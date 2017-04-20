 Оболонский райсуд Киева вызывает Януковича на начало рассмотрения дела против него 4 мая. ДОКУМЕНТ

Копия повестки экс-Президенту опубликована на сайте "Судебная власть Украины", сообщает Цензор.НЕТ "Оболонский районный суд Киева вызывает Вас в качестве обвиняемого в деле по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины", - говорится в повестке.Уважительными причинами для неявки Януковича будут стихийные бедствия, тяжелая болезнь, пребывание его в командировке, смерть близких родственников или угроза жизни и другие обстоятельства. Местом проживания обвиняемого в повестке указан город Ростов-на-Дону (Россия).

Как сообщалось ранее, 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины. Обвинение в суде по делу о госизмене Януковича представит прокурор Руслан Кравченко.