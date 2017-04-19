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Все про:Институт нацпамяти (102) Вятрович (95)

 Неизвестные разбили окна в здании Института нацпамяти, - Вятрович. ФОТО

Неизвестные разбили окна в здании Украинского института национальной памяти в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал председатель Института нацпамяти Владимир Вятрович.

Смотрите также: К дверям Института нацпамяти в Киеве принесли "похоронный" венок с именем Вятровича. ФОТОрепортаж

"Опять - разбитое окно дома на Липской, 16, где находится Украинский институт национальной памяти. Еще один мелкий хулиганский поступок, если оценивать его отдельно, не принимая во внимание предыдущие нападения на Институт в течение последних месяцев", - написал он.

Позже Вятрович уточнил, что неизвестные разбили 3 окна здания.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: У входа в Институт нацпамяти разлили красную краску и оставили наклейки "Славянская стража": очевидно, это те же, кто напали на меня, - Вятрович. ФОТОрепортаж

Неизвестные разбили окна в здании Института нацпамяти, - Вятрович 01


Напомним, 16 февраля перед пресс-конференцией председателя Института национальной памяти Владимира Вятровича произошла потасовка. Несколько человек перед входом в здание информационного агентства "Укринформ" набросились на Вятровича, после чего охрана развела его и хулиганов. В тот же день, у входа в здание Института нацпамяти неизвестные разлили красную краску. В ночь на 1 марта неизвестные подожгли дверь Института нацпамяти. После этого Гройсман поручил Авакову усилить охрану Института: "Это еще один контур напряжения ситуации". А 2 марта Вятрович заявил об атаках на интернет-портал Института нацпамяти: "Вчера двери, сейчас сайт". Ранее Гройсман уже поручал Авакову усилить охрану Института нацпамяти: "Это еще один контур напряжения ситуации".
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Соглашение украинского народа с народом США на уничтожение украинских коррупционеров.
Торгуем коррупционерами активно...


Кроме украинцев ватных некому выбить.
Украина кооперируется с японией и катаром.
Украинский типафранцузский легион. Украинцы воюют за штаты в обмен за тотальное уничтожение всех коррупционеров, части предателей и журнашлюх украины , плюс другие усл-я.
Украина набирает еще 30000 войско ихтамнетов для охоты на ватихтамнетов в сирии. 10000 самых лучших из армии украины на добровольной основе з зарплатами от 10000евро в месяц(страховка 50тикратная, чтобы штаты были заинтересованы в максимальном выживании)(платит катар за возможность провести перспективный газопровод в ес и штаты за устранение
нарушителя спокойствия). Которые будут
воевать на американском новом оружии, информации, на американских f-16, под американским командованием в качестве украинских ихтамнетов.Каждые 3-6 месяцев ротация в ВСУ и обратно, могут освободиться после года.
Остальных 20000 по 2-3 тыс евро в месяц, также на добровольной основе, которые в армии скорее всего не служили, но прошли обучение(это решает некоторые проблемы). Пока раша не уберется с крыма, клин вышибают клином.
За это штаты создают одиночные(из независимых одиночек) бригады(формат обсуждаемо свободен) из украинского народа и УНИЧТОЖАЮТ ВСЕХ украинских коррупционеров(начиная с фирташа, левочкина, кононенка, всех министров обороны до 2014, тимошенко, кравчука, и всех прочих, а также некоторых новых - кого уничтожить народ выбирает сам), кто до 2014 года украл более млн $ и кто виновен в развале и разворовывании армии. Остальные уточняемые условия в силе.
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Да поставьте у таких мест камеры,задолбали уже,может хоть поймают полицаи кого-нибудь.
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когда поймают, обязательно пусть отправят бить окна там где Кернелл-Групп на Дегтярёвской. Прямо кирпичами пусть лупят - не стесняются. Машины им можно тоже сукам побить нахер, ублюдкам.
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Національна пам'ять комусь поперек горла...
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Странно конечно.... Фамилия еврейская, а на рожу так сплошной бурят. Может это евробурят?
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Так займитесь реальными делами в борьбе с ватниками, а не переименованием улиц и отменой праздников.
Борьбой с "русскими диктантами" в Киеве, туристами с университета Драгоманова, которые ездили в Крым на какой-то слет по приглашению ватников.
Тогда вам и окна перестанут бить.
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вятрович-так тримати!!!
нехай чорти бісяться...
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В переводе с грузинского тебе вятрович оказали уважение
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За предложения этого института надо не окна бить они тут не при чем , а самого начальника что бы этот козел не праздники отменял а думал как жизнь наладить ПОСКУДА. А если этот институт существует только для того что бы отменить праздники так лучше закрыть институт и отправить этих умников строить дороги или доить коров.
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Поліцаї не бажають працювати на випередження - знають же , що можливі там напади і провокації - встановіть хоча б одну камеру спостереження ...
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каких бездельников народ кормит, надо не окна бить, а морду чтобы память была.
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