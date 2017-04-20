 На Луганщине задержан глава медкомиссии, вымогавший у инвалида 300 долларов США, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
"Злоумышленник вымогал и получил от гражданки, инвалида 3-й группы, 300 долларов США за содействие в получении пожизненной группы инвалидности", - рассказала Калиновская.
По ее словам, глава комиссии подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК. В настоящее время проводятся следственные действия.
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ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК
Вымогательство и взяточничество - не одно и то же.
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