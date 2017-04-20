 Молодежь массово покидает Крым после российской оккупации. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии , об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте "Крымстата".Так, по данным статистики, относящихся к первой группе в 2013 году в Крыму насчитали больше 91 тысячи. В 2014 году так называемая перепись населения зафиксировала на 9 тысяч человек (а это почти на 10%) меньше. Сейчас под эту возрастную категорию попадают чуть больше 80 тысяч человек.

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Группа людей в возрасте 20-24 года сокращается еще большими темпами. В 2013 году таких в Крыму было 136,5 тысяч человек. В 2014 насчитали меньше 111 тысяч. По состоянию на конец 2016 года количество жителей Крыма в возрасте от 20 до 24 лет сократилось до 102 тысяч человек.Группа в возрасте 25-29 лет также сильно сократилась в 2014 году, но сейчас темпы сокращения несколько снизились, но тенденция сохраняется. в 2013 году в Крыму людей этого возраста насчитывали 173 тысячи, в 2014 году - 155. Сейчас - около 150.Как сообщил директор российского Центра трудовых исследований высшей школы экономики Владимир Гимпельсон, крымская молодежь будет уезжать с оккупированного полуострова до тех пор, пока в других регионах Украины или соседней России для них будет больше перспектив."Будут стремиться уехать туда, где возможностей получить образование лучше, и возможности найти более оплачиваемую работу выше... Это означает ехать в города - миллионники, где таких возможностей гораздо больше", - сообщил он.Согласно данным опроса местных СМИ, в Севастополе больше половины старшеклассников и студентов собираются навсегда уехать из города. При этом 66% из тех, кто не хочет оставаться, намерены уехать не в соседнюю Россию, а в Европу.