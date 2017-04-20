 Молодежь массово покидает Крым после российской оккупации. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте "Крымстата".
Так, по данным статистики, относящихся к первой группе в 2013 году в Крыму насчитали больше 91 тысячи. В 2014 году так называемая перепись населения зафиксировала на 9 тысяч человек (а это почти на 10%) меньше. Сейчас под эту возрастную категорию попадают чуть больше 80 тысяч человек.
Группа людей в возрасте 20-24 года сокращается еще большими темпами. В 2013 году таких в Крыму было 136,5 тысяч человек. В 2014 насчитали меньше 111 тысяч. По состоянию на конец 2016 года количество жителей Крыма в возрасте от 20 до 24 лет сократилось до 102 тысяч человек.
Группа в возрасте 25-29 лет также сильно сократилась в 2014 году, но сейчас темпы сокращения несколько снизились, но тенденция сохраняется. в 2013 году в Крыму людей этого возраста насчитывали 173 тысячи, в 2014 году - 155. Сейчас - около 150.
Как сообщил директор российского Центра трудовых исследований высшей школы экономики Владимир Гимпельсон, крымская молодежь будет уезжать с оккупированного полуострова до тех пор, пока в других регионах Украины или соседней России для них будет больше перспектив.
"Будут стремиться уехать туда, где возможностей получить образование лучше, и возможности найти более оплачиваемую работу выше... Это означает ехать в города - миллионники, где таких возможностей гораздо больше", - сообщил он.
Согласно данным опроса местных СМИ, в Севастополе больше половины старшеклассников и студентов собираются навсегда уехать из города. При этом 66% из тех, кто не хочет оставаться, намерены уехать не в соседнюю Россию, а в Европу.
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только рано или поздно при возвращении тебя поймают и забанят надолго
за нарушение правил пребывания
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ни учиться,ни работать в шенгенской зоне он не дает права
так что на отток (приток) он не повлияет
а вот крымчане в Херсонский ОВИР уже в очереди стоят
украинский биометрический паспорт резко подскочил в цене (не в деньгах
а в привлекательности)
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и оформить здесь рабочую (учебную) визу
а не тупо поехать с туристич целью и остаться там
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Не вернуться не получится..... при всем желании....кончились те времена в Европе....
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В Екатеринбурге обманутые дольщики долгостроя на улице Щербакова, 20 (ЖК «Щербакова») провели очередной пикет с требованием достроить объект. Акция прошла около здания регионального министерства строительства:
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Салтыков-Щедрин.
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Лет через 20 30 будет пустота, к которой крючконосые вели с 1917 года. Однако не просчитали как поднимется Китай. А тому - хй им, а не славянсие земли. То, что щас РФ -100% будет Китай, да и то что щас Украна- тоже скорее всего попадет в Китай. Тому хйла и не трогают -надеются границу ЕС Китай хоть чуть отодвинуть на Восток.
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В этом году заканчивает, но возвращаться не будет. Снимает квартиру в Днепре и готовится искать работу.
Среди главных причин такого решения - приезжает домой к родакам с ноутом, а там интернет паршивой скорости, и сайтов заблокированных все больше, еще и прокси стали блокировать. Возвращается в Днепр - аж вздыхает с облегчением: ура, снова нормальный интернет, быстрый и открытый!
Для молодежи это немаловажно, да и для тех кому за 30 - тоже, особенно если интернет для человека это не только Одноклассники и Вконтакт.
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