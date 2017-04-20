 Бетономешалка и суперкар Maseratti столкнулись на мосту Патона в столице. ФОТОрепортаж

Утром в четверг, 20 апреля, на киевском мосту Патона столкнулись бетономешалка КамАЗ и дорогой автомобиль марки Maseratti. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу сообщества "Киев-оперативный" в Facebook.
На снимках видно, что пострадали оба автомобиля. У бетономешалки поврежден бампер, а у суперкара осталась большая вмятина на крыле.
Подробности происшествия пока не сообщаются. Неизвестно также, кто стал виновником ДТП.
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Не люблю стереотипів - але чесне слово, вийшла довгонога фарбована білявка з купою паперових пакетів з купленими шмотками, сіла і поїхала.
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фото
Пусть страна знает своих уебищ. Прямо возле Голосеевского РОВД. Пройти по тротуару почти не реально
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н а ш л а Героя дорожных войн !
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Не люблю стереотипів - але чесне слово, вийшла довгонога фарбована білявка з купою паперових пакетів з купленими шмотками, сіла і поїхала.
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Или еще проще и вероятнее...разделят бабло которое занесет хозяин мазерати...и тоже определят....
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Мост Патона это или нет..не знаю....
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А. Качество картинки не позволяет ее увидеть.
Б. Не попала в кадр.
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Ширина захвата кадра..такова..что не попасть в кадр разметка не могла...при условии если бы она там была....
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Ему говоришь и показываешь фото..на котором нет разметки..а оно уперлось рогом..и кричит что она там есть....
ТоваришЧ...может где то...на мосту Патона и есть разметка....но в месте где произошло это ДТП...её нет....и ты хоть на пупе извертись весь..она от этого там не появится....
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А случилось всё вот в этой точке. Лично сегодня видел...
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Бетономешалка обгоняла Мазератти.
Водителю стало обидно, он (она) пошел на таран наглеца.
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А разве у водил таких авто есть такой девайс и такая функция в нем?
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Да и вообще - только дебил будет переть вплотную справа к грузовику. У них у всех там "мёртвая зона". Водила грузовика там нихрена не видит.
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Цензорівські пісулькіни і тут гиксперти
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Водила камаза вообще ничего справа внизу не видит. Из ездящих, только полные дебилы этого не знают.
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