EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Фоторепортаж
  9254  60
Все про:Крым (19538) молодежь (194) оккупация (6851) статистика (325)

 Молодежь массово покидает Крым после российской оккупации. ИНФОГРАФИКА

В оккупированном Крыму зафиксировано значительное сокращение количества жителей в возрастных группах от 15 до 30 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте "Крымстата".

Так, по данным статистики, относящихся к первой группе в 2013 году в Крыму насчитали больше 91 тысячи. В 2014 году так называемая перепись населения зафиксировала на 9 тысяч человек (а это почти на 10%) меньше. Сейчас под эту возрастную категорию попадают чуть больше 80 тысяч человек.

Молодежь массово покидает Крым после российской оккупации 01


Группа людей в возрасте 20-24 года сокращается еще большими темпами. В 2013 году таких в Крыму было 136,5 тысяч человек. В 2014 насчитали меньше 111 тысяч. По состоянию на конец 2016 года количество жителей Крыма в возрасте от 20 до 24 лет сократилось до 102 тысяч человек.

Группа в возрасте 25-29 лет также сильно сократилась в 2014 году, но сейчас темпы сокращения несколько снизились, но тенденция сохраняется. в 2013 году в Крыму людей этого возраста насчитывали 173 тысячи, в 2014 году - 155. Сейчас - около 150.

Смотрите также: "Они тут гуляют, пьют, а мы сдыхаем без работы! А с нас еще требуют плату за коммунальные услуги. Как нам жить дальше?!", - жительница оккупированного Донецка. АУДИО

Как сообщил директор российского Центра трудовых исследований высшей школы экономики Владимир Гимпельсон, крымская молодежь будет уезжать с оккупированного полуострова до тех пор, пока в других регионах Украины или соседней России для них будет больше перспектив.

"Будут стремиться уехать туда, где возможностей получить образование лучше, и возможности найти более оплачиваемую работу выше... Это означает ехать в города - миллионники, где таких возможностей гораздо больше", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международный суд ООН обязал РФ обеспечить работу Меджлиса и предоставить доступ к обучению на украинском языке в оккупированном Крыму

Согласно данным опроса местных СМИ, в Севастополе больше половины старшеклассников и студентов собираются навсегда уехать из города. При этом 66% из тех, кто не хочет оставаться, намерены уехать не в соседнюю Россию, а в Европу.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нужно резко увеличить призыв в армию до уровня тотальной мобилизации. Тогда никто не сможет сбежать, все они будут числится жителями острова и ИНФОГРАФИКА не изменится. Дарю методу кацапам бесплатно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кому охота служить в российской армии где-нибудь в Арктике или даже не в Арктике, но с чеченами или дагестанцами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А раньше что 50 баксов на визу не в состоянии собрать были ?Так передай знакомым , что если паспорт чистый , в смысле там нет не одного пересечения границы с ЕС и 5 штук баксов на кармане , то они к себе в Зажопинск поедут , а не в ЕС.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бронь отеля могут сделать в визовом центре,на 2 недели можно показать 1500 евро,в банк положить потом снять,а кто там будет проверять дальше сколько ты там находишься и что делаешь хз, так что лесом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кто хотел с Украины.давно уехал...да и статистика однобокая..большая часть мотается ..туда сюда..отработал 3 месяца приехал нк месяц опять на три и т.д....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
1 месяц мало,3 месяца там,три месяца дома,такая формула,сам так ездил в бундеса
 показать весь комментарий
Ответить
 
В чем проблема открыть польскую многолетнюю визу , хоть рабочую хоть какую , чего ждать ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
с твоей польской визой после первой проверки тебя с дойчланда выпнут,а в польше за гроши работать нах надо!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если 600 -700 евро со старта для тебя гроши не понимаю почему не купишь гражданство Монако , не надо будет никаких виз .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да это какой то Корейко.... у него 10 штук евро на фиктивный брак приготовлено...а он скулит что денег нет....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну фиктивный брак у нас тоже распространен , но больше для американской гринкарты , у меня знакомый уже лет 20 этим занимается , заваливает США массивами анкет , которые выигрывают предлагает вступить в фиктивный брак с тем кто хочет выехать на постоянку , раньше стоило 6000 баксов с гарантией отправки в США .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сделай румынский паспорт , потом заработаешь 10 000 евро .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Троль нарисовался. Безвиз равно обычная туристическая виза на 90 дней без права работы. Твои несуществующие "знакомые" какие-то запредельные халявщики-конспираторы, раз так хотят выехать и не вернуться, но 30 евро за визу их жаба душит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ты попробуй на 90 дней в дойчланд например визу туристическую сделай,а работать там и по черному можно,только места знать надо
 показать весь комментарий
Ответить
 
