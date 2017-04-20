 У пятикратной чемпионки Паралимпийских игр, Героя Украины Елены Юрковской и ее мужа, паралимпийца Сергея Хижняка родился сын

Как передает Цензор.НЕТ , Елена стала сенсацией паралимпиады в Турине. Там она завоевала сразу четыре золотые награды. После соревнований в Сочи 33-летняя спортсменка решила окончить карьеру и заняться семьей.- Мы с Сергеем десять лет вместе и хотели ребенка, но постоянные сборы, подготовка к чемпионатам и паралимпиадам не позволяли это сделать, - говорит Елена. - И вот наконец-то мы стали родителями. Сын должен был появиться на свет в мае. Но он решил родиться раньше срока. В ночь с 15 на 16 апреля срочно пришлось ехать в роддом - отошли воды. Через несколько часов врачи провели кесарево сечение. Малыш весил 2 килограмма 400 граммов, рост - 47 сантиметров. Мы решили назвать его Макаром.

Елене ампутировали обе ноги в три года. После перенесенной инфекции у девочки развились серьезные осложнения. Она быстро освоила протезы. Когда Лене было тринадцать, мама отвела ее в спортивную секцию, где занимались с детьми-инвалидами. Лена играла и в волейбол, и лыжи освоила. Но "золотым" для нее стал биатлон.В 2006 году за исключительные достижения Юрковской в спорте президент Виктор Ющенко подписал указ о ее награждении орденом "Герой Украины". У Елены есть две родные сестры.Гражданский супруг Елены, Сергей Хижняк, потерял обе ноги в 17 лет. Зимой он бежал за электричкой, поскользнулся и попал под состав... Он выступал в паралимпийской команде по биатлону, а сейчас выступает в академической гребле.- Елена - не обычная наша пациентка, но мы уже много лет специализируемся на - сложных родах, - говорит главный врач столичного роддома № 5 Михаил Макаренко. - Спортивные нагрузки не прошли для Лены даром. Поэтому мы не позволили ей рожать самой, а провели кесарево сечение. Малыш уже был зрелым, ему не понадобилась помощь врачей-неонатологов. Он уже прибавляет в весе, находится в палате вместе с мамой.