калиновская.
Она также отметила, что в горсовете и по местам жительства фигурантов расследования был проведен ряд обысков. В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
975 4
Киевгорсовет планирует разрешить конкурсный отбор на должности руководителей столичных детсадов и школ(8)
Кабмин утвердил порядок распределения конфискованных за коррупцию средств(18)
На сегодняшнем заседании Кабмин намерен утвердить порядок распределения конфискованных средств(26)
Transparency International просит Путина проверить конфликт интересов Медведева. ИНФОГРАФИКА(21)
Atlantic Council: Почему инвесторы дают Украине второй шанс(0)
Сытник о Холодницком: "Основная проблема в наших дискуссиях - оценка достаточности собранных доказательств"(13)
За искусственное завышение сметы ремонта школы на 400 тыс. грн чиновник РГА на Черниговщине получил 5 лет(17)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить