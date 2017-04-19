 Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 240 миллионов гривен, организатору сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям Киева и Киевской области услуги по формированию незаконных валовых расходов и переводу безналичных средств в наличные.
Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники приобрели корпоративные права ряда транзитных компаний. Формирование налогового кредита по НДС для подконтрольных им предприятий осуществлялось за счет приобретения фиктивного лимита на регистрацию налоговых накладных в Едином реестре у компаний - импортеров, которые фактически реализовывали импортированные товары за наличные. В дальнейшем осуществлялась подмена номенклатуры товара.
При этом полученные от выгодоприобретателей безналичные денежные средства перечислялись на счета подконтрольных организаторам схемы фиктивных компаний и снимались наличными, после чего вместе с поддельными первичными документами передавались заказчикам таких услуг.
Общий оборот конвертационного центра составил более 240 миллионов гривен.
В результате проведенных в Киеве трех обысков было обнаружено и изъято более 50 тысяч гривен наличными, компьютерная техника, 21 банковская карта, бухгалтерские и финансово - хозяйственные документы, 30 печатей фиктивных компаний, а также оригиналы паспортов граждан Украины, которые были украдены или потеряны и использовались для регистрации фиктивных предприятий и открытия счетов.
Кроме того, наложен арест на 21 счет, на которых заблокировано почти 250 тысяч гривен.
Организатору конвертационного центра сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212, на его имущество наложен арест. Следственные действия продолжаются".
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