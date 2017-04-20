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 В Чернигове раскрыта схема присвоения бюджетных средств при строительстве детского сада, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Чернигове сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции уличили должностных лиц городского совета и руководителей одной из компаний в присвоении бюджетных средств при проведении государственных закупок.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, было установлено, что по результатам проведения тендерных торгов между одним из управлений горсовета в лице его начальника с руководителем компании был заключен договор на строительство детского сада - яслей на общую сумму 31 миллион гривен.

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"Согласно условиям договора, на счет компании было получено более 1,8 миллиона гривен за выполненную работу согласно поданным актам, хотя фактически работы выполнены не были. Таким образом чиновники горсовета и должностные лица компании внесли недостоверные сведения в акты выполненных работ", - рассказала Калиновская.

Она также отметила, что в горсовете и по местам жительства фигурантов расследования был проведен ряд обысков. В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

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В Чернигове раскрыта схема присвоения бюджетных средств при строительстве детского сада, - Нацполиция 01В Чернигове раскрыта схема присвоения бюджетных средств при строительстве детского сада, - Нацполиция 02В Чернигове раскрыта схема присвоения бюджетных средств при строительстве детского сада, - Нацполиция 03
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ППЦ, преступление века раскрыли))) Да ЛЮБАЯ стройка/ремонт за бюджетные деньги таким образом делаются.
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- Шакал я паршивый - у детей деньги отнял, детский сад ограбил!

В Чернигове раскрыта схема присвоения бюджетных средств при строительстве детского сада, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2193
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Чернигове раскрыта схема присвоения бюджетных средств при строительстве детского сада, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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