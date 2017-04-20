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 У пятикратной чемпионки Паралимпийских игр, Героя Украины Елены Юрковской и ее мужа, паралимпийца Сергея Хижняка родился сын

Малыша решили назвать Макаром.

Как передает Цензор.НЕТ, Елена стала сенсацией паралимпиады в Турине. Там она завоевала сразу четыре золотые награды. После соревнований в Сочи 33-летняя спортсменка решила окончить карьеру и заняться семьей.

- Мы с Сергеем десять лет вместе и хотели ребенка, но постоянные сборы, подготовка к чемпионатам и паралимпиадам не позволяли это сделать, - говорит Елена. - И вот наконец-то мы стали родителями. Сын должен был появиться на свет в мае. Но он решил родиться раньше срока. В ночь с 15 на 16 апреля срочно пришлось ехать в роддом - отошли воды. Через несколько часов врачи провели кесарево сечение. Малыш весил 2 килограмма 400 граммов, рост - 47 сантиметров. Мы решили назвать его Макаром.

У пятикратной чемпионки Паралимпийских игр, Героя Украины Елены Юрковской и ее мужа, паралимпийца Сергея Хижняка родился сын 01

Елене ампутировали обе ноги в три года. После перенесенной инфекции у девочки развились серьезные осложнения. Она быстро освоила протезы. Когда Лене было тринадцать, мама отвела ее в спортивную секцию, где занимались с детьми-инвалидами. Лена играла и в волейбол, и лыжи освоила. Но "золотым" для нее стал биатлон.

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В 2006 году за исключительные достижения Юрковской в спорте президент Виктор Ющенко подписал указ о ее награждении орденом "Герой Украины". У Елены есть две родные сестры.

Гражданский супруг Елены, Сергей Хижняк, потерял обе ноги в 17 лет. Зимой он бежал за электричкой, поскользнулся и попал под состав... Он выступал в паралимпийской команде по биатлону, а сейчас выступает в академической гребле.

- Елена - не обычная наша пациентка, но мы уже много лет специализируемся на - сложных родах, - говорит главный врач столичного роддома № 5 Михаил Макаренко. - Спортивные нагрузки не прошли для Лены даром. Поэтому мы не позволили ей рожать самой, а провели кесарево сечение. Малыш уже был зрелым, ему не понадобилась помощь врачей-неонатологов. Он уже прибавляет в весе, находится в палате вместе с мамой.



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глядя на таких людей понимаеш насколько ничтожны все твои проблемы..ребятёнку здоровья и счастья
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Уважаю ! А у нас очередь в больнице - мужики лечат весеннюю депрессию .
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Молодцы!
Поздравляю, всем здоровья и не останавливаться.
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Вітаю , молодці ! Міцного здоров'я новому Українцю !!!
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Хай росте здоровий і щасливий на радість і втіху батькам.
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Молодцы родители, нет слов! Пусть Макар растёт здоровым и счастливым на радость маме с папой!
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Цензор.НЕТФотоСпортУ пятикратной чемпионки Паралимпийских игр, Героя Украины Елены Юрковской и ее мужа, паралимпийца Сергея Хижняка родился сын
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