 Неизвестные разбили окна в здании Института нацпамяти, - Вятрович. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал председатель Института нацпамяти Владимир Вятрович.
"Опять - разбитое окно дома на Липской, 16, где находится Украинский институт национальной памяти. Еще один мелкий хулиганский поступок, если оценивать его отдельно, не принимая во внимание предыдущие нападения на Институт в течение последних месяцев", - написал он.
Позже Вятрович уточнил, что неизвестные разбили 3 окна здания.
Напомним, 16 февраля перед пресс-конференцией председателя Института национальной памяти Владимира Вятровича произошла потасовка. Несколько человек перед входом в здание информационного агентства "Укринформ" набросились на Вятровича, после чего охрана развела его и хулиганов. В тот же день, у входа в здание Института нацпамяти неизвестные разлили красную краску. В ночь на 1 марта неизвестные подожгли дверь Института нацпамяти. После этого Гройсман поручил Авакову усилить охрану Института: "Это еще один контур напряжения ситуации". А 2 марта Вятрович заявил об атаках на интернет-портал Института нацпамяти: "Вчера двери, сейчас сайт". Ранее Гройсман уже поручал Авакову усилить охрану Института нацпамяти: "Это еще один контур напряжения ситуации".
825 26
8 марта - рабочий, 1 мая - выходной: Вятрович подготовил новый законопроект о праздниках и памятных датах в Украине. Календарь(171)
В 2016 году Вятрович получил 2,2 млн грн дохода и купил Subaru Impreza(55)
Вятрович об обстреле Генконсульства Польши в Луцке: "Провокации выходят на новый, еще более опасный уровень"(14)
К дверям Института нацпамяти в Киеве принесли "похоронный" венок с именем Вятровича. ФОТОрепортаж(156)
Foreign Policy: История Украины в надежных руках(0)
Вятрович заявляет об атаках на интернет-портал Института нацпамяти: "Вчера двери, сейчас сайт"(59)
Ночью неизвестные подожгли дверь Института нацпамяти, - Вятрович. ФОТО(52)
Торгуем коррупционерами активно...
Кроме украинцев ватных некому выбить.
Украина кооперируется с японией и катаром.
Украинский типафранцузский легион. Украинцы воюют за штаты в обмен за тотальное уничтожение всех коррупционеров, части предателей и журнашлюх украины , плюс другие усл-я.
Украина набирает еще 30000 войско ихтамнетов для охоты на ватихтамнетов в сирии. 10000 самых лучших из армии украины на добровольной основе з зарплатами от 10000евро в месяц(страховка 50тикратная, чтобы штаты были заинтересованы в максимальном выживании)(платит катар за возможность провести перспективный газопровод в ес и штаты за устранение
нарушителя спокойствия). Которые будут
воевать на американском новом оружии, информации, на американских f-16, под американским командованием в качестве украинских ихтамнетов.Каждые 3-6 месяцев ротация в ВСУ и обратно, могут освободиться после года.
Остальных 20000 по 2-3 тыс евро в месяц, также на добровольной основе, которые в армии скорее всего не служили, но прошли обучение(это решает некоторые проблемы). Пока раша не уберется с крыма, клин вышибают клином.
За это штаты создают одиночные(из независимых одиночек) бригады(формат обсуждаемо свободен) из украинского народа и УНИЧТОЖАЮТ ВСЕХ украинских коррупционеров(начиная с фирташа, левочкина, кононенка, всех министров обороны до 2014, тимошенко, кравчука, и всех прочих, а также некоторых новых - кого уничтожить народ выбирает сам), кто до 2014 года украл более млн $ и кто виновен в развале и разворовывании армии. Остальные уточняемые условия в силе.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Борьбой с "русскими диктантами" в Киеве, туристами с университета Драгоманова, которые ездили в Крым на какой-то слет по приглашению ватников.
Тогда вам и окна перестанут бить.
Ответить
нехай чорти бісяться...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить