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 На Луганщине задержан глава медкомиссии, вымогавший у инвалида 300 долларов США, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Луганской области сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции совместно с военной прокуратурой задержали на взятке в 300 долларов США начальника медицинско-социальной экспертной комиссии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

"Злоумышленник вымогал и получил от гражданки, инвалида 3-й группы, 300 долларов США за содействие в получении пожизненной группы инвалидности", - рассказала Калиновская.

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На Луганщине задержан глава медкомиссии, вымогавший у инвалида 300 долларов США, - Нацполиция 01

На Луганщине задержан глава медкомиссии, вымогавший у инвалида 300 долларов США, - Нацполиция 02

По ее словам, глава комиссии подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК. В настоящее время проводятся следственные действия.
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На Луганщине задержан глава медкомиссии, вымогавший у инвалида 300 долларов США

ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК

Вымогательство и взяточничество - не одно и то же.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Луганщине задержан глава медкомиссии, вымогавший у инвалида 300 долларов США, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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