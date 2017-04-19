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Все про:взятка (3760) Киевская область (1475) сельсовет (45)

 Глава сельсовета в Киевской области задержан на взятке 60 тысяч, - прокуратура. ФОТО

Прокуратура Киевской области задержала главу сельсовета при попытке получить взятку размером 60 тысяч грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В сообщении отмечается: " В среду, 19 апреля 2017 года, следователями столичной прокуратуры совместно с ГВ БКОП ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области на получении 60 тыс. грн неправомерной выгоды разоблачили председателя сельского совета по отводу земельного участка на территории Васильковского района Киевской области.

Чиновника задержали на "горячем" после получения им от гражданина второй части оговоренных денежных средств.

Сведения о содеянном правонарушении внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас злоумышленнику готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения".

Также читайте: Киевский следователь попался на взятке в 100 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Глава сельсовета в Киевской области задержан на взятке 60 тысяч, - прокуратура 01

Глава сельсовета в Киевской области задержан на взятке 60 тысяч, - прокуратура 02



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Куди їх дівати будете у тюрмах міст не вистачить, прийдеться як завжди - на волю.
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в Василькове их часто ловят,... но ниточки ведут дальше
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А вот этот "сарайчик" на колесах? Обычная подпорка для - "постраждавших?" Чья машинка то? Прокурорская или "потерпевшего?" Пока статья КК Украины о взятке не будет содержать террмин: "от 15 лет лишения свободы и пожизненно с конфискацией..." и выполнением ЗАКОНОМ... Тогда вси КВОЛИ, так и будут опираться... на "подпорки".
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пешком, единица измерения - ФУТ (0,3048метра - один ШАГ)))
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Цена на заправках как при 150д за баррель. Коломойский выжимает последнее с экономики.
Антимонопольное бюро разогнать,набрать таких,какие привлекут всех картельщиков к запрету в украине работать
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Недавно была попытка сковыркнуть гроймана наряду с отставкой гонтаревой. Всем может показаться, что это конкуренты его подсиживают или грося от стыда перед народом сам попытался устраниться. На самом деле это фирташ убрал гонтареву, потому что
она уже отслужила потерей времени и своего авторитета, пора ставить новую с новой надеждой от народа(так народ сам себя
развлекает - надеется на очередного нового премьера, что будет лучше, а на самом деле эту ожидалку по полной использует фирташ - имитация во всей своей красе.)
Гройман там немного увлекся невыполнением заказа фирташа и фирташ тут же его припугнул отставкой. Ну чтобы гройман
ЛУЧШЕ выполнял заказы по приватизации и продаже земли, другие внешние заказы очередная порция рехформ образования, чтобы народ
не заметил по чуть-чуть рехформят в отрицательную сторону. Но это уже внешние требования отсрочки экстрадиции фирташа,
а именно американские по дебилизации населения. И ТД.

Фирташ недавно припугал Гроймана увольнением, чтобы гройман более ударно выполнял наложенные на него обязательства( быстрее продавить продажу земли и предприятий). Чтобы фирмаш за вырученные с этого деньги мог себя откупать от экстрадиции
в США(с двух сторон украинский народ вгоняют в долги для тотального контроля, тянут деньги с фирташа и через мвф). Фирташ убрал использованную по репутации Гонтареву в отставку(каждых раз ставит нового с неким новой репутацией и через выполнения фирташевых хотелек их репутация обнуляется). Больших денег в украине тяжело украсть, Фирташу осталась распродать землю народа и положить все деньги на свои счета. На продаже безхозной земли можно подняться, нужно лишь продавить необходимый законопроект и деньги у фирташа в кармане.
Кроме этого фирташ в обмен на отложении экстрадиции выполняет дебилизацию украины при помощи послабления образования, чтобы у народа было много дебилов, которыми легко управлять через зомбоящик(а СМИ как можно видеть в раше оружие массового поражения). И заинтересованы в таких маневрам некоторые силы, которые управляют штатами.
Это как если вы сотрудничаете с лохом, то вам хочется закономерно его еще немного обмануть, А ПОЧЕМУ НЕТ, если лоху похер. Так же со сша. Не надо давать сша
себя видеть лохом. Украина принимает на себя удар и принимает участие в уничтожении ватной батыйской 800летней конченной орды, а сша за это дают украинскому народу аналог японии с сильно образованным антизомби 150 млн населением, с принадлежащим носителям украинского языка землям всей украины плюс большие куски распада раши, фабрики и заводы, принадлежащие народу, иммунитет от таких инструментов как управление через ЛГБТ, свидетелей, феминисток, полицейского государства(через разрешения стрелять друг в друга) и прочие. На счет народа записываются годовые мировые ввп, со украинских крыс фирташ-левочкиных отлавливают как с списывают украиденные деньги мвф.
долги. и ТД. Список имеет право уточняться.
НЕ ДАЙТЕ США СЧИТАТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД ЛОХОМ. НЕТ ОБВОРОВЫВАНИЮ. ДАЕШЬ МОЩНОЕ универсальное школьное ОБРАЗОВАНИЕ. Все кому
лень учиться в школе всем наукам, это враги народа, они несут облегченное врабовхождение для рабовладельцев. Через легкий обман слабо развитого ума.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГлава сельсовета в Киевской области задержан на взятке 60 тысяч, - прокуратура. ФОТО
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