работать можно
только рано или поздно при возвращении тебя поймают и забанят надолго
за нарушение правил пребывания
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я в курсе,только вот не поймал еще никто,повезло наверное с 95 года ездил
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну если регулярно туда сюда мотаться - то никто и не поймает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пресловутый безвиз - это 90 дней за полгода
ни учиться,ни работать в шенгенской зоне он не дает права
так что на отток (приток) он не повлияет
а вот крымчане в Херсонский ОВИР уже в очереди стоят
украинский биометрический паспорт резко подскочил в цене (не в деньгах
а в привлекательности)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
работать можно,если осторожно,а учебную визу сделать если денег заработать там не проблема,а потом и остаться можно
 показать весь комментарий
Ответить
 
для этого надо вернуться
и оформить здесь рабочую (учебную) визу
а не тупо поехать с туристич целью и остаться там
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чтобы оформить рабочую визу,нужно приглашение от работодателя,пробовал не получилось,можно рискнуть пошварцевать,накопить на визу для изучения нем языка,потом учиться и работать,потом в универ,был бы помоложе так бы сделал!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Румынский паспорт стоит около 800 евро , работай сколько хочешь .
 показать весь комментарий
Ответить
 
первый раз слышу,да и от Украинского неохота отказываться
 показать весь комментарий
Ответить
 
Никто и не отказывается , у нас полобласти сделало , раньше стоило 300 евро , а теперь крысюки набежали и цены подняли .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Передай своим знакомым...что через полгода...их пинками под зад от туда выпрут...и больше никогда не впустят....
Не вернуться не получится..... при всем желании....кончились те времена в Европе....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так они денег хотят заработать и фиктивный брак оформить,от 10000 евро,и проблем нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Друг с другом брак оформить хотят..?? Они что педерасты у тебя..??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
набери фиктивный брак в германии,и ты удивишься там не только геи услуги предлагают
 показать весь комментарий
Ответить
 
65% украинцев в возрасте 14-35 лет хотят уехать за границу временно или навсегда, - опрос - недавно на цензоре была статья.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты эта таво, заканчивай с этой такой русафобией
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Процесс идёт постоянно. Поляки наших талантливых детей уже прямо из школ забирают к себе (музыкальных и спортивных особенно). Профтехучилища польские опять же очень хорошие условия предлагают нашим молодым людям.
 показать весь комментарий
Ответить
 
да тут и с Украины все валт на Европу. За год уже трое друзей уехали в Чехию кто на зароботки кто на ПМЖ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Беспощадный русский бунт: смелость холопов безгранична (фото)
В Екатеринбурге обманутые дольщики долгостроя на улице Щербакова, 20 (ЖК «Щербакова») провели очередной пикет с требованием достроить объект. Акция прошла около здания регионального министерства строительства:
Молодежь начала массово покидать Крым после оккупации - Цензор.НЕТ 9980
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! Знают что бунтуют и всё равно стоят!"
Салтыков-Щедрин.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы дайте подобную статистику по Украине, всё ещё хуже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем тебе чего то давать...если тебе уже на кисель ТВ все дали..?? Разжевали..и в твою пустую голову вложили.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все равно процент будет меньше чем у детей российских и наших чиновников .
 показать весь комментарий
Ответить
 
зачем баните? я через что сам прошел то и пишу
 показать весь комментарий
Ответить
 
Банит модератор , спамят сами форумчане , наверное не согласны с твоими выводами , демократия в действии .
 показать весь комментарий
Ответить
 
а что я не так написал,или кого то оскорбил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да с Украины уже повыезжали и молодежь и почти все работоспособные.
Лет через 20 30 будет пустота, к которой крючконосые вели с 1917 года. Однако не просчитали как поднимется Китай. А тому - хй им, а не славянсие земли. То, что щас РФ -100% будет Китай, да и то что щас Украна- тоже скорее всего попадет в Китай. Тому хйла и не трогают -надеются границу ЕС Китай хоть чуть отодвинуть на Восток.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Логічно. Щоб легально відкосити від рабської праці в вигляді "обязательного призыва" кримськім молоді достатньо просто відмовитися від російського громадянства, лишивши українське.
 показать весь комментарий
Ответить
 
17-летний племянник коллеги уехал еще в 2013 из Судака учиться в Днепр. Просто выбрали вуз в другой области, так получилось.
В этом году заканчивает, но возвращаться не будет. Снимает квартиру в Днепре и готовится искать работу.
Среди главных причин такого решения - приезжает домой к родакам с ноутом, а там интернет паршивой скорости, и сайтов заблокированных все больше, еще и прокси стали блокировать. Возвращается в Днепр - аж вздыхает с облегчением: ура, снова нормальный интернет, быстрый и открытый!

Для молодежи это немаловажно, да и для тех кому за 30 - тоже, особенно если интернет для человека это не только Одноклассники и Вконтакт.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоФоторепортажМолодежь массово покидает Крым после российской оккупации. ИНФОГРАФИКА
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